Prima reacție a lui Călin Georgescu după ridicarea controlului judiciar: „A rodit jertfa noastră”

Judecătorii Tribunalului București au dispus revocarea măsurii preventive care fusese instituită în februarie 2025 împotriva lui Călin Georgescu. Acesta și-a arătat satisfacția printr-o postare pe Facebook.

Tribunalul București a decis vineri, 3 aprilie, să ridice măsura controlului judiciar impusă lui Călin Georgescu în dosarul în care este acuzat de propagandă legionară. Decizia este una definitivă.

Călin Georgescu a postat la miezul nopții un mesaj pe pagina sa de Facebook, exprimându-și satisfacția pentru decizie și mulțumind susținătorilor săi că i-au fost alături în toată această perioadă.

„Mare este Numele Sfintei Treimi! Cu smerenie și recunoștință am trăit astăzi o mângâiere pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o în ajunul Sărbătorii Învierii lui Lazăr. Primim acest pas înainte ca pe o lucrare a lui Dumnezeu, nu ca pe o biruință omenească. O rază din bucuria Învierii celei de obște”, a scris Călin Georgescu în noaptea de vineri spre sâmbătă pe Facebook.

Acesta și-a îndemnat susținătorii să rămână „uniți în post, rugăciune și dragoste”.

„A rodit jertfa noastră: a celor care ați venit săptămână de săptămână cu flori și tricolor la București și apoi la Buftea, pe ploaie, ger, vânt sau arșiță, și a celor care nu ați putut fi fizic alături de noi, dar care ne-ați sprijinit prin rugăciune, post și gânduri bune, fiecare după puterea sa. Le mulțumesc și celor care, în felul lor, ne-au pus la încercare. În acest timp am înțeles că, dincolo de încercări, suntem chemați să ne regăsim cu toții într-un ideal comun: credința și binele poporului român. Toți, deopotrivă, suntem parte și rost din lucrare. În săptămâna care urmează să rămânem uniți în post, rugăciune și dragoste pentru aproapele nostru, cu nădejdea ca Sfânta Înviere să ne regăsească un pic mai aproape de Dumnezeu…”, a adăugat fostul candidat la prezidențiale pe rețeaua de socializare.

În acest dosar, Călin Georgescu a fost trimis în judecată pe 2 iulie de Parchetul General, fiind acuzat de promovarea în public a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de crime de război, precum şi de promovarea în public a ideilor, concepțiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, în formă continuată (cinci acte materiale).

Anchetatorii au precizat în rechizitoriu că, în perioada 16 iunie 2020 - 16 mai 2025, în repetate rânduri (16 iunie 2020, luna septembrie 2020, 2 octombrie 2021, 1 septembrie 2024 şi 16 mai 2025), Călin Georgescu a promovat în public, prin diverse mijloace, idei, concepţii şi doctrine fasciste, legionare şi xenofobe.