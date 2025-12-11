O companie olandeză din industria cărnii părăsește România. Motivul care a determinat retragerea

Compania olandeză Van Hessen, cu activități în domeniul prelucrării cărnii și furnizării de materii prime pentru industria farmaceutică, a decis să iasă de pe piața locală, la patru ani după deschiderea primei sucursale din Europa de Sud-Est, în București.

„Fiind un business global, ne evaluăm periodic potențialul de creștere la nivel mondial, căutând cele mai potrivite condiții de operare într-un peisaj în continuă evoluție. Rămânem deschiși pentru o dezvoltare durabilă a afacerilor și ne evaluăm în mod regulat posibilitățile pe fiecare piață pe care operăm”, a transmis compania pentru Profit.ro.

Van Hessen a intrat pe piața românească în 2021, la cererea unuia dintre clienții săi, un abator, furnizând servicii în industria cărnii de porc.

„Am început activitatea în România la cererea unuia dintre clienții noștri, un abator. Vom furniza servicii în industria cărnii de porc”, declara atunci Christian Stehmann, managing director Van Hessen.

Potrivit publicației citate, afacerile companiei pe piața locală au fost reduse: 880.000 de lei în 2021, puțin peste 1 milion de lei în 2022, 1,1 milioane de lei în 2023 și sub zero anul trecut.

În cei patru ani de activitate, Van Hessen a funcționat doar pe pierderi, cumulate la 1,2 milioane de lei, în timp ce datoriile au ajuns la 1,8 milioane de lei.

Fondată în 1902 ca afacere de familie, Van Hessen a devenit unul dintre furnizorii de top pe segmentul carcaselor, completând portofoliul cu alte produse din carne și cu materii prime de origine animală pentru industria farmaceutică.

În 2017, compania a fost preluată de grupul german Saria, cu activități în industria alimentară, agricultură și producția de energie.