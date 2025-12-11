Cum au reușit mai mulți funcționari să păcălească sistemul de pontaj și să lipsească de la muncă

Mai mulți funcționari chinezi, care lucrează pentru un comitet de cartier, au găsit o metodă ingenioasă prin care să păcălească sistemul de pontaj cu recunoaștere facială, astfel încât să pară că sunt prezenți la muncă, deși în realitate nu erau.

Angajații unui comitet de cartier din China au recurs la imprimarea chipurilor colegilor și la folosirea lor drept măști pentru a ocoli sistemele de pontaj bazate pe recunoaștere facială, stârnind uimire în mediul online, scrie South China Morning Post.

Potrivit Wenzhou City Daily, un locuitor cu numele de familie Li a raportat mai mulți membri ai comitetului din orașul Wenzhou, în provincia Zhejiang din estul Chinei, pentru utilizarea acestor măști în scopul evitării programului de lucru.

Li a spus că secretara comitetului, care poartă același nume de familie, a condus un grup de angajați care a trișat sistemul de pontaj cu recunoaștere facială.

Aceștia au printat chipurile colegilor pe hârtie și le-au transformat în măști. Cu ajutorul acestor măști, o singură persoană putea să înregistreze prezența la lucru pentru mai multe persoane.

Abaterea a fost surprinsă de o cameră de supraveghere instalată deasupra aparatului de pontaj. Nu se știe câți angajați au fost implicați și nici cum a obținut avertizorul înregistrările video.

Comitetele de cartier, cunoscute și sub numele de comitete ale locatarilor, reprezintă cea mai de jos formă de administrație urbană în China. Acestea sunt organizații autonome, iar personalul lor nu are statut de funcționar public. Aceștia nu primesc salariu de la stat, ci doar o indemnizație.

Știrea a declanșat un val de critici online: „Asta este corupție. Ar trebui concediați cu toții și chiar sancționați legal. Sunt atâția oameni care se chinuie să găsească un loc de muncă”, a comentat un internaut.

„Unii dintre noi trebuie să muncească peste 10 ore pe zi, în timp ce alții nici nu lucrează opt”, a scris altcineva.

Persoana făcea referire la faimoasa cultură a muncii 996, care presupune 12 ore pe zi, șase zile pe săptămână, în contrast cu joburile de stat considerate stabile și relaxante. Un al treilea internaut a afirmat că este oricum nerezonabil ca membrii comitetelor de cartier să fie obligați să se ponteze la ore fixe.

„Angajații comitetelor de cartier trebuie să meargă pe teren și să rezolve problemele locatarilor. Un sistem de pontaj are sens doar pentru cei care stau toată ziua în birou”, a spus acesta.

Li a raportat situația autorităților superioare în octombrie. Potrivit relatărilor, autoritățile au promis că vor răspunde până la 31 decembrie. Unii au întrebat, de asemenea, cum pot chipurile printate să păcălească un sistem de recunoaștere facială.

Un raport din 2022 al publicației Legal Daily arăta că fețele imprimate ieftin, realizate la comandă în magazine online la prețuri între 10 și 40 de yuani (1,4 – 5,6 dolari), funcționau în cazul unor mașini de recunoaștere facială.

Un alt utilizator de pe rețelele sociale a explicat că măștile cu chipuri printate pot păcăli dispozitivele de recunoaștere facială care funcționează la o rezoluție mai mică.