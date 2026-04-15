Avioanele F-16 românești au interceptat o aeronavă rusă în spațiul aerian internațional al Țărilor Baltice

Aeronavele F-16 aparținând detașamentului Carpathian Vipers, dislocat în Lituania, au interceptat o aeronavă rusă care zbura fără contact radio în spațiul aerian internațional al Țărilor Baltice, au anunțat miercuri reprezentanții Comandamentul Forțelor Întrunite.

Aceasta a fost prima misiune operațională a detașamentului românesc dislocat în Lituania în actuala rotație, potrivit sursei citate.

Aeronavele F-16 au identificat și escortat un avion de tip Ilyushin Il-20 aparținând Federației Ruse, care zbura în spațiul aerian internațional fără contact radio cu autoritățile de trafic aerian. Aparatele românești au monitorizat situația și au însoțit aeronava până la părăsirea zonei de responsabilitate.

Forțele Aeriene Române au început la 31 martie o nouă misiune de Poliție Aeriană Întărită în spațiul baltic, în cadrul angajamentului României față de securitatea colectivă a NATO.

Detașamentul „Carpathian Vipers”, format din aproximativ 100 de militari și șase aeronave F-16 Fighting Falcon, este dislocat la baza aeriană Šiauliai din Lituania și va desfășura misiuni în perioada aprilie – iulie 2026.

Potrivit Ministerul Apărării Naționale, misiunea are ca obiectiv protejarea integrității spațiului aerian al Țărilor Baltice și reprezintă o componentă esențială a angajamentului NATO de apărare colectivă.

Forțele Aeriene Române au mai participat anterior la astfel de misiuni în Lituania, în 2007, 2023 și 2025, consolidând prezența operațională în regiunea baltică și contribuția la securitatea spațiului aerian aliat.