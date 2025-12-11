CSM, reacție dură după ancheta Recorder: „Campanie de destabilizare a puterii judecătorești prin distrugerea încrederii în sistemul de justiție”

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), prin Secția pentru judecători, a emis un comunicat oficial în care reacționează la materialul de presă publicat de Recorder, calificând reportajul drept parte a unei campanii de destabilizare a puterii judecătorești.

În documentul remis presei, CSM precizează că „Consiliul ia act de amplificarea campaniei de destabilizare a puterii judecătorești prin distrugerea încrederii în sistemul de justiție și a încrederii față de persoane aflate în funcții de conducere, care au avut poziții publice constante în favoarea independenței judecătorilor, condiție esențială pentru protecția drepturilor și libertăților cetățenilor”.

Consiliul subliniază că succesiunea temporală a faptelor, semnalată în poziții publice anterioare, reflectă un „plan bine stabilit”, ce a vizat „distrugerea încrederii în sistemul de justiție prin trivializarea discuțiilor despre pensiile de serviciu și salariile judecătorilor, organizarea de proteste împotriva modului de aplicare a legii de către judecători, îndemnuri publice la revoltă din partea președintelui țării, activarea unor foști magistrați pensionați care îndeamnă la același lucru, culminând cu reportajul jurnalistic apărut în preziua soluției Curții Constituționale”.

CSM respinge acuzațiile aduse în reportaj, menționând că acestea sunt „contrare evaluărilor din ultimii ani efectuate față de sistemul de justiție, prin ridicarea MCV de către Comisia Europeană, rapoartele Rule of Law (2023, 2024 și 2025), intrarea în spațiul Schengen și procedura de aderare la OCDE, toate acestea presupunând existența unui stat de drept funcțional”.

Referitor la mecanismul detașărilor și delegărilor, Secția pentru judecători subliniază că acesta „nu poate fi pus în aplicare fără acordul expres al judecătorilor, ca expresie a principiului inamovibilității”, considerând „paradoxală criticarea acestei măsuri de către cei care, la momentul respectiv, și-au dat acordul”.

Consiliul explică, de asemenea, procedura constituirii completurilor de judecată, care „nu se face prin simpla voință a președintelui de instanță, ci prin parcurgerea unei proceduri ce implică propunerea președintelui de secție, colegiul de conducere și ulterior decizia președintelui, actul final putând fi atacat de orice persoană, inclusiv de judecătorul care s-ar considera prejudiciat”. Aceleași reguli se aplică și în cazul respingerii cererilor de transfer, hotărârile fiind supuse căilor de atac la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Potrivit CSM, actuala reglementare „oferă suficiente pârghii de control jurisdicțional în legătură cu așa-zisele dezvăluiri făcute în reportaj”. Consiliul avertizează că „anatema aruncată asupra întregului corp al judecătorilor pe baza unor acuzații, din dosare selectiv alese din materie penală, deși cauzele penale reprezintă 10% din totalul dosarelor, este de natură a conduce la destabilizarea puterii judecătorești, cu consecințe grave asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor”.

CSM anunță că va analiza măsurile necesare, dar reafirmă că rămâne „fidel misiunii sale constituționale de garantare a independenței justiției, indiferent de presiunile la care este sau va fi supus”.

Totodată, Consiliul face apel către societate „să nu se lase influențată de poziții izolate, în disonanță cu corpul judecătorilor care își respectă cu bună-credință rolul constituțional”.