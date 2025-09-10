Scandal la sediul Poliției Ilfov, după ce Călin Georgescu s-a prezentat pentru controlul judiciar

Un bărbat a făcut scandal la sediul Poliției Ilfov, unde fostul candidat în alegerile prezidențiale Călin Georgescu a mers, miercuri, pentru a semna controlul judiciar.

"Astăzi, în jurul orei 11:15, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov, pe timpul adunării publice de susținere a fostului candidat la alegerile prezidențiale din anul 2024, un bărbat din mulțime a devenit recalcitrant față de forțele de ordine, a adresat injurii și expresii jignitoare și s-a îmbrâncit cu ceilalți participanți care au încercat să îl tempereze", a precizat Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București (DGJMB) printr-un comunicat.

Potrivit sursei citate, bărbatul a fost identificat de jandarmi și extras din mulțime, fiind sancționat contravențional cu amenzi în valoare totală de 2000 lei.

În urma unei decizii luate pe 1 septembrie de judecătoria Sectorului 1, fostul candidat Călin Georgescu a rămas sub control judiciar. El solicitase revocarea acestuia, însă cererea i-a fost respinsă.

De asemenea, procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație şi Justiție au dispus pe 4 august schimbarea încadrării juridice în dosarul vizând acțiuni împotriva ordinii constituționale în cazul fostului candidat.

Inițial, politicianul a fost cercetat în dosarul privind instigarea la comiterea de fapte împotriva ordinii constituționale și pentru comunicare de informații false.

Procurorii din cadrul Parchetului General îl acuză pe Georgescu de complicitate la fapte împotriva ordinii constituționale și comunicare falsă în formă continuată.

Călin Georgescu se află sub control judiciar din 26 februarie.