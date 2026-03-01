Invincibil în Italia. Chivu trece și de Genoa lui Dan Șucu și așteaptă două meciuri ale „adevărului”0
Eliminată surprinzător din Liga Campionilor, Inter are un parcurs perfect în campionat. Echipa lui Cristi Chivu a ajuns la 15 meciuri fără înfrângere, din care ultimele 8 au fost victorii pe linie. Aseară, în fața formației românului a stat Genoa lui Dan Șucu, însă echipa din Liguria nu le-a pus probleme milanezilor.
Federico Dimarco a marcat primul, în minutul 31, cu un șut la colțul din dreapta jos. A fost cea de-a 20-a contribuție directă la un gol a fundașului nerazzurilor în acest sezon de Serie A, performanță realizată doar de Massim Oddo, în urmă cu 20 de ani. Apoi a punctat și Hakan Calhanoglu, în repriza secundă, care a transformat fără emoții o lovitură de la 11 metri.
Urmează marele meci cu AC Milan
Inter a ajuns la 67 de puncte, fiind lider solitar în clasamentul din Serie A, aflându-se la 13 puncte distanță de AC Milan, care va juca astăzi cu Cremonese. Echipa lui Cristi Chivu, care a obținut 41 de puncte în ultimele 15 partide, nu a mai pierdut în Serie A de la finalul lunii noiembrie, când a fost învinsă de marea rivală din oraș cu 1-0.
După această serie perfectă, Inter are parte de două meciuri de foc. Primul, marți, în semifinalele Cupei Italiei, cu Como, echipa de pe locul 5, prilejul unui duel Chivu - Fabregas, adică al celor doi antrenori pe care nerazzurri i-au avut în vizor la începutul sezonului, românul fiind preferat spaniolului. Apoi, pe 8 martie, Inter va da piept cu AC Milan, singura echipă care mai poate emite pretenții la titlu, dacă învinge în derby-ul orașului.