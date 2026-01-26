„Bună! Eu sunt ANA”: ANAF a lansat un chatbot cu inteligență artificială pentru asistență fiscală în SPV

Românii care au nevoie de serviciile Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) vor fi întâmpinați de „ANA”, un asistent virtual bazat pe inteligență artificială, creat pentru a oferi contribuabililor informații generale privind obligațiile fiscale. ANAF a anunțat lansarea luni, 26 ianuarie.

„Bună! Eu sunt ANA” — astfel se prezintă noul chatbot creat de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) - un asistent virtual inteligent, conceput pentru a sprijini contribuabilii.

Într-o primă etapă, aflată în fază de testare, chatbot-ul este disponibil exclusiv în conturile din Spațiul Privat Virtual, urmând ca, ulterior, să poată fi accesat și direct de pe site-ul instituției.

Potrivit Fiscului, ANA a fost concepută pentru a răspunde rapid și automat la cele mai frecvente întrebări ale contribuabililor, în special în legătură cu declarațiile și obligațiile fiscale.

Într-un răspuns transmis în luna decembrie către Digi24.ro, ANAF preciza că „serviciul Chatbot este proiectat să ofere asistență în domeniul fiscal, în mod automat și rapid, pentru a răspunde la întrebările și solicitările frecvente adresate de contribuabili”.

La momentul lansării, asistentul virtual dispune de un set limitat de răspunsuri, însă acesta va fi îmbunătățit constant, pe baza interacțiunilor cu utilizatorii. Reprezentanții ANAF subliniază că sistemul va deveni tot mai precis și mai adaptat nevoilor reale.

„Cu cât mai mulți utilizatori vor accesa chatbot-ul și vor adresa întrebări, cu atât asistentul virtual va deveni mai precis, mai util și mai adaptat nevoilor reale ale contribuabililor”, a transmis instituția.

În această fază inițială, ANA oferă informații generale pentru persoanele fizice care obțin venituri din închirierea bunurilor personale și pentru cele care desfășoară activități independente.

Pe termen mediu, aria de acoperire va fi extinsă, astfel încât chatbot-ul să poată răspunde la o gamă mult mai largă de solicitări din domeniul fiscal.

Asistentul virtual ANA face parte din proiectul „Dezvoltarea serviciilor la distanță (electronice sau telefonice) actuale, prin noi funcționalități și/sau crearea de servicii noi – e-Services”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).