Un bărbat a fost amendat cu peste 280 de euro după ce a scuipat o frunză care i-a intrat în gură: „Am fost șocat”

Un pensionar de 86 de ani din Marea Britanie susține că a fost amendat cu peste 280 de euro după ce a scuipat o frunză care i-a fost suflată de vânt în gură.

Incidentul a avut loc în februarie, în parcarea South Parade. Roy Marsh, pensionar, spune că se oprise pentru o scurtă pauză când o rafală puternică i-a împins o frunză în gură.

„Am scuipat-o imediat. Nici nu m-am ridicat bine, că doi agenți au venit direct spre mine. Mi-au spus că m-au văzut scuipând pe jos”, a povestit pensionarul, potrivit Telegraph.

Bărbatul a primit imediat o amendă de peste 280 de euro, redusă ulterior la 150 după contestație. El a plătit amenda, dar consideră întreaga situație „absurdă”.

„A fost ceva ce se putea întâmpla oricui. Am fost șocat când s-au apropiat de mine. Nu știu de unde au apărut”, a mai spus bărbatul.

„Tatăl meu, care are dificultăți la mers, dar face tot posibilul să se plimbe în fiecare zi în jurul lacului, a inhalat o frunză mică care l-a făcut să se înece. Tatăl meu are astm sever și probleme cardiace, dar a reușit să scoată frunza și să o scuipe”, a povestit fiica bărbatului.

„Exagerează. Așa sperie turiștii”

Adrian Findley, consilier Reform UK, spune că nu acesta este un caz izolat și că tot mai mulți localnici și turiști și-au exprimat nemulțumirea față de practicile „excesive” ale echipelor de control.

„Dacă aș veni în vacanță și aș lua o amendă de 280 de euro pentru o prostie, nu m-aș mai întoarce. Trebuie folosit bunul-simț. Nu putem cere oamenilor să alerge după orice bucățică de gunoi luată de vânt”, a declarat acesta.

Consiliul districtual East Lindsey a transmis că patrulele nu vizează anumite categorii de persoane și că misiunea lor este să reducă „infracționalitatea de mediu” pentru ca stațiunea să rămână curată.

Cazul din Skegness nu este singular. Mai multe consilii din Marea Britanie au fost criticate pentru că au externalizat aplicarea amenzilor firmelor private, care adesea primesc până la 90% din valoarea sancțiunilor.

În octombrie, o femeie din Richmond a fost amendată cu 150 de euro după ce și-a golit restul de cafea într-un canal de scurgere. Amenda a fost anulată ulterior, în urma reacțiilor publice.

Tot în Richmond, o familie proaspăt întoarsă din luna de miere a găsit o notificare de amendă de 160 de euro pentru că și-a scos tomberoanele „prea devreme”.