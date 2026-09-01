 Big Brother pe DN1. Primele radare fixe au fost montate între București și Ploiești | adevarul.ro
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Big Brother pe DN1. Primele radare fixe au fost montate între București și Ploiești

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Pe unul dintre cele mai aglomerate drumuri din România au apărut primele echipamente fixe de monitorizare a traficului. CNAIR a început să le pună în funcțiune pe DN1, între București și Ploiești, ca parte a unui sistem destinat monitorizării și creșterii siguranței rutiere.

trafic ingreinat pe DN1 politia Brasov png
Foto: Politia Brasov

Primele echipamente au fost amplasate la intrarea în localitățile Balotești, Snagov, Tâncăbești, Potigrafu și Puchenii Mari. Alte dispozitive urmează să fie instalate în Otopeni, Ciolpani și Bărcănești.

Sistemele instalate acum au în principal un rol preventiv. Ele monitorizează traficul, dar viteza înregistrată nu este transmisă Poliției pentru sancționarea conducătorilor auto. Scopul este ca prezența lor să îi determine pe șoferi să reducă viteza și să respecte limitele legale.

Situația se va schimba după instalarea radarelor fixe propriu-zise.

Potrivit CNAIR, acestea vor fi conectate la sistemul de monitorizare și vor putea calcula atât viteza cu care circulă o mașină într-un anumit moment, cât și viteza medie pe un sector de drum.

Astfel, DN1 va avea treptat un sistem mai amplu de supraveghere a traficului, măsura fiind justificată de autorități prin necesitatea creșterii siguranței rutiere pe unul dintre cele mai circulate drumuri din țară.

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