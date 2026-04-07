search
Marți, 7 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Călin Georgescu pleacă din România după ce i s-a ridicat interdicția de a părăsi țara SURSE

0
0
Publicat:

Recent scăpat de măsura controlului judiciar, Călin Georgescu poate părăsi țara oricând. Fostul candidat la prezidențiale ar urma să plece la tratament medical într-o clinică privată  din Austria sau Germania, potrivit unor surse citate de Newsweek.

Călin Georgescu a scăpat săptămâna trecută de controlul judiciar. FOTO Mediafax

Nu este prima dată când fostul candidat alege tratamente medicale în străinătate. În februarie 2025, el a fost operat la genunchi într-o clinică din Germania, deși în discursurile publice a criticat frecvent sistemele medicale occidentale și a susținut că medicina ar fi „bazată pe frică”.

„Medicina a fost inventată pentru frică”

Într-o declarație anterioară, Georgescu afirma: „Cum poate să știe un doctor, om fiind, mai bine decât mine ce simt? Medicina a fost inventată pentru frică”.

Surse apropiate lui Georgescu afirmă că acesta va apela la servicii medicale private, neavând asigurare de sănătate. Conform declarațiilor oficiale, el nu a raportat niciun venit în ultimii aproape doi ani, nici în România, nici în alt stat european.

Întrebat anterior din ce trăiește, Georgescu a răspuns că „Dumnezeu ne ține pe toți”, evitând să ofere detalii despre sursele sale de finanțare.

Fără salariu din 2024

Din noiembrie 2024, Georgescu nu mai primește venituri de la Universitatea din Pitești, unde a fost lector. Fostul candidat la prezidențiale a solicitat concediu fără plată pentru nouă luni, iar în anul universitar 2025–2026 și-a suspendat complet activitatea didactică.

Georgescu a susținut că trăiește exclusiv din salariul de lector, însă veniturile sale oficiale au fost modeste. În perioada 2021–2024, salariile declarate variau între câteva sute și câteva mii de lei pe lună, insuficiente pentru a acoperi un nivel de trai ridicat sau tratamente medicale costisitoare în Occident. Ultimul său venit declarat a fost în octombrie 2024: 7.568 de lei, în timp ce soția sa, Cristela Georgescu a câștigat 2.405 lei.

Viață de lux, venituri minime

În ciuda veniturilor declarate reduse, Călin Georgescu locuiește într-o vilă, conduce o mașină de lux și beneficiază de servicii de pază, potrivit unor investigații anterioare.

Rămâne neclar cum își finanțează tratamentele medicale din străinătate și stilul de viață, în condițiile în care figurează oficial ca șomer.

„O mângâiere pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o în ajunul Sărbătorii Învierii lui Lazăr

Tribunalul București a decis vineri, 3 aprilie, ridicarea măsurii controlului judiciar impusă lui Călin Georgescu în dosarul în care este acuzat de propagandă legionară. Decizia este una definitivă.

La miezul nopții, Călin Georgescu a postat la miezul nopții un mesaj pe pagina sa de Facebook, cu invocarea divinității.

„Mare este Numele Sfintei Treimi! Cu smerenie și recunoștință am trăit astăzi o mângâiere pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o în ajunul Sărbătorii Învierii lui Lazăr. Primim acest pas înainte ca pe o lucrare a lui Dumnezeu, nu ca pe o biruință omenească. O rază din bucuria Învierii celei de obște”, a scris Călin Georgescu în noaptea de vineri spre sâmbătă pe Facebook.

Fostul candidat la prezidențiale și-a îndemnat susținătorii să rămână „uniți în post, rugăciune și dragoste”.

„A rodit jertfa noastră: a celor care ați venit săptămână de săptămână cu flori și tricolor la București și apoi la Buftea, pe ploaie, ger, vânt sau arșiță, și a celor care nu ați putut fi fizic alături de noi, dar care ne-ați sprijinit prin rugăciune, post și gânduri bune, fiecare după puterea sa. Le mulțumesc și celor care, în felul lor, ne-au pus la încercare. În acest timp am înțeles că, dincolo de încercări, suntem chemați să ne regăsim cu toții într-un ideal comun: credința și binele poporului român. (....)”, a adăugat fostul candidat la prezidențiale pe rețeaua de socializare.

Ghid de cumpărături

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
El este bărbatul care îi dă bani Andreei Popescu: „Datorită ție pot să plătesc chiria, să cumpăr mâncare la copii”
image
Acuzații grave la adresa lui Gabi Tamaș de la „Survivor România”. Dezvăluirile Viperelor Vesele: „Au fost loviți, îmbrânciți, înjurați”

OK! Magazine

image
Meghan, acuzată că-și terorizează fiica, pe adorabila Lilibet! Actualizarea de familie a degenerat

Click! Pentru femei

image
„Trăim complet separat”. Secretul mariajului de 24 de ani al actorului din „Succesiunea”

Click! Sănătate

image
Uiți frecvent numele oamenilor? Iată ce arată acest lucru!