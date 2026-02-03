search
Marți, 3 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Scandal în Biserica Catolică: episcopul de Iași, cercetat penal pentru că nu a denunțat abuzul sexual asupra unei copile de 13 ani

0
0
Publicat:

Episcopul romano-catolic de Iași, Iosif Păuleț, este vizat de o anchetă penală pentru nedenunțarea unui abuz sexual asupra unei fete de 13 ani. Procurorii au stabilit că acesta a aflat, în 2022, că preotul Augustin Benchea a agresat-o pe fată, însă nu a sesizat autoritățile, limitându-se la aplicarea unor sancțiuni canonice. 

Episcopul romano-catolic de Iași, Iosif Păuleț FOTO: Ziarul de Iași
Episcopul romano-catolic de Iași, Iosif Păuleț FOTO: Ziarul de Iași

Pe 26 ianuarie 2026, o investigație jurnalistică realizată de PressOne a dezvăluit că abuzul sexual a fost ținut ascuns atât de Episcopia Romano-Catolică din Iași, cât și de Vatican.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău s-a sesizat din oficiu pe 27 ianuarie, la o zi după dezvăluirile Emiliei Șercan. Dosarul penal privind nedenunțarea, prevăzut de art. 266 din Codul Penal, a fost preluat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău.

Cazul abuzului sexual asupra fetei de 13 ani a fost instrumentat încă din 2023, iar preotul Augustin Benchea a fost condamnat definitiv în 2024 la patru ani de închisoare cu executare pentru agresiune sexuală în formă continuată. Acesta slujea în parohia Cleja, județul Bacău.

La finalul săptămânii trecute, episcopul Iosif Păuleț a transmis un mesaj video pe pagina de Facebook a Episcopiei Romano-Catolice din Iași, în care a recunoscut că „au fost erori” în modul în care a fost gestionat cazul preotului abuzator, precizând însă că a acționat cu „bună-credință”.

„Îmi exprim părerea de rău și regretul profund pentru suferința provocată de abuzul comis de unul dintre preoții noștri. Condamn fără echivoc fapta sa și îmi exprim durerea pentru suferința victimei. Încă de la început am fost alături de victimă și de familia acesteia și voi continua să fiu. Este o faptă extrem de gravă, condamnabilă moral, canonic și penal. Recunosc că, în gestionarea cazului, au fost erori, însă vă asigur că am acționat cu bună-credință și nu din dorința de a ascunde cazul. Este o situație fără precedent, din care am avut de învățat”, a spus episcopul Iosif Păuleț.

Potrivit PressOne, episcopul Păuleț a aflat în 2022 despre abuzul comis de preot și a aplicat doar sancțiuni canonice, fără a informa autoritățile statului.

Documentele din dosar arată că, înainte ca statul român să intervină, cazul a fost gestionat integral în interiorul Bisericii, prin proceduri canonice validate ulterior de Vatican.

Deși normele Vaticanului recomandă cooperarea cu autoritățile statului în cazurile de abuz asupra minorilor, intervenția a fost limitată la măsuri administrative.

Pe 27 ianuarie, Judecătoria Vaslui a decis eliberarea condiționată a fostului preot. Instanța a stabilit ca acesta să respecte un program de supraveghere până la expirarea duratei pedepsei și l-a avertizat cu privire la consecințele comiterii unor noi infracțiuni.

Decizia instanței nu este definitivă și a fost contestată de procurori.

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii ar fi distrus temutul „topitor de soare” chiar pe teritoriul Rusiei
digi24.ro
image
O mică biserică din Munții Dolomiți, protejată de UNESCO, a ajuns „invadată” de turiști. Accesul va fi restricționat
stirileprotv.ro
image
Zodia care își va rezolva toate problemele în februarie 2026, potrivit numerologului Mihai Voropchievici: „Runa Uruz vine în viața nativilor exact cu ce aveau nevoie”
gandul.ro
image
Cifrele nu mint! Cât este, de fapt, indemnizația pentru copiii cu handicap mediu / Ministrul Muncii: Trebuie să o mărim
mediafax.ro
image
Cristi Chivu, alungat din Milano! Decizia luată înaintea meciului Inter – Torino din Cupa Italiei
fanatik.ro
image
Alexandru Nazare: „Am salvat ratingul României”. Marea promisiune pentru autostrada Moldovei
libertatea.ro
image
VIDEO Un băiat de 13 ani a înotat în ocean timp de patru ore pentru a-și salva mama și frații
digi24.ro
image
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
gsp.ro
image
Lovitură uriașă: Cristiano Ronaldo a plecat din Arabia Saudită!
digisport.ro
image
Rectorul Politehnicii București îl atenționează pe Bolojan: În cercetare soluția nu este tăierea. Trebuie să stimulăm investițiile pe termen lung în infrastructura de profil
stiripesurse.ro
image
Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la Grammy 2026
antena3.ro
image
Desertul românesc care a fost inclus în topul Taste Atlas. Câţi bani cer patiseriile pentru o porţie
observatornews.ro
image
Cu cât se vinde 1 kg de ficat de pui BRAZILIAN, în supermarketurile din București. Clienții au crezut că este o eroare
cancan.ro
image
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
prosport.ro
image
Coșmar fără sfârșit pentru familia lui Mario. Sora băiatului, amenințată: Știu tot ce faci, unde ieși
playtech.ro
image
Detalii tulburătoare despre Dana și Tibi, cei doi frați care au murit înecați în Chirpăr. Cum a scăpat, de fapt, verișoara care era cu ei la pârâu. Mezinul familiei a asistat la momentele cumplite
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
”Extraterestrul!”. O mașină cu un design cum nu s-a mai văzut a apărut în România! Poliția a dat cea mai dură sancțiune
digisport.ro
image
Șeful Statului Major al Apărării atrage atenția cu privire la pensiile militare: 'Nu este ok'
stiripesurse.ro
image
El este primarul care a murit în tragedia de pe DN1, după ce a in... Vezi mai mult
kanald.ro
image
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Wooooow! Ce transformare! Cum a reușit Luminița Anghel să scape de 30 de kg! Artista este superbă! Dieta pe care a ținut-o e la îndemâna oricui!
romaniatv.net
image
Alocația și indemnizația în luna februarie se dau în avans. Când se virează banii
mediaflux.ro
image
Studiu șocant: „Aceste alimente sunt atât de nocive încât ar trebui tratate mai degrabă ca țigările, nu ca hrană!”
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
O bacterie periculoasă care poate provoca sângerări intestinale a fost găsită în apa de la robinet
actualitate.net
image
Cine a moștenit drepturile de autor ale lui Ioan Gyuri Pascu, de la Divertis? „Ea primește banii!” Sfatul de aur dat fiicei: „Să-i ierți pe cei care ți-au făcut rău!”
click.ro
image
Ce urmează după frigul siberian: meteorologii anunță evoluția vremii până pe 2 martie
click.ro
image
Rețeta inedită de mic dejun a unui medic. Este sățioasă, rapidă și ideală pentru dimineți: „O prepar o singură dată, o feliez pentru toată săptămâna și mănânc trei-patru felii"
click.ro
Sydney Sweeney, GettyImages (2) jpg
Sydney Sweeney, una dintre cele mai HOT actrițe ale momentului, a înnebunit Internetul cu apariția sa în lenjerie intimă. De ce s-a afișat astfel
okmagazine.ro
Prințesa Mette Marit în doliu și Prințul Haakon GettyImages 1783682474 jpg
Efectul de domino al scandalului Epstein: viitoarea regină a Norvegiei e persona non grata și a fost exclusă
okmagazine.ro
Budinca de varza cu carne Sursa foto shutterstock 413481091 jpg
Budincă de varză cu carne, care te face să uiți de dietă!
clickpentrufemei.ro
Wabash jpg
Bătălia de la Wabash, povestea celei mai mari înfrângeri din Istoria Armatei S.U.A
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cele 2 zodii cărora li se reconfigurează traseul vieții începând cu 4 februarie. Toate greutățile prin care au trecut le duc, în sfârșit, pe drumul fericirii
image
Cine a moștenit drepturile de autor ale lui Ioan Gyuri Pascu, de la Divertis? „Ea primește banii!” Sfatul de aur dat fiicei: „Să-i ierți pe cei care ți-au făcut rău!”

OK! Magazine

image
Sarah Ferguson le-a dus pe Beatrice și Eugenie „să-l cunoască pe Epstein” după eliberarea acestuia din închisoare. Detaliul șocant zguduie monarhia din temelii

Click! Pentru femei

image
Se aud clopote de nuntă? Lady Gaga i-a făcut o declarație de dragoste publică logodnicului ei

Click! Sănătate

image
Testul cu „mingea de tenis” poate fi un indicator util al demenței