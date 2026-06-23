BNS cere interzicerea testelor poligraf la angajare: „Încalcă drepturi fundamentale”

Blocul Național Sindical (BNS) cere interzicerea utilizării testelor poligraf în procesele de recrutare, întrucât încalcă drepturi fundamentale şi depăşeşte limitele legale.

„BNS consideră că testarea cu poligraful încalcă drepturi fundamentale și depășește limitele legale ale procesului de recrutare.

Potrivit art. 26 din Constituția României, viața intimă, familială și privată este protejată, iar art. 8 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului garantează dreptul la respectarea vieții private, orice ingerință fiind permisă doar în condițiile prevăzute de lege”, informează BNS într-un comunicat.

BNS susține că folosirea detectorului de minciuni în procesele de recrutare este ilegală și discriminatorie.

Potrivit organizației, condiționarea angajării de acceptarea unui test poligraf creează un tratament inechitabil între candidați și nu are legătură cu competențele profesionale sau cu capacitatea acestora de a ocupa postul pentru care aplică.

„În relațiile de muncă, art. 29 alin. (3) din Codul muncii prevede că angajatorul poate solicita doar informațiile necesare pentru verificarea aptitudinilor profesionale și a capacității candidatului de a ocupa postul.

Testele poligraf depășesc acest cadru și presupun prelucrarea unor date personale sensibile, ridicând probleme de compatibilitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR). În plus, refuzul candidatului de a accepta testarea nu poate constitui un criteriu de excludere din procesul de recrutare.”

BNS atrage atenția că legea nu permite folosirea detectorului de minciuni la angajare în mediul privat și că testul poligraf nu poate stabili cu certitudine dacă o persoană spune adevărul.

„În acest context, BNS solicită:

Inspecției Muncii să verifice și să sancționeze utilizarea testelor poligraf în recrutare;

Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal să analizeze legalitatea prelucrării datelor rezultate din astfel de testări;

Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării să verifice dacă excluderea candidaților care refuză testarea constituie o practică discriminatorie;

Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale să promoveze modificări legislative care să interzică expres utilizarea testelor poligraf în recrutare și să introducă sancțiuni pentru angajatorii care condiționează angajarea de acceptarea acestora.”

Nu în ultimul rând, BNS spune că accesul la un loc de muncă trebuie să fie egal și nediscriminatoriu, iar candidații trebuie evaluați pe baza competențelor, experienței și calificărilor lor, nu prin metode intruzive precum detectorul de minciuni, care pot afecta demnitatea și drepturile fundamentale ale persoanei.