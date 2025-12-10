search
Miercuri, 10 Decembrie 2025
Bărbat din București, reținut în urma unor postări în care promova antisemitismul, ideologia fascistă și ura. Ar fi membru al galeriei CSA Steaua

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Un bărbat de 39 de ani este cercetat de procurorii Capitalei, fiind acuzat de promovarea publică a ideologiei fasciste, antisemite și a urii. Potrivit surselor, individul este membru al galeriei CSA Steaua.

Potrivit surselor, individul este membru al galeriei CSA Steaua/FOTO: Facebook Chelo Cheloss
Potrivit surselor, individul este membru al galeriei CSA Steaua/FOTO: Facebook Chelo Cheloss

„La data de 09.12.2025, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de un inculpat (un bărbat în vârstă de 39 de ani), cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de promovare în public a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid, utilizare în public a simbolurilor fasciste și aprobare, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia, infracțiuni prevăzute de O.U.G. nr. 31/2002, a infracțiunii de promovare în public, în orice mod, a unor idei, concepții sau doctrine antisemite, prevăzută de Legea nr. 157/2018, precum și a infracțiunii de incitare a publicului, prin orice mijloace, la ură sau discriminare, prevăzută de art. 369 Cod penal”, transmite Ministerul Public într-un comunicat.

Potrivit procurorilor, în perioada noiembrie 2024 – octombrie 2025, bărbatul a publicat pe rețelele de socializare mai multe imagini, texte și secvențe audio-vizuale prin care a promovat ideologia nazistă, cultul personalității lui Adolf Hitler și ostilitatea față de populația evreiască.

Postările bărbatului cercetat/FOTO: Facebook
Imaginea 1/7: Postările bărbatului cercetat/FOTO: Facebook
Postările bărbatului cercetat/FOTO: Facebook
Postările bărbatului cercetat/FOTO: Facebook
Postările bărbatului cercetat/FOTO: Facebook
Postările bărbatului cercetat/FOTO: Facebook
Postările bărbatului cercetat/FOTO: Facebook
Postările bărbatului cercetat/FOTO: Facebook
Postările bărbatului cercetat/FOTO: Facebook

„Postările au fost publicate pe un profil vizibil unui număr semnificativ de persoane aflate în lista de prieteni a inculpatului (cca. 300 de persoane), depășind limitele unei comunicări cu caracter privat.

Prin postările publicate, inculpatul a utilizat simboluri și expresii reprezentative pentru regimul nazist, a promovat cultul lui Adolf Hitler și a diseminat mesaje prin care aproba acțiunile genocidare ale regimului nazist”, adaugă instituția.  

Acesta a promovat și concepții cu caracter antisemit și a exprimat ostilitate față de populația evreiască, cu caracter de incitare la ură și discriminare împotriva unui grup definit prin criterii etnice și religioase.

De asemenea, a postat o serie de mesaje și fotografii în care aprinde materiale pirotehnice în stradă, lucru interzis prin lege dacă persoana în cauză nu deține o autorizație. Conform art. 37 din Legea nr. 126/1995, constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare sau amendă mai multe fapte, astfel:

Postări în care folosește articole pirotehnice/FOTO: Facebook
Imaginea 1/3: Postări în care folosește articole pirotehnice/FOTO: Facebook
Postări în care folosește articole pirotehnice/FOTO: Facebook
Postări în care folosește articole pirotehnice/FOTO: Facebook
Postări în care folosește articole pirotehnice/FOTO: Facebook

Închisoare de la 3 luni la 1 an sau amendă pentru:

a) comercializarea articolelor pirotehnice din categoria F1 către persoane sub 16 ani;

b) comercializarea de către persoane neautorizate a articolelor din categoria F1;

c) prepararea sau depozitarea articolelor din categoria F1 fără autorizație;

d) depășirea cu peste 25% a capacității maxime autorizate de depozitare. Închisoare de la 1 la 5 ani pentru: prepararea, producerea, experimentarea, deținerea, transmiterea, depozitarea, distrugerea, comercializarea sau folosirea fără drept a articolelor din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1 și P2.

În consecință, a fost reținut 24 de ore, iar miercuri, 10 decembrie, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, fiind stabilite obligații specifice, inclusiv aceea de a nu utiliza platforme de socializare în scopul publicării, distribuirii sau comentării de conținut referitor la ideologia nazistă și anihilarea populației evreiești.

