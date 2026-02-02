Călin Georgescu, la Tribunalul București: „Prefer o zi lup, decât o viață jigodie”. A contestat trimiterea în judecată în dosarul privind propaganda legionară

Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, s-a prezentat luni dimineață la Tribunalul București, unde a avut loc un termen într-un proces în care acesta contestă decizia de începere a judecății pe fond în dosarul în care este acuzat de propagandă legionară.

La ieșirea din instanță, Călin Georgescu, însoțit de avocați și de gărzi de corp, a sugerat că demersul său nu va avea succes, dar preferă să fie „o zi lup, decât o viaţă jigodie”.

Declarațiile sale au fost făcute în fața zecilor de susținători adunați la intrarea în Tribunal, care l-au întâmpinat cu aplauze și urale.

„Dreptatea este, fără îndoială, un ideal, agreat de noi toţi. Doar o Justiţie adevărată îl poate transforma în realitate. Sistemul încearcă să mă doboare şi probabil că va înregistra astăzi un succes efemer. Nicolae Iorga spunea aşa: sunt succese care te înjosesc şi înfrângeri care te înalţă”, a spus Călin Georgescu.

Acesta a continuat atacul la adresa clasei politice, pe care a descris-o drept „nefericită, frustrată și mediocră”, afirmând că nu va renunța la lupta sa.

„Eu spun în felul următor - oamenii fericiţi nu-şi pierd timpul rănindu-i pe alţii. Răul vine de la cei nefericiţi, frustraţi, mediocri şi, în mod special, invidioşi. Adică clasa politică. (...) Am următorul mesaj: Nu cedez. Mă puteţi judeca, voi, pentru că eu nu vreau să-l supăr pe Dumnezeu. Şi mai e ceva. Prefer o zi lup, decât o viaţă jigodie”, a mai declarat Georgescu, potrivit Agerpres.

Procesul de la Tribunalul București vizează o contestație formulată de Călin Georgescu împotriva deciziei prin care instanța a dispus începerea judecării pe fond a dosarului penal în care este cercetat pentru propagandă legionară.

Fostul candidat la prezidențiale a fost trimis în judecată pe 2 iulie 2025 de Parchetul General, fiind acuzat de promovarea în public a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de crime de război, precum şi de promovarea în public a ideilor, concepţiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, în formă continuată (cinci acte materiale).