Video Scandal în Biserica Catolică: episcopul de Iași, cercetat penal pentru că nu a denunțat abuzul sexual asupra unei copile de 13 ani

Episcopul romano-catolic de Iași, Iosif Păuleț, este vizat de o anchetă penală pentru nedenunțarea unui abuz sexual asupra unei fete de 13 ani. Procurorii au stabilit că acesta a aflat, în 2022, că preotul Augustin Benchea a agresat-o pe fată, însă nu a sesizat autoritățile, limitându-se la aplicarea unor sancțiuni canonice.

Pe 26 ianuarie 2026, o investigație jurnalistică realizată de PressOne a dezvăluit că abuzul sexual a fost ținut ascuns atât de Episcopia Romano-Catolică din Iași, cât și de Vatican.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău s-a sesizat din oficiu pe 27 ianuarie, la o zi după dezvăluirile Emiliei Șercan. Dosarul penal privind nedenunțarea, prevăzut de art. 266 din Codul Penal, a fost preluat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău.

Cazul abuzului sexual asupra fetei de 13 ani a fost instrumentat încă din 2023, iar preotul Augustin Benchea a fost condamnat definitiv în 2024 la patru ani de închisoare cu executare pentru agresiune sexuală în formă continuată. Acesta slujea în parohia Cleja, județul Bacău.

La finalul săptămânii trecute, episcopul Iosif Păuleț a transmis un mesaj video pe pagina de Facebook a Episcopiei Romano-Catolice din Iași, în care a recunoscut că „au fost erori” în modul în care a fost gestionat cazul preotului abuzator, precizând însă că a acționat cu „bună-credință”.

„Îmi exprim părerea de rău și regretul profund pentru suferința provocată de abuzul comis de unul dintre preoții noștri. Condamn fără echivoc fapta sa și îmi exprim durerea pentru suferința victimei. Încă de la început am fost alături de victimă și de familia acesteia și voi continua să fiu. Este o faptă extrem de gravă, condamnabilă moral, canonic și penal. Recunosc că, în gestionarea cazului, au fost erori, însă vă asigur că am acționat cu bună-credință și nu din dorința de a ascunde cazul. Este o situație fără precedent, din care am avut de învățat”, a spus episcopul Iosif Păuleț.

Potrivit PressOne, episcopul Păuleț a aflat în 2022 despre abuzul comis de preot și a aplicat doar sancțiuni canonice, fără a informa autoritățile statului.

Documentele din dosar arată că, înainte ca statul român să intervină, cazul a fost gestionat integral în interiorul Bisericii, prin proceduri canonice validate ulterior de Vatican.

Deși normele Vaticanului recomandă cooperarea cu autoritățile statului în cazurile de abuz asupra minorilor, intervenția a fost limitată la măsuri administrative.

Pe 27 ianuarie, Judecătoria Vaslui a decis eliberarea condiționată a fostului preot. Instanța a stabilit ca acesta să respecte un program de supraveghere până la expirarea duratei pedepsei și l-a avertizat cu privire la consecințele comiterii unor noi infracțiuni.

Decizia instanței nu este definitivă și a fost contestată de procurori.