Candidații respinși de CSM susțin noi interviuri la Ministerul Justiției. Test decisiv pentru Cristina Chiriac, Marinela Mincă şi Gil Julien Grigore Iacobici

Cei trei candidați propuși pentru funcții de conducere în marile parchete, care au primit aviz negativ din partea Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), sunt programați marți, 7 aprilie, la noi interviuri la Ministerul Justiției.

Este vorba despre Cristina Chiriac, propusă pentru funcția de procuror general, Marinela Mincă, nominalizată ca procuror-șef adjunct al DNA, și Gill-Julien Grigore-Iacobici, candidat pentru postul de procuror-șef adjunct al DIICOT.

Potrivit Ministerului Justiției, interviurile încep la ora 9:00.

Pentru celelalte propuneri înaintate de ministrul Justiției, Radu Marinescu, în urma audierilor la Secția pentru procurori a CSM s-au înregistrat următoarele rezultate:



Avize pozitive: Codrin Horațiu Miron (procuror-șef DIICOT), Viorel Cerbu (procuror-șef DNA) și Marius-Ionel Ștefan (procuror-șef adjunct DNA);

Balotaj: Alex Florența (procuror-șef adjunct DIICOT) și Marius Voineag (adjunct al procurorului general), fiecare cu trei voturi „pentru” și trei „împotrivă”.

Conform legislației, Secția pentru procurori emite un aviz consultativ motivat, iar ministrul Justiției transmite ulterior propunerile către președintele României, Nicușor Dan, potrivit Agerpres.

În situația unui aviz negativ, ministrul este obligat să organizeze un nou interviu cu candidatul vizat. După această etapă, el poate decide fie să mențină propunerea și să o trimită președintelui, însoțită de documentația completă, fie să o retragă și să declanșeze o nouă procedură de selecție în cel mult 60 de zile.

Președintele României poate refuza motivat numirea în funcțiile de conducere, iar decretul de numire sau refuzul motivat trebuie emis în maximum 60 de zile de la primirea propunerii.