Călin Georgescu, din nou în fața judecătorilor: se decide dacă începe procesul pentru tentativa de lovitură de stat

Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, se află la Curtea de Apel București pentru a treia zi consecutivă, în cadrul celui de-al doilea dosar penal în care este acuzat de tentativă de lovitură de stat. Astăzi, magistrații urmează să decidă dacă sunt îndeplinite condițiile pentru începerea judecății pe fond.

În fața instanței, Călin Georgescu este așteptat zilnic de susținătorii săi, care scandează lozinci precum „Călin Georgescu este președinte” și „Turul 2 înapoi”. În această dimineață, aceștia au strigat „Călin nevinovat” și „Călin, te iubim”, imediat ce fostul candidat a coborât din mașină pentru a se înfățișa instanței.

Pentru ce este anchetat Călin Georgescu

Procurorii susțin că Georgescu și Horațiu Potra, împreună cu alți 20 de inculpați, ar fi plănuit să transforme protestele în acțiuni violente. Pe 7 decembrie 2024, la o întâlnire discretă la Centrul de echitație Jbara Horses din Ciolpani, județul Ilfov, Georgescu și Potra ar fi discutat detaliile unui plan de destabilizare.

Potrivit procurorilor, planul urmărea „schimbarea ordinii constituționale” prin manipularea emoțiilor colective într-un moment de tensiune extremă. Grupul coordonat de Potra intenționa să se deplaseze spre București cu șapte autoturisme pentru a declanșa proteste violente.

Acțiunea a fost împiedicată în noaptea de 7 spre 8 decembrie 2024, după ce o rudă a unui participant a alertat autoritățile. Polițiștii au descoperit în mașinile grupului arme albe, pistoale, topoare și materiale pirotehnice periculoase. Pe 28 februarie 2025, Înalta Curte a decis arestul preventiv pentru membrii cercului lui Georgescu, inclusiv pentru Potra, care a fost căutat în lipsă și ulterior prins în Emiratele Arabe Unite în noiembrie 2025.

Stenogramele anchetei și „armata paralelă”

Ancheta a scos la iveală modul în care Potra recruta membri pentru grupul său. Într-un apel telefonic din 18 decembrie 2024, un tânăr luptător de K1, în vârstă de 20 de ani, cerea să se alăture grupării. „Știi instrucție de front, cunoști ambuscade?”, întreba Potra, adăugând că telefoanele sunt ascultate. Ancheta a descoperit un arsenal ilegal impresionant, ascuns la locuința sa din Mediaș, printre care grenade, pistoale mitralieră, trotil și materiale de inițiere.

Procurorii susțin că Georgescu i-ar fi cerut lui Potra să-l contacteze pe Frank Timiș, un influent om de afaceri din domeniul exploatărilor miniere din Africa, pentru a finanța campania electorală cu 20-35 milioane de dolari. În schimb, Georgescu ar fi promis deschiderea tuturor minelor din România, inclusiv cele de aur, în cazul câștigării alegerilor. Potra a declarat: „Zice că are sprijinul de la Americanii care i-au făcut campanie la Trump”.

Riscul pedepselor

Conform Codului Penal, tentativa de lovitură de stat sau acțiuni împotriva ordinii constituționale se pedepsește cu închisoare de la 10 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi. Articolul 397 prevede că astfel de acțiuni violente, armate sau de altă natură, care vizează schimbarea ordinii constituționale sau subminarea puterii de stat, constituie infracțiuni grave.

Separat, Tribunalul București a decis că procesul în care Georgescu este acuzat de propagandă legionară poate începe. În acest prim dosar, a fost nevoie de un al treilea judecător pentru a înclina balanța, decizia fiind definitivă.