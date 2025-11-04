Bărbat din Hunedoara, ridicat de poliție la eliberarea din închisoare. Urmează să fie predat autorităților belgiene pentru o altă condamnare

Un bărbat de 43 de ani din Hunedoara, care și-a ispășit pedeapsa în România pentru tentativă de omor, a fost ridicat de polițiști la eliberare. Acesta urmează să fie predat autorităților belgiene, unde a fost condamnat pentru înjunghierea unui alt bărbat.

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale au pus în executare un mandat de arestare preventivă emis pe numele unui bărbat de 43 de ani din comuna Peştişu Mic, de către Curtea de Apel Timișoara, au informat, marți, reprezentanții Inspectoratului de Poliţie Judeţean Hunedoara.

”Bărbatul figurează ca fiind urmărit internaţional, conform unui mandat european de arestare, emis de autorităţile judiciare din Belgia, care prevede executarea unei pedepse de 7 ani de închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă de omor şi portul/transportul unei arme cu scopul de a răni o persoană”, au afirmat poliţiştii, citați de News.ro.

Bărbatul a fost dus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă Deva, urmând a fi predat autorităţilor belgiene în vederea executării pedepsei privative de libertate.

Condamnat în Belgia

În Belgia, el a fost condamnat pentru că, în septembrie 2021, într-o încăierare, a înjunghiat un bărbat cu un cuţit pe care îl avea în autoturism.

Bărbatul a ispăşit deja o pedeapsă în Penitenciarul Deva, de unde a fost preluat de poliţişti la data eliberării pentru a fi predat autorităţilor belgiene.

El fusese condamnat în România după ce, în iunie 2022, a fost oprit în trafic pe A1, având la el o armă de vânătoare cu care ar fi vrut să îşi ucidă soţia.