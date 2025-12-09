Călin Georgescu, la Judecătoria Sectorului 1: „Nu am decât o singură apărare: legea”. Instanța decide asupra controlului judiciar

Fostul candidat pro-rus la alegerile prezidențiale Călin Georgescu s-a prezentat marți, 9 decembrie, la Judecătoria Sectorului 1, unde instanța trebuie să decidă asupra menținerii sau prelungirii controlului judiciar, măsură preventivă aflată în vigoare în dosarul său privind propagandă legionară și antisemită.

De asemenea, magistrații urmează să hotărască dacă procesul penal pe fond poate începe, deși decizia finală va aparține Tribunalului București, în Camera Preliminară.

Două dosare penale în curs

Fostul candidat pro-rus se confruntă în prezent cu două dosare penale. În primul, aflat pe rol la Judecătoria Sectorului 1, este acuzat de propagandă legionară și antisemită.

În cel de-al doilea, aflat la Curtea de Apel București, Georgescu este judecat împreună cu mercenarul Horațiu Potra și alți aproximativ 20 de presupuși mercenari pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Procurorii susțin că cei doi ar fi pus la cale proteste violente după o decizie a Curții Constituționale din decembrie anul trecut privind anularea unor legi cu impact asupra președinției.

Susținători în fața instanței

În fața Judecătoriei Sectorului 1 s-au adunat aproximativ 200 de susținători ai lui Georgescu, fluturând drapele și scandând „Libertate!”, „Călin Georgescu președinte!” și „Justiție, nu corupție”. Aceștia au cerut ridicarea controlului judiciar, potrivit tvrinfo.

„Ca orice cetățean al României, care se confruntă cu un abuz evident, nu am și nu voi avea decât o singură apărarea: legea. Nădăjduiesc că se va face nu doar aplicarea ei, ci un act de justiție. Vă mulțumesc”, a declarat Călin Georgescu, la ieșirea din sala de judecată.

Deciziile instanței privind controlul judiciar și începerea procesului pe fond urmează să fie comunicate în cursul zilei de marți, 9 decembrie.