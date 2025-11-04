search
Marți, 4 Noiembrie 2025
Călin Georgescu, noi declarații bizare: „Statele Unite ale Americii fac un tunel cu Rusia pe sub strâmtoarea Bering"

Publicat:
Ultima actualizare:

Fostul candidat pro-rus la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a declarat marți, 4 noiembrie, că Statele Unite ale Americii și Rusia ar construi împreună un tunel pe sub strâmtoarea Bering, care separă Rusia de statul american Alaska.

Călin Georgescu, fistul candidat pro-rus FOTO: Inquam Photos
Călin Georgescu, fistul candidat pro-rus FOTO: Inquam Photos

Georgescu susține că „Parisul este un modest oraș provincial” în comparație cu Shanghai

„Eu vă spun astăzi așa, să fie foarte clar: România nu este o colonie, România nu este un câmp de experimente politice, iar legea se face la București și nu la Paris (...). Polonia s-a ridicat, Ungaria s-a ridicat, Olanda s-a ridicat, Slovacia s-a ridicat, Cehia s-a ridicat. Și dincolo de Europa marile puteri au început să coopereze. Statele Unite ale Americii fac un tunel cu Rusia pe sub strâmtoarea Bering, pentru o cooperare benefică economică pentru ambele țări. (...) Raportat la Shanghai, Parisul este un modest oraș provincial”, a declarat Călin Georgescu, la ieșirea de la secția de poliție din Buftea, unde s-a prezentat pentru semnarea controlului judiciar. 

Afirmațiile lui Georgescu par a face referire la o propunere recentă a lui Kirill Dmitriev, șeful Fondului Rus de Investiții Directe (RDIF) și trimis special al președintelui Vladimir Putin pentru investiții externe.

Dmitriev a declarat, la jumătatea lunii octombrie, că Rusia și Statele Unite „ar trebui să construiască un tunel feroviar Putin–Trump” pe sub strâmtoarea Bering, ca simbol al „unității” dintre Moscova și Washington.

Oficialul rus a estimat valoarea proiectului la opt miliarde de dolari și a sugerat că acesta ar putea fi realizat de The Boring Company, compania americană deținută de Elon Musk.

„Imaginați-vă conectarea SUA și Rusiei, a Americii și Afro-Eurasiei prin tunelul Putin–Trump – o legătură de 70 de mile care simbolizează unitatea”, a scris Dmitriev pe platforma X. 

Propunerea actuală nu a fost confirmată oficial nici de autoritățile americane, nici de cele ruse. 

