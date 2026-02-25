Bogdan Pîrlog se retrage din cursa pentru şefia DIICOT: „Printre candidaţi, se regăsesc profesionişti remarcabili”

Procurorul Bogdan Pîrlog a anunțat că se retrage din procedura de selecție pentru conducerea DIICOT, însă își menține candidatura pentru funcția de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Decizia a fost comunicată într-o postare publicată pe Facebook, chiar în ziua în care la Ministerul Justiției au loc interviurile pentru postul de procuror-șef al DIICOT.

Bogdan Pîrlog a explicat că hotărârea de a renunța la candidatura pentru DIICOT vine în urma unei evaluări atente, subliniind că experiența sa profesională îl recomandă mai degrabă pentru funcția de procuror general.

„În urma unei temeinice analize, am decis să nu mai continui participarea în cadrul procedurii de selecţie pentru numirea în funcţia de procuror şef al DIICOT şi să mă concentrez asupra celei de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Aşa cum am precizat şi domnului ministru al justiţiei, în cadrul dialogului purtat cu acesta, experienţa, calităţile mele intelectuale şi profesionale, caracterul şi tot ansamblul competenţelor dovedite de-a lungul unei cariere de procuror de peste 25 de ani mă recomandă a răspunde cel mai bine cerinţelor funcţiei de procuror general, unde pot valorifica, la nivel optim, abilităţile mele, în acord cu nevoile sistemice şi interesele societăţii”, a scris acesta într-o postare pe Facebook.

„Nu este vorba despre propria persoană”

Procurorul a ținut să precizeze că demersul său nu este motivat de ambiții personale, ci de dorința de a-și asuma responsabilități într-un context dificil pentru sistemul judiciar.

El afirmă că nu a fost „niciodată vorba despre propria persoană sau despre satisfacerea unei ambiţii de realizare profesională”, ci despre asumarea „unei responsabilităţi enorme, într-un context dificil până la ostilitate, nu în interesul propriu ci din necesitatea fundamentală de a reaşeza Ministerul Public în parametrii unei evoluţii normale, constructive care să permită furnizarea unui serviciu public la standarde conforme aşteptărilor legitime ale societăţii pentru o justiţie curată şi eficientă corespunzătoare exigenţelor unui stat de drept, membru al Uniunii Europene”.

Candidați „profesionişti remarcabili” în cursa pentru DIICOT

Pîrlog a mai explicat că, la momentul depunerii candidaturii pentru conducerea DIICOT, nu cunoștea identitatea tuturor celor care urmau să intre în competiție, iar în sistem exista temerea că ar putea lipsi opțiunile solide.

„Temerea la nivelul colegilor, privind inexistenţa unor candidaturi meritorii care să contracareze argumentul des invocat în cazul unor astfel de proceduri desfăşurate anterior, anume lipsa opţiunilor, era cu atât mai puternică, cu cât, în actuala reglementare ministrul justiţiei nu are opţiunea de a nu formula nicio propunere”, a arătat procurorul.

El a subliniat că, între timp, a constatat existența unor candidați valoroși, menționând-o explicit pe Ioana Albani: „Constatând că, printre candidaţi, se regăsesc profesionişti remarcabili, precum doamna Ioana Albani, care, de altfel a avut o prestaţie convingătoare la interviu, consider că participarea mea în cadrul aceste proceduri nu este absolut necesară, existând opţiuni care corespund nevoilor unui management de înalt nivel calitativ, în măsură să răspundă provocărilor acestei funcţii”.

În final, procurorul a transmis că decizia privind numirea va depinde de criteriile pe care le va prioritiza ministrul Justiției: „În concluzie, există opţiuni, totul depinde în ce măsură, ministrul Justiţiei va acorda prioritate criteriilor de competenţă profesională şi a interesului public sau va răspunde unor direcţii trasate în urma unor negocieri străine valorilor clamate public”.

După retragerea lui Bogdan Pîrlog, în cursa pentru funcția de procuror-șef al DIICOT au rămas patru candidați: Ioana-Bogdana Albani, Alina Albu, Antonia Diaconu și Codrin-Horaţiu Miron.

Potrivit Ministerului Justiţiei, timpul de susţinere a proiectului pentru exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de conducere este de maximum 30 de minute şi timpul dedicat pentru întrebări şi răspunsuri este de cel mult o oră.

Conform calendarului estimativ, rezultatele selecţiei vor fi publicate la data de 2 martie. Tot atunci, propunerile motivate ale ministrului Justiţiei vor fi înaintate Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii în vederea emiterii avizului consultativ.

Funcţiile de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte şi cea de procuror-şef al DNA rămân vacante începând cu data de 31 martie şi cea de procuror-şef al DIICOT, de la 14 aprilie.