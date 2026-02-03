„Cu siguranță nu arăt ca un înger”. Reacția Giorgiei Meloni la controversa restaurării unei heruvim dintr-o biserică din Roma

Ministerul Culturii din Italia și Dieceza de Roma investighează restaurarea unui înger dintr-o biserică istorică din centrul Romei, care seamănă cu prim-ministrul Giorgia Meloni.

Dieceza de Roma și Ministerul Culturii italian au lansat anchete separate cu privire la recentele renovări ale Bazilicii San Lorenzo in Lucina, din centrul Romei, după ce fotografii ale heruvimului care seamănă cu Meloni au fost publicate în ziarele italiene în acest weekend, scrie EuroNews.

„Înainte de restaurare, era un îngeraș obișnuit”, a scris ziarul La Repubblica, care a raportat primul asemănarea. „Astăzi, este chipul celei mai puternice femei din țară.”

Controversa a adus bazilica — deja cunoscută ca una dintre cele mai vechi biserici din Roma — în centrul atenției. Vizitatorii s-au înghesuit să facă fotografii îngerului situat într-o capelă laterală lângă altarul principal, uneori chiar perturbând slujba.

În timp ce unii politicieni au criticat renovarea, Meloni părea să trateze cu amuzament această chestiune pe rețelele de socializare.

„Nu, cu siguranță nu arăt ca un înger”, a scris ea într-o postare pe Instagram, însoțită de un emoji râzând și o fotografie a operei de artă.

În weekend, Ministerul Culturii din Italia a declarat că a trimis un delegat special și oficiali la bazilică pentru a inspecta îngerul și „a decide ce este de făcut”.

Vicarul Romei, cardinalul Baldassare Reina, și-a exprimat „dezamăgirea” față de incident și a anunțat o anchetă pentru a stabili cine este responsabil.

„Se reiterează cu fermitate că imaginile de artă sacră și tradiția creștină nu pot fi utilizate în mod abuziv sau exploatate, deoarece sunt destinate exclusiv susținerii vieții liturgice și rugăciunii personale și comunitare”, a declarat dioceza într-un comunicat.

Mișcarea de opoziție „Mișcarea Cinci Stele” a declarat că arta și cultura nu trebuie să devină „un instrument de propagandă sau orice altceva, indiferent dacă chipul reprezentat este cel al prim-ministrului”.

Restauratorul Bruno Valentinetti a negat că ar fi folosit-o pe Meloni ca model în lucrarea sa.

În interviurile acordate presei italiene, Valentinetti a spus că prim-ministrul se află în ochii privitorului și că el a restaurat doar pictura originală, pe care a creat-o în 2000.