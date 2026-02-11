search
Miercuri, 11 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Călin Georgescu, din nou în fața judecătorilor: se decide dacă începe procesul pentru tentativa de lovitură de stat

0
0
Publicat:

Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, se află la Curtea de Apel București pentru a treia zi consecutivă, în cadrul celui de-al doilea dosar penal în care este acuzat de tentativă de lovitură de stat. Astăzi, magistrații urmează să decidă dacă sunt îndeplinite condițiile pentru începerea judecății pe fond. 

Călin Georgescu, a treia zi la rând în fața instanței FOTO: Inquam photos/ Dana Cotovanu
Călin Georgescu, a treia zi la rând în fața instanței FOTO: Inquam photos/ Dana Cotovanu

În fața instanței, Călin Georgescu este așteptat zilnic de susținătorii săi, care scandează lozinci precum „Călin Georgescu este președinte” și „Turul 2 înapoi”. În această dimineață, aceștia au strigat „Călin nevinovat” și „Călin, te iubim”, imediat ce fostul candidat a coborât din mașină pentru a se înfățișa instanței.

Pentru ce este anchetat Călin Georgescu

Procurorii susțin că Georgescu și Horațiu Potra, împreună cu alți 20 de inculpați, ar fi plănuit să transforme protestele în acțiuni violente. Pe 7 decembrie 2024, la o întâlnire discretă la Centrul de echitație Jbara Horses din Ciolpani, județul Ilfov, Georgescu și Potra ar fi discutat detaliile unui plan de destabilizare.

Potrivit procurorilor, planul urmărea „schimbarea ordinii constituționale” prin manipularea emoțiilor colective într-un moment de tensiune extremă. Grupul coordonat de Potra intenționa să se deplaseze spre București cu șapte autoturisme pentru a declanșa proteste violente.

Acțiunea a fost împiedicată în noaptea de 7 spre 8 decembrie 2024, după ce o rudă a unui participant a alertat autoritățile. Polițiștii au descoperit în mașinile grupului arme albe, pistoale, topoare și materiale pirotehnice periculoase. Pe 28 februarie 2025, Înalta Curte a decis arestul preventiv pentru membrii cercului lui Georgescu, inclusiv pentru Potra, care a fost căutat în lipsă și ulterior prins în Emiratele Arabe Unite în noiembrie 2025.

Stenogramele anchetei și „armata paralelă”

Ancheta a scos la iveală modul în care Potra recruta membri pentru grupul său. Într-un apel telefonic din 18 decembrie 2024, un tânăr luptător de K1, în vârstă de 20 de ani, cerea să se alăture grupării. „Știi instrucție de front, cunoști ambuscade?”, întreba Potra, adăugând că telefoanele sunt ascultate. Ancheta a descoperit un arsenal ilegal impresionant, ascuns la locuința sa din Mediaș, printre care grenade, pistoale mitralieră, trotil și materiale de inițiere.

Procurorii susțin că Georgescu i-ar fi cerut lui Potra să-l contacteze pe Frank Timiș, un influent om de afaceri din domeniul exploatărilor miniere din Africa, pentru a finanța campania electorală cu 20-35 milioane de dolari. În schimb, Georgescu ar fi promis deschiderea tuturor minelor din România, inclusiv cele de aur, în cazul câștigării alegerilor. Potra a declarat: „Zice că are sprijinul de la Americanii care i-au făcut campanie la Trump”.

Riscul pedepselor

Conform Codului Penal, tentativa de lovitură de stat sau acțiuni împotriva ordinii constituționale se pedepsește cu închisoare de la 10 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi. Articolul 397 prevede că astfel de acțiuni violente, armate sau de altă natură, care vizează schimbarea ordinii constituționale sau subminarea puterii de stat, constituie infracțiuni grave.

Separat, Tribunalul București a decis că procesul în care Georgescu este acuzat de propagandă legionară poate începe. În acest prim dosar, a fost nevoie de un al treilea judecător pentru a înclina balanța, decizia fiind definitivă.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Motivul pentru care tot mai mulți români pleacă din Spania. Presa iberică avertizează asupra unui fenomen îngrijorător
digi24.ro
image
„Twin Peaks” din Bulgaria. Înregistrările video adâncesc misterul celor șase morți împușcați în cap
stirileprotv.ro
image
Cum a ajuns un ieșean să plătească 162 lei pentru o singură sticlă de apă la 0.5 litri, în LIDL
gandul.ro
image
Cancelarul Austriei spune că UE trebuie să reducă urgent prețurile la energie: „Niciun alt factor nu sufocă atât de mult industria europeană
mediafax.ro
image
Cum a luat România medalie la JO de iarnă la 5 dimineața! Povestea incredibilă a lui Panțuru și Neagoe, la 58 de ani de la bronzul olimpic
fanatik.ro
image
Polițistul șpăgar care i-a făcut viața frumoasă după gratii proxenetului Edy Power. Judecătorii care l-au scutit pe agentul-șef de pușcărie: „Principiul umanismului în dreptul penal”
libertatea.ro
image
Preoți în slujba Moscovei, trupe speciale, TikTok și acuze la adresa României. Cum folosește Putin biserica pentru a controla Moldova
digi24.ro
image
Noi informații despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Selecționerul pleacă în Belgia pentru o a doua opinie de la un specialist de renume mondial
gsp.ro
image
Impact instant! Al doilea nume mare care se ridică împotriva lui Donald Trump, în doar 24 de ore
digisport.ro
image
Experții dezvăluie criza fără precedent care lovește industria imobiliarelor: Urmează falimente pe bandă rulantă!
stiripesurse.ro
image
Șoc la Brăila. Un bărbat dat dispărut în septembrie 2025 a fost găsit acum, chiar în propria casă. Era sub pat, mort
antena3.ro
image
O femeie s-a trezit cu o factură la apă de 56.000€. Locuieşte singură dintr-un salariu de 1.200€
observatornews.ro
image
Cauza morții afaceristului Sorin a fost publicată. Ce arată rezultatele autopsiei bărbatului care a decedat în accidentul din Iași
cancan.ro
image
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
prosport.ro
image
Certificatul de cazier judiciar electronic în 2026. Cum îl obții gratuit, pașii pe care trebuie să îi urmezi
playtech.ro
image
Iubita lui Adrian Kreiner, îndepărtată din firmă și lăsată fără bani. Dezvăluiri din culise după reținerea Adrianei Viliginschi
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Lovitură de proporții: Gică Hagi vinde acțiunile de la Farul și îi va lua locul lui Mircea Lucescu la naționala României
digisport.ro
image
Amenințare șocantă în presa rusă: se face apel la bombardarea Bucureștiului
stiripesurse.ro
image
Diana, femeia gravidă care și-a pierdut viața alături de soțul ei, era căpitan la Jandarmerie. Colegii de breaslă au transmis un mesaj emoționant
kanald.ro
image
Rezultatul autopsiei lui Sorin, afaceristul mort împreună cu soția și copilul în accidentul din Iași! Cauza reală a decesului
wowbiz.ro
image
Nicuşor Dan, victorii importante la CCR. S-a decis cu unanimitate de voturi!
romaniatv.net
image
Sfaturile medicale de pe TikTok, Facebook sau Instagram îți pot pune viața în pericol!
mediaflux.ro
image
Noi informații despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Selecționerul pleacă în Belgia pentru o a doua opinie de la un specialist de renume mondial
gsp.ro
image
Funcționara a izbucnit în râs când a auzit cum o cheamă pe fiica ei. Ce a trăit Larisa Udilă la Evidența Populației: „Mi-au spus că nu se poate înregistra. Am plecat plângând”
actualitate.net
image
Ioana Ginghină spune că nu mai scapă de Alexandru Ciucu după ce emisiunea La Măruță a fost scoasă de pe post
actualitate.net
image
Cele 3 zodii care vor avea un înger păzitor alături de ele, începând de pe 25 februarie. Norocul le va surâde, în sfârșit, și acestor nativi
click.ro
image
Fasole din conservă sau cea uscată. Care este varianta mai sănătoasă
click.ro
image
Secretul pieptului de pui care se topește în gură. Cum să obții suculența perfectă de fiecare dată
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto profimedia 0390117510 jpg
Primele zile din mariajul lui Andrew spun multe despre apetitul lui sexual! Regina, nevoită să intervină pentru a opri excesele
okmagazine.ro
6 william kate schi 2004 jpg jpeg
Prințul William și Prințesa Kate au uimit în ”Saint Tropez-ul pârtiilor”: „Asta e adevărata lor față”
okmagazine.ro
image00002 jpg
Sandra Izbașa & Răzvan Bănică: „Am descoperit că putem funcționa excelent în situații de stres și presiune maximă‟
clickpentrufemei.ro
2552 webp
Capitularea Singaporelui – ziua în care Imperiul Britanic a îngenuncheat
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce tot mai mulți români aleg să monteze chiuveta sub fereastră în bucătărie. Care sunt, de fapt, avantajele
image
Cele 3 zodii care vor avea un înger păzitor alături de ele, începând de pe 25 februarie. Norocul le va surâde, în sfârșit, și acestor nativi

OK! Magazine

image
”Annus horribilis” la Palat! După colaborarea cu Epstein, viitoarea regină are probleme

Click! Pentru femei

image
Cum se trăiește cu inima pe partea cealaltă a corpului. Asta i-a adus sfârșitul lui Catherine O’Hara din „Singur acasă”?

Click! Sănătate

image
Suplimentul care ar putea reduce riscul de diabet și combate anxietatea