Duminică, 1 Martie 2026
Adevărul
Anamaria Prodan a dezvăluit ce relație are cu Dan Alexa, antrenorul pe care l-a pălmuit într-un acces de furie

Publicat:

Chiar dacă au avut un conflict dur în urmă cu mai mulți ani, impresara Anamaria Prodan și antrenorul Dan Alexa sunt în relații apropiate. Palma zdravănă încasată de actualul tehnician al Politehnicii Timișoara nu a afectat prietenia dintre cei doi.

În urmă cu șase ani, Anamaria Prodan și Dan Alexa au fost protagoniștii unui moment șocant, agenta de jucători trăgându-i  palmă fostului fotbalist, într-un moment de furie. Pe atunci, impresara era căsătorită cu Laurențiu Reghecampf, iar lumea a speculat că ea ar fi avut o relație extraconjugală cu Alexa .

Palma încasată de Alexa de la Anamaria Prodan a făcut înconjurul țării. Captură TV
Palma încasată de Alexa de la Anamaria Prodan a făcut înconjurul țării. Captură TV

Anii au trecut, iar cei doi ar redevenit din nou prieteni. Anamaria Prodan a dezvăluit în podcastul ”Fiță cu Adiță” că este apropiată de antrenorul Politehnicii Timișoara: ”Toată lumea mă întreabă: «Tu mai vorbești cu Alexa?!». Da! Vorbesc cu Dan Alexa și voi vorbi cu el toată viața și voi lucra cu el toată viața. De ce? Pentru că e foarte bun și din respect pentru tot ceea ce am făcut împreună. Faptul că eu mi-am cerut iertare... da, mă, femeia nu are voie să ridice mâna niciodată, nu doar la bărbat, ci nici la femeie! Bătaie... ce e aia bătaie?!

A fost vorba de un transfer nereușit. Am avut o discuție, nu mi-a convenit ceva, am întrebat încă o dată, el s-a îndârjit și cumva m-a provocat - Anamaria Prodan, despre gestul incalificabil din 2019

Bătaia e pentru ringul de box, pentru altceva, nu pentru oamenii inteligenți. Eu sunt un om care se dedică un miliard la sută, eu nu am jumătate de măsură, sunt all in! Când pornesc un proiect, când fac ceva, mă dedic sută la sută, uneori uit și de copii. Când cineva îmi strică planurile, e nenorocire! Sunt în stare să merg până în pânzele albe pentru puii mei, cum îi numeam eu și pe jucătorii mei”, a spus Anamaria Prodan.

