Video Bilanțul primelor 8 luni de la aderarea României în Spațiul Schengen. Progrese semnificative într-un raport MAI

România a înregistrat progrese importante „în toate domeniile acquis-ului Schengen – frontiere, sisteme IT, cooperare polițienească, vize, returnare și măsuri compensatorii”, în perioada ianuarie–august 2025. Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a publicat un bilanț pentru primele 8 luni de la aderarea României la Spațiul Schengen.

„În ceea ce privește frontierele interne, prin implementarea procedurilor Schengen a fost consolidată libertatea de mișcare și au fost stabilite fluxuri fluide: pe aeroporturi au fost operate 80.596 curse Schengen (40.351 pe sensul de ieșire din țară și 40.245 pe intrare). Traversarea frontierelor interne se desfășoară fără control de frontieră, cu timpi reduși pentru pasageri”, conform bilanțului Ministerului Afacerilor Interne.

Referitor la migrația ilegală, au fost depistați 1.137 de migranți care încercau să treacă ilegal frontiera, iar 169 de persoane sunt cercetate pentru trafic de migranți.

Cu privire la combaterea Contrabandei cu țigări, au fost confiscate peste 4,3 milioane de pachete cu țigări de contrabandă, cu o valoare de aproximativ 106 milioane de lei.

Polițiștii de frontieră au oprit de la comercializare 313.000 de articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și alte produse contrafăcute care purtau însemnele unor mărci consacrate.

Pe parcursul verii, au fost descoperite 131 de autovehicule furate, multe fiind autoturisme de lux.

Au mai fost ridicate în vederea confiscării plase de pescuit ilegale în lungime de aproximativ 30.000 de metri, 5.800 kilograme de pește provenit din activități ilegale, 22 ambarcațiuni și 17 motoare de barcă.

Cooperare europeană și returnări:

România a returnat 469 de persoane către Ungaria și Bulgaria și alți 527 de cetățeni străini către țările de origine. Poliția de Frontieră participă activ la misiuni Frontex, cu 316 polițiști detașați și 39 de experți permanenți.

Investiții și tehnologie:

Implementarea aplicației EDAC a permis peste 11,7 milioane de verificări, identificând 480 de persoane urmărite și 962 căutate pentru proceduri judiciare. Au fost desfășurate 115.000 de acțiuni polițienești și 2.800 de acțiuni Blitz pe principalele rute spre Ungaria și Bulgaria.

„Începând cu data de 1 ianuarie 2025, au fost adoptate măsuri suplimentare la frontierele interne cu scopul de a suplini lipsa controalelor și pentru a crește gradul de siguranță al frontierelor europene și al cetățenilor Uniunii Europene”, potrivit MAI.

Efectul cooperării operaționale:

Cooperarea strânsă cu Bulgaria, Ungaria și Austria a dus la scăderea cu până la 80% a migrației ilegale pe frontierele externe ale UE.