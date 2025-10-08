Video Raed Arafat răspunde celor care au râs de Codul Roșu de ploi: „Incompetenți am fi fost dacă nu ascultam de experții de la meteo”

Secretarul de Stat pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a clarificat miercuri seară aspecte legate de codurile meteorologice și măsurile luate de autorități, răspunzând la numeroasele comentarii apărute în mediul online.

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a subliniat că emiterea codurilor meteorologice nu este responsabilitatea Departamentului pentru Situații de Urgență sau a Ministerului Afacerilor Interne, ci a experților Agenției Naționale de Meteorologie (ANM), Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor și Apele Române.

”Deci codurile, în primul rând, că este roșu, că este galben, că este portocaliu, sunt date de experții de la ANM. Deci, experții de la AMM sunt cei care dau codul, după ce analizează datele, fac modelări pe baza datelor pe care le au, datele de la radar... și emit codul. Noi (n.r. DSU) nu participăm la emiterea codului, pentru că nu avem expertiză în acest domeniu sau competență. După ce s-a emis codul, ajunge la noi, noi discutăm și colaborăm foarte bine cu ANM-ul. Când a ajuns la noi, că va fi cod roșu și care e motivația codului roșu. De exemplu, acum erau cantitățile foarte mari de apă care erau așteptate, care erau echivalente, probabil, cu ploaia de o lună întreagă care urma să aibă loc în decurs de 24 de ore. Deci noi atunci luăm măsurile preventive. Începem cu informarea populației, cu pregătirea instituțiilor, cu coordonarea DSU pentru intervenție, IGSU-ul, serviciile de urgență, aviația, dacă putem să o folosim.

Bineînțeles, informarea populației prin mass media. Ieri, de exemplu, am intrat de mai multe ori și am insistat că nu trebuie panică, trebuie mai degrabă pregătire, în speranța că nu se întâmplă nimic, dar dacă se întâmplă ceva, să fim pregătiți.

Codul roșu era pe foarte mare zonă, inclusiv București, ... s-a văzut că în alte localități am avut efecte serioase, inclusiv unde nu era Cod roșu. De exemplu, am avut pe patru județe unde nu era Cod roșu. am avut 17 localități fără curent electric. (...) numai datele de la STS arată un lucru foarte clar. Între 21.00 noaptea și 10.00 dimineață în București, Ilfov, au fost peste 1500 de apeluri corelate cu codul care a avut loc asupra Bucureștiului.

„În secunda în care ANM-ul a stabilit aceste coduri, noi avem unele proceduri, planuri, modalități de pregătire și ne pregătim pentru impactul care poate să se producă. Nu e obligatoriu să se producă”, a spus Arafat.

Despre avertismentele către populație, acesta a explicat: „Ce putem să spunem? Că aveam datoria să avertizăm populația! Populația putea și nu putea să ne asculte. Noi n-am închis oamenii în casă, noi am sfătuit oamenii ce să facă. Incompetenți am fi fost dacă stăteam și nu făceam nimic. Incompetenți am fi fost dacă nu ascultam de experții de la meteo, pentru că noi nu putem decide în locul lor”.

”Aceste decizii care au fost luate au fost analizate”

”Prima măsură de închidere a școlilor a fost luată de Constanța și care era o măsură luată de Comitetul pentru situații de urgență. urmată de Ialomița. De la Ialomița a urmat Călărași, a urmat Giurgiu, a urmat Ilfov și București. Aceste decizii care au fost luate au fost analizate, normal că poate că nu toate lumea era de acolo, dar în final, dacă mă întrebați pe mine la ce am văzut în București, chiar dacă nu a fost devastator ce s-a întâmplat, am avut foarte mulți copaci căzuți, am avut un copac căzut peste o mașină cu conducător auto și încă un însoțitor în ea, din fericire, fără să fie răniți și dacă poate aveam totuși circulația obișnuită cu dusul copiilor la școală, cu mersul copiilor la școală, cu număr foarte mare de mașini, puteam să avem poate mai multe accidente la ce copaci au căzut astăzi în cursul nopții”

S-au văzut și măsurile din celelalte județe. Bucureștiul a luat măsurile în cadrul comitetului. niciodată nu o să vă spun eu cine le-a luat. Acest lucru l-am avut discuția inclusiv în timpul pandemiei pentru că nu mă duc să-l pe cineva care a fost părerea lui să ia sau să nu ia. Acolo toate lumea expune părerea. Probabil că au fost și oameni care nu era de acord. Dar în același timp, părerea mea cel puțin, în momentul în care în toate județele din Cod Roșu s-a luat măsura închiderii, dacă Bucureștiul nu lua măsura închiderii și se întâmpla un singur lucru cu un singur copil, cu siguranță acum atacurile erau pe altă direcție și altă discuție, de ce nu s-a luat măsura închidere”, a mai spus Arafat.

”Am avut noroc”

”Eu astăzi am auzit de la Apa Nova zicând ceva. Că în canalele de evacuare ale apei din zona Bucureștiului, debitul apei a fost echivalent cu debitul râului Prut.

Am văzut ce s-a întâmplat în Valencia, am văzut ce s-a întâmplat în alte zone. Noi am avut noroc, canalele au luat apă, apă a fost multă, dar n-a fost o problemă. Putea să fie apă asta și o parte din ea deasupra canalelor. adică pe carosabil, să fie viitură, să fie ceva”, potrivit lui Raed Arafat.