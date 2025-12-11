search
Joi, 11 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

CSM, reacție dură după ancheta Recorder: „Campanie de destabilizare a puterii judecătorești prin distrugerea încrederii în sistemul de justiție”

0
0
Publicat:

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), prin Secția pentru judecători, a emis un comunicat oficial în care reacționează la materialul de presă publicat de Recorder, calificând reportajul drept parte a unei campanii de destabilizare a puterii judecătorești.

Consiliul Suprem am Magistraturii FOTO: FB
Consiliul Suprem am Magistraturii FOTO: FB

În documentul remis presei, CSM precizează că „Consiliul ia act de amplificarea campaniei de destabilizare a puterii judecătorești prin distrugerea încrederii în sistemul de justiție și a încrederii față de persoane aflate în funcții de conducere, care au avut poziții publice constante în favoarea independenței judecătorilor, condiție esențială pentru protecția drepturilor și libertăților cetățenilor”.

Consiliul subliniază că succesiunea temporală a faptelor, semnalată în poziții publice anterioare, reflectă un „plan bine stabilit”, ce a vizat „distrugerea încrederii în sistemul de justiție prin trivializarea discuțiilor despre pensiile de serviciu și salariile judecătorilor, organizarea de proteste împotriva modului de aplicare a legii de către judecători, îndemnuri publice la revoltă din partea președintelui țării, activarea unor foști magistrați pensionați care îndeamnă la același lucru, culminând cu reportajul jurnalistic apărut în preziua soluției Curții Constituționale”.

CSM respinge acuzațiile aduse în reportaj, menționând că acestea sunt „contrare evaluărilor din ultimii ani efectuate față de sistemul de justiție, prin ridicarea MCV de către Comisia Europeană, rapoartele Rule of Law (2023, 2024 și 2025), intrarea în spațiul Schengen și procedura de aderare la OCDE, toate acestea presupunând existența unui stat de drept funcțional”.

Referitor la mecanismul detașărilor și delegărilor, Secția pentru judecători subliniază că acesta „nu poate fi pus în aplicare fără acordul expres al judecătorilor, ca expresie a principiului inamovibilității”, considerând „paradoxală criticarea acestei măsuri de către cei care, la momentul respectiv, și-au dat acordul”.

Consiliul explică, de asemenea, procedura constituirii completurilor de judecată, care „nu se face prin simpla voință a președintelui de instanță, ci prin parcurgerea unei proceduri ce implică propunerea președintelui de secție, colegiul de conducere și ulterior decizia președintelui, actul final putând fi atacat de orice persoană, inclusiv de judecătorul care s-ar considera prejudiciat”. Aceleași reguli se aplică și în cazul respingerii cererilor de transfer, hotărârile fiind supuse căilor de atac la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Potrivit CSM, actuala reglementare „oferă suficiente pârghii de control jurisdicțional în legătură cu așa-zisele dezvăluiri făcute în reportaj”. Consiliul avertizează că „anatema aruncată asupra întregului corp al judecătorilor pe baza unor acuzații, din dosare selectiv alese din materie penală, deși cauzele penale reprezintă 10% din totalul dosarelor, este de natură a conduce la destabilizarea puterii judecătorești, cu consecințe grave asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor”.

CSM anunță că va analiza măsurile necesare, dar reafirmă că rămâne „fidel misiunii sale constituționale de garantare a independenței justiției, indiferent de presiunile la care este sau va fi supus”.

Totodată, Consiliul face apel către societate „să nu se lase influențată de poziții izolate, în disonanță cu corpul judecătorilor care își respectă cu bună-credință rolul constituțional”.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Decizie istorică: Danemarca desemnează oficial SUA drept o amenințare. Cum au ajuns serviciile secrete la această decizie
digi24.ro
image
Ilie Bolojan: Nu mai putem să susţinem pensionari la 48, 50, 52 de ani. Trebuie ridicată vârsta de pensionare peste tot
stirileprotv.ro
image
TABEL | La ce boală ești predispus, în funcție de zodia ta. Care nativi sunt cei mai bolnavicioși
gandul.ro
image
Prima reacție a OMV Petrom după ce Ilie Bolojan a anunțat că grupul renunță la arbitrajul de la Paris privind Neptun Deep. Declarațiile Christinei Verchere
mediafax.ro
image
Aryna Sabalenka reacționează în scandalul momentului. Ce a spus sportiva după ce a fost acuzată că ar avea ”un nivel ridicat de testosteron”
fanatik.ro
image
„Își implora mama să îi taie piciorul!” Chirurgul Gheorghe Burnei a scăpat de închisoare, dar trebuie să plătească despăgubiri celor pe care i-a mutilat
libertatea.ro
image
VIDEO CEO-ul unei companii chineze de robotică a publicat un clip în care e bătut de robotul său
digi24.ro
image
VIDEO. Un fost mare fotbalist a ajuns să trăiască pe străzi, în timp ce copiii lui duc o viață luxoasă. De ani întregi, aceștia au rupt orice legătură cu el
gsp.ro
image
FBI a publicat o fotografie cu unul dintre cei mai căutați oameni din lume! FOTO Recompensa: 15.000.000 $
digisport.ro
image
Unul dintre magistrații din materialul Recorder a fost ofițer al unui serviciu secret! Fost ministru USR al Justiției: 'Sunt rezervat în privința unor astfel de situații'
stiripesurse.ro
image
Imagini cu fiii secreți ai lui Vladimir Putin. De ce Ivan și Vlad sunt ascunși pe o proprietate fortificată, în pădure
antena3.ro
image
Joburi pentru cei fără studii superioare. Salariile pornesc de la 3.500 de lei
observatornews.ro
image
Românul care a împrumutat statul cu 68 de milioane de euro umblă cu S500 'modest'. Ce secrete ascunde
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
prosport.ro
image
Concediul medical este perioadă contributivă sau nu: ce scrie exact în lege
playtech.ro
image
Omul care s-a văzut cu Dan Petrescu, noi detalii despre starea lui de sănătate: „Nu a putut să mănânce”
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
N-are nicio reținere: ”Cei mai ușori bani pe care i-am făcut vreodată”. A intrat în ”gura” internetului: ”1.000 $ înainte”
digisport.ro
image
Jocuri de culise la CCR - Presiuni pentru amânarea deciziei pe legea pensiilor magistraților (surse)
stiripesurse.ro
image
Incredibil cum a reușit un turist dornic să vadă târgul de Crăciun din Craiova să ajungă, din greșeală, în Polonia: „Am căutat zboruri...”
kanald.ro
image
Cel mai periculos oraș din România, considerat și printre cele mai primejdioase din lume...
playtech.ro
image
Vești de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu. Fiicele lui au venit de urgență în țară: „A slăbit 30 de kilograme”
wowbiz.ro
image
Cum s-ar fi cunoscut Rodica Stănoiu și iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Marius o urmărea și îi știa toate mișcările. A convins-o că destinul i-a scos-o în cale. Strategia ULUITOARE!
romaniatv.net
image
Cerere crescută pentru consultații de psihiatrie în România. Problemele psihice, în top 3 afecțiuni pentru care românii merg la medic DATE EXCLUSIVE
mediaflux.ro
image
Fost mare fotbalist al țării, astăzi trăiește ca un om al străzii, în timp ce copiii lui stau în lux! » „Nu te poți uita nepăsător cum piere un astfel de om”
gsp.ro
image
Furia Ancăi Alexandrescu după ce a pierdut alegerile la Capitală. Cum vrea să se răzbune
actualitate.net
image
Crima pasională din Ploiești. Viața medicului Roxana Călin după ce a ucis-o pe soția amantului. S-a recăsătorit cu un bărbat din domeniul juridic și călătorește de la Monaco în toată lumea
actualitate.net
image
Pensia pe care o primește Carmen Tănase de la stat, după patru decenii de muncă: „Am două cum ar veni”
click.ro
image
Monica Pop a spus care este rețeta pentru creșterea imunității. Nu recomandă Vitamina C: „O prostie”
click.ro
image
Gestul răvășitor al lui Eugen Cristea, la 7 luni de la decesul soției: „Îi simt prezența în casă, mai pun o farfurie pe masa de Crăciun”. Cine îi alină suferința?
click.ro
Prințul William, Prințul Harry sursa foto GettyImages jpg
Clarvăzătorul supranumit ”Nostradamus al zilelor noastre” face o profeție sumbră legată de Prințul William și Prințul Harry
okmagazine.ro
Rulada cu gem de fructe de padure Sursa foto shutterstock 1744930400 jpg
Ruladă cu gem de fructe de pădure, deliciul surpriză care îți cucerește familia!
clickpentrufemei.ro
Miners in Namibia Uncovered a Buried Shipwreck Full of Gold scaled jpg webp
Povestea incredibilă a navei „Bom Jesus”, fantoma de aur a lumii vechi eșuată în deșertul Namib
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum se simte Nick Rădoi după șase operații?! „Mai am încă șase luni chimioterapie” Ce tratamente minune face milionarul în Mexic? „Doctorii din America nu sunt de acord”
image
Pensia pe care o primește Carmen Tănase de la stat, după patru decenii de muncă: „Am două cum ar veni”

OK! Magazine

image
Mărturie-șoc: „Am fost angajat de Regele Charles pentru un eveniment important și nu mi-a venit să cred ce mi-a spus”

Click! Pentru femei

image
A șters totul cu buretele! Jennifer Lopez scapă și de ultima amintire cu Ben Affleck!

Click! Sănătate

image
Prima-Doamnă adorată care a murit de cancer de col uterin la 33 de ani