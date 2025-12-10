Bărbat din București, reținut în urma unor postări în care promova antisemitismul, ideologia fascistă și ura. Ar fi membru al galeriei CSA Steaua

Un bărbat de 39 de ani este cercetat de procurorii Capitalei, fiind acuzat de promovarea publică a ideologiei fasciste, antisemite și a urii. Potrivit surselor, individul este membru al galeriei CSA Steaua.

„La data de 09.12.2025, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de un inculpat (un bărbat în vârstă de 39 de ani), cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de promovare în public a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid, utilizare în public a simbolurilor fasciste și aprobare, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia, infracțiuni prevăzute de O.U.G. nr. 31/2002, a infracțiunii de promovare în public, în orice mod, a unor idei, concepții sau doctrine antisemite, prevăzută de Legea nr. 157/2018, precum și a infracțiunii de incitare a publicului, prin orice mijloace, la ură sau discriminare, prevăzută de art. 369 Cod penal”, transmite Ministerul Public într-un comunicat.

Potrivit procurorilor, în perioada noiembrie 2024 – octombrie 2025, bărbatul a publicat pe rețelele de socializare mai multe imagini, texte și secvențe audio-vizuale prin care a promovat ideologia nazistă, cultul personalității lui Adolf Hitler și ostilitatea față de populația evreiască.

→ Imaginea 1/7: Postările bărbatului cercetat/FOTO: Facebook

„Postările au fost publicate pe un profil vizibil unui număr semnificativ de persoane aflate în lista de prieteni a inculpatului (cca. 300 de persoane), depășind limitele unei comunicări cu caracter privat.

Prin postările publicate, inculpatul a utilizat simboluri și expresii reprezentative pentru regimul nazist, a promovat cultul lui Adolf Hitler și a diseminat mesaje prin care aproba acțiunile genocidare ale regimului nazist”, adaugă instituția.

Acesta a promovat și concepții cu caracter antisemit și a exprimat ostilitate față de populația evreiască, cu caracter de incitare la ură și discriminare împotriva unui grup definit prin criterii etnice și religioase.

De asemenea, a postat o serie de mesaje și fotografii în care aprinde materiale pirotehnice în stradă, lucru interzis prin lege dacă persoana în cauză nu deține o autorizație. Conform art. 37 din Legea nr. 126/1995, constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare sau amendă mai multe fapte, astfel:

→ Imaginea 1/3: Postări în care folosește articole pirotehnice/FOTO: Facebook

Închisoare de la 3 luni la 1 an sau amendă pentru:

a) comercializarea articolelor pirotehnice din categoria F1 către persoane sub 16 ani;

b) comercializarea de către persoane neautorizate a articolelor din categoria F1;

c) prepararea sau depozitarea articolelor din categoria F1 fără autorizație;

d) depășirea cu peste 25% a capacității maxime autorizate de depozitare. Închisoare de la 1 la 5 ani pentru: prepararea, producerea, experimentarea, deținerea, transmiterea, depozitarea, distrugerea, comercializarea sau folosirea fără drept a articolelor din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1 și P2.

În consecință, a fost reținut 24 de ore, iar miercuri, 10 decembrie, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, fiind stabilite obligații specifice, inclusiv aceea de a nu utiliza platforme de socializare în scopul publicării, distribuirii sau comentării de conținut referitor la ideologia nazistă și anihilarea populației evreiești.