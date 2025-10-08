search
Miercuri, 8 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Video Raed Arafat răspunde celor care au râs de Codul Roșu de ploi: „Incompetenți am fi fost dacă nu ascultam de experții de la meteo”

0
,
0
Publicat:

Secretarul de Stat pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a clarificat miercuri seară aspecte legate de codurile meteorologice și măsurile luate de autorități, răspunzând la numeroasele comentarii apărute în mediul online.

Raed Arafat, șeful DSU FOTO: Hepta
Raed Arafat, șeful DSU FOTO: Hepta

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență,  a subliniat că emiterea codurilor meteorologice nu este responsabilitatea Departamentului pentru Situații de Urgență sau a Ministerului Afacerilor Interne, ci a experților Agenției Naționale de Meteorologie (ANM), Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor și Apele Române.

”Deci codurile, în primul rând, că este roșu, că este galben, că este portocaliu, sunt date de experții de la ANM. Deci, experții de la AMM sunt cei care dau codul, după ce analizează datele, fac modelări pe baza datelor pe care le au, datele de la radar... și emit codul. Noi (n.r. DSU) nu participăm la emiterea codului, pentru că nu avem expertiză în acest domeniu sau competență. După ce s-a emis codul, ajunge la noi, noi discutăm și colaborăm foarte bine cu ANM-ul. Când a ajuns la noi, că va fi cod roșu și care e motivația codului roșu. De exemplu, acum erau cantitățile foarte mari de apă care erau așteptate, care erau echivalente, probabil, cu ploaia de o lună întreagă care urma să aibă loc în decurs de 24 de ore. Deci noi atunci luăm măsurile preventive. Începem cu informarea populației, cu pregătirea instituțiilor, cu coordonarea DSU pentru intervenție, IGSU-ul, serviciile de urgență, aviația, dacă putem să o folosim.

Bineînțeles, informarea populației prin mass media. Ieri, de exemplu, am intrat de mai multe ori și am insistat că nu trebuie panică, trebuie mai degrabă pregătire, în speranța că nu se întâmplă nimic, dar dacă se întâmplă ceva, să fim pregătiți.

Codul roșu era pe foarte mare zonă, inclusiv București, ... s-a văzut că în alte localități am avut efecte serioase, inclusiv unde nu era Cod roșu. De exemplu, am avut pe patru județe unde nu era Cod roșu. am avut 17 localități fără curent electric. (...) numai datele de la STS arată un lucru foarte clar. Între 21.00 noaptea și 10.00 dimineață în București, Ilfov, au fost peste 1500 de apeluri corelate cu codul care a avut loc asupra Bucureștiului.

„În secunda în care ANM-ul a stabilit aceste coduri, noi avem unele proceduri, planuri, modalități de pregătire și ne pregătim pentru impactul care poate să se producă. Nu e obligatoriu să se producă”, a spus Arafat.

Despre avertismentele către populație, acesta a explicat: „Ce putem să spunem? Că aveam datoria să avertizăm populația! Populația putea și nu putea să ne asculte. Noi n-am închis oamenii în casă, noi am sfătuit oamenii ce să facă. Incompetenți am fi fost dacă stăteam și nu făceam nimic. Incompetenți am fi fost dacă nu ascultam de experții de la meteo, pentru că noi nu putem decide în locul lor”.

”Aceste decizii care au fost luate au fost analizate”

”Prima măsură de închidere a școlilor a fost luată de Constanța și care era o măsură luată de Comitetul pentru situații de urgență. urmată de Ialomița. De la Ialomița a urmat Călărași, a urmat Giurgiu, a urmat Ilfov și București. Aceste decizii care au fost luate au fost analizate, normal că poate că nu toate lumea era de acolo, dar în final, dacă mă întrebați pe mine la ce am văzut în București, chiar dacă nu a fost devastator ce s-a întâmplat, am avut foarte mulți copaci căzuți, am avut un copac căzut peste o mașină cu conducător auto și încă un însoțitor în ea, din fericire, fără să fie răniți și dacă poate aveam totuși circulația obișnuită cu dusul copiilor la școală, cu mersul copiilor la școală, cu număr foarte mare de mașini, puteam să avem poate mai multe accidente la ce copaci au căzut astăzi în cursul nopții”

S-au văzut și măsurile din celelalte județe. Bucureștiul a luat măsurile în cadrul comitetului. niciodată nu o să vă spun eu cine le-a luat. Acest lucru l-am avut discuția inclusiv în timpul pandemiei pentru că nu mă duc să-l pe cineva care a fost părerea lui să ia sau să nu ia. Acolo toate lumea expune părerea. Probabil că au fost și oameni care nu era de acord. Dar în același timp, părerea mea cel puțin, în momentul în care în toate județele din Cod Roșu s-a luat măsura închiderii, dacă Bucureștiul nu lua măsura închiderii și se întâmpla un singur lucru cu un singur copil, cu siguranță acum atacurile erau pe altă direcție și altă discuție, de ce nu s-a luat măsura închidere”, a mai spus Arafat.

”Am avut noroc”

”Eu astăzi am auzit de la Apa Nova zicând ceva. Că în canalele de evacuare ale apei din zona Bucureștiului, debitul apei a fost echivalent cu debitul râului Prut.

Am văzut ce s-a întâmplat în Valencia, am văzut ce s-a întâmplat în alte zone. Noi am avut noroc, canalele au luat apă, apă a fost multă, dar n-a fost o problemă. Putea să fie apă asta și o parte din ea deasupra canalelor. adică pe carosabil, să fie viitură, să fie ceva”, potrivit lui Raed Arafat.

Societate

Top articole

Partenerii noștri

image
„Oamenii sunt gunoaie pentru funcționari”. Câți ruși au fugit din armată de la începutul războiului și cum și-au justificat gestul
digi24.ro
image
Primele explicații oficiale pentru avertismentele care anunțau o furtună istorică. „Trebuie să ne bucurăm că n-a fost așa”
stirileprotv.ro
image
Atenție la volan pe timp de ploaie! Ce nu au voie să facă șoferii și cât de mari sunt amenzile
gandul.ro
image
Ploile din urma codului roșu ar putea să depășească valorile din ultima jumătate de secol. Elena Mateescu, directoarea ANM explică fenomenul
mediafax.ro
image
Ion Țiriac nu se uită la bani. Pe ce cheltuie miliardarul român 125.000 de euro în fiecare an: „E cam indecent, nu?”
fanatik.ro
image
VIDEO. Am văzut cum se reciclează hainele second hand în cel mai mare centru de sortare din Europa de Est, deschis în Bulgaria. Manager: „În fabrica noastră lucrează aproape numai femei”
libertatea.ro
image
Rusia amenință SUA, după anunțul lui Donald Trump: „Vom răspunde dur celor care ne fac probleme”
digi24.ro
image
Scandal de proporții în Adunarea Generală FRF! Răzvan Burleanu și-a pierdut cumpătul: „Pentru mine sunteți un maimuțoi!”
gsp.ro
image
Ronaldo a devenit miliardar, dar un român ”complet necunoscut” e mult mai bogat! Au rămas ”mască”: ”99% nu aţi auzit de el”
digisport.ro
image
Bicicleta reprezintă moartea lentă a planetei
stiripesurse.ro
image
Un nou „Transfăgărășan” se construiește în România: Investiția va lega trei județe și va costa 90 milioane euro
antena3.ro
image
Au fost justificate măsurile şi avertizările înaintea Ciclonului Barbara? Explicaţiile climatologului
observatornews.ro
image
Piedone a spus adevărul: Care este singurul parizer sănătos din comerț, de fapt, potrivit fostului șef ANPC
cancan.ro
image
FOTO. Ce a pățit „cea mai frumoasă femeie din lume”
prosport.ro
image
Mi-ar place vs mi-ar plăcea. Care este forma corectă, de fapt?
playtech.ro
image
Afacerea IT cu iz de spionaj: omul care a cumpărat acțiuni de la Nicușor Dan, achitat în dosarul de 40 de milioane de euro
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
”Anti-Halep”: la 28 de ani, a luat o decizie fără precedent și a spus totul! ”Cum ai trăit fără un venit timp de 9 luni?”
digisport.ro
image
Tsunami în Justiție: ÎCCJ, lovitură pentru Nicușor Dan, cu efecte în valuri în toată țara
stiripesurse.ro
image
O tânără a fost găsită fără suflare în camera unui hotel din Bali. Turista de 27 de ani consuma doar fructe crude și ajunsese la 22 de kilograme
kanald.ro
image
Acvaplanarea: ce este, semnele pericolului pe șosea și cum o eviți în siguranță
playtech.ro
image
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
wowbiz.ro
image
Codul Roşu continuă, ce se întâmplă cu şcolile în Bucureşti de joi. Ministrul Educaţiei a făcut anunţul oficial
romaniatv.net
image
Soluția ANRE pentru prețuri mai mici la energie. Cum ar putea fi calculate facturile
mediaflux.ro
image
Scandal de proporții în Adunarea Generală FRF! Răzvan Burleanu și-a pierdut cumpătul: „Pentru mine sunteți un maimuțoi!”
gsp.ro
image
Eduard, un copil de 10 ani, crescut de bunici și abandonat de părinți, luptă pentru viață! A vomitat sânge și are nevoie de o operație urgentă la inimă. AJUTĂ ȘI TU!
actualitate.net
image
Femeile care au înfruntat foamea, frica și moartea: adevărul despre cum a distrus Uniunea Sovietică Moldova anilor ’40
actualitate.net
image
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
click.ro
image
Oana Roman nu îl mai menajează pe Botezatu! „Se îmbracă de zici că vrea să impresioneze un extraterestru cocalar”
click.ro
image
De ce Eugen Cristea și Anca Pandrea simt în casă energia persoanelor moarte: „Nu oricine poate”. Și Mihai Onilă are o legătură paranormală cu fiica-înger: „O aud mental”
click.ro
Meghan Markle foto profimedia jpg
Neliniște la palat! Ce crede familia regală britanică despre apariția lui Meghan Markle la Săptămâna Modei de la Paris
okmagazine.ro
Joan Collins foto Profimedia, Instagram jpg
Soacră mare la 92 de ani! Actrița Joan Collins și-a condus unicul fiu la altar
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice la Turda (© Muzeul de Istorie Turda)
Un obiect unic pe teritoriul fostei provincii romane Dacia, descoperit la Turda
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Orașul din România unde salariile sunt sunt mai mici cu aproape 23% decât media națională. Care sunt singurele sectoare unde se oferă câștiguri mai bune
image
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”

OK! Magazine

image
Alexandre Grimaldi, fiul cel mare al Prințului Albert de Monaco, a impresionat la Monte Carlo alături de Eva Longoria

Click! Pentru femei

image
Soacră mare la 92 de ani! Actrița Joan Collins și-a condus unicul fiu la altar

Click! Sănătate

image
Vitamina care încetineşte îmbătrânirea după 50 de ani