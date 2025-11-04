Video Călin Georgescu, noi declarații bizare: „Statele Unite ale Americii fac un tunel cu Rusia pe sub strâmtoarea Bering”

Fostul candidat pro-rus la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a declarat marți, 4 noiembrie, că Statele Unite ale Americii și Rusia ar construi împreună un tunel pe sub strâmtoarea Bering, care separă Rusia de statul american Alaska.

Georgescu susține că „Parisul este un modest oraș provincial” în comparație cu Shanghai

„Eu vă spun astăzi așa, să fie foarte clar: România nu este o colonie, România nu este un câmp de experimente politice, iar legea se face la București și nu la Paris (...). Polonia s-a ridicat, Ungaria s-a ridicat, Olanda s-a ridicat, Slovacia s-a ridicat, Cehia s-a ridicat. Și dincolo de Europa marile puteri au început să coopereze. Statele Unite ale Americii fac un tunel cu Rusia pe sub strâmtoarea Bering, pentru o cooperare benefică economică pentru ambele țări. (...) Raportat la Shanghai, Parisul este un modest oraș provincial”, a declarat Călin Georgescu, la ieșirea de la secția de poliție din Buftea, unde s-a prezentat pentru semnarea controlului judiciar.

Afirmațiile lui Georgescu par a face referire la o propunere recentă a lui Kirill Dmitriev, șeful Fondului Rus de Investiții Directe (RDIF) și trimis special al președintelui Vladimir Putin pentru investiții externe.

Dmitriev a declarat, la jumătatea lunii octombrie, că Rusia și Statele Unite „ar trebui să construiască un tunel feroviar Putin–Trump” pe sub strâmtoarea Bering, ca simbol al „unității” dintre Moscova și Washington.

Oficialul rus a estimat valoarea proiectului la opt miliarde de dolari și a sugerat că acesta ar putea fi realizat de The Boring Company, compania americană deținută de Elon Musk.

„Imaginați-vă conectarea SUA și Rusiei, a Americii și Afro-Eurasiei prin tunelul Putin–Trump – o legătură de 70 de mile care simbolizează unitatea”, a scris Dmitriev pe platforma X.

Propunerea actuală nu a fost confirmată oficial nici de autoritățile americane, nici de cele ruse.