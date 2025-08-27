Profesorul de la Colegiul Național Sfântul Sava din București, acuzat că a violat trei minori, revine la catedră

Sorin Spineanu-Dobrotă, profesor la Colegiul Național Sfântul Sava din București și secretar științific în Ministerul Educației, acuzat că a violat trei minori, se întoarce la catedră din anul școlar 2025-2026.

În perioada 2019-2021, profesorul de economie, în vârstă de 52 de ani de la Colegiul Sf. Sava din București, a agresat sexual trei minori, cu vârsta de 14, 16 respectiv 17 ani. S-a folosit de puterea pe care o avea, fiind profesorul lor, șI i-a supus unor forme groaznice de abuz sexual.

A fost suspendat temporar din funcția de la Centrul Național de Evaluare al Ministerului Educației, însă a revenit rapid pe post. Ministerul Educației și-a motivat decizia prin faptul că „nu ia decizii privind examenele naționale”. Instituția este responsabilă de realizarea subiectelor pentru examene și olimpiade școlare.

Profesorul acuzat a fost trimis în judecată pe 27 mai 2025 pentru viol și agresiune sexuală, la aproape un an de la acuzarea oficială. Acesta a contestat decizia, următorul termen fiind stabilit pentru 18 septembrie 2025.

Elevii Colegiului îl descriu ca fiind „intruziv, genul fără limite” și afirmă că nu au fost surprinși când au aflat de acuzații.

Centrul FILIA solicită Colegiului Sf. Sava să pună siguranța elevilor pe primul loc și să nu îi permită profesorului să revină la catedră.

„Cerem Ministerului Educației să aibă într-adevăr toleranță zero în fața abuzului, așa cum susținea în comunicatul de presă transmis inițial în urma primelor informații aflate despre acest caz. Momentan atât Ministerul, cât și Colegiul tolerează abuzul șI încurajează violența normalizând-o la nivelul propriilor instituții”, scrie Centrul FILIA pe Facebook.

Profesorul acuzat a apărut în mai multe emisiuni educative, inclusiv în celebra emisiune „Teleșcoală” de pe TVR 2.