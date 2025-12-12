Călin Georgescu speculează criza din justiția care îl acuză. Cum beneficiază de scandal

Criza din justiție îi este favorabilă lui Călin Georgescu, mai ales în contextul în care acesta a criticat de nenumărate ori sistemul judiciar pe fondul anulării alegerilor.

Într-un mesaj publicat, vineri, pe Facebook, Călin Georgescu, trimis în judecată pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale, speculează situația din justiție. El a făcut din nou trimitere la anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut.

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din 2024, care a câștigat primul tur al scrutinului de atunci, a avut vineri o primă reacție la documentarul Recorder „Justiției capturată”.

„Timpul lămurește esențialul: minciuna se grăbește, adevărul așteaptă. Astăzi este evident, pentru noi toți, că justiția trebuie refăcută din temelii – în special acea parte care a anulat alegerile!”, se arată în mesajul publicat de Georgescu pe pagina de Facebook.

Zilele trecute, Călin Georgescu a acuzat actuala guvernare că „a transformat justiția într-o armă electorală”.

Călin Georgescu se confruntă în prezent cu două dosare penale. În primul, aflat pe rol la Judecătoria Sectorului 1, este acuzat de propagandă legionară și antisemită.

În cel de-al doilea, aflat la Curtea de Apel București, Georgescu este judecat împreună cu mercenarul Horațiu Potra și alți aproximativ 20 de presupuși mercenari pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Procurorii susțin că cei doi ar fi pus la cale proteste violente după o decizie a Curții Constituționale din decembrie anul trecut privind anularea unor legi cu impact asupra președinției.