Forțele Aeriene Germane au ajuns în România. Încep misiunea de poliție aeriană la Mihail Kogălniceanu cu 5 Eurofighter și 170 de militari

„În data de 12.08.2025, la baza militară Mihail Kogălniceanu din apropierea oraşului Constanţa, a avut loc ceremonia de certificare a detaşamentului german pentru misiunea NATO de Poliţie Aeriană Întărită în zona de sud (eAPS), în prezenţa reprezentanţilor Forţelor Aeriene Române, NATO AIRCOM şi ai Ambasadei Germaniei la Bucureşti. Astfel, detaşamentul german şi-a început oficial misiunea pentru următoarele 8 luni. În total, Forţele Aeriene Germane participă la această misiune cu 5 avioane de luptă Eurofighter şi aproximativ 170 de soldaţi. Germania sprijină astfel pentru a patra oară aliatul său apropiat, România, în cadrul misiunii NATO eAPS de asigurare a supravegherii spaţiului aerian pe flancul sud-estic al Alianţei”, se arată într-un comunicat al ambasadei, citat de tvrinfo.ro.

Este a patra misiune de poliție aeriană a Germaniei în sprijinul României

„Salut cu căldură detaşamentul german desfăşurat în România. Prin participarea, din nou, cu cinci avioane de luptă Eurofighter la misiunea de Poliţie Aeriană Întărită în zona de sud, transmitem partenerului nostru apropiat şi aliatului România, precum şi aliaţilor noştri din NATO un mesaj ferm în domeniul politicii de securitate. Vom contribui împreună la securizarea teritoriului Alianţei. Mulţumesc soldaţilor germani pentru angajamentul lor important în cadrul misiunii NATO eAPS în România şi partenerilor noştri români pentru ospitalitatea lor şi pentru colaborarea excelentă”, a declarat însărcinatul cu afaceri al Germaniei, Markus Teglas.

„Se ştie că faptele vorbesc mai tare decât vorbele. Noi, Forţele Aeriene, dar şi celelalte structuri ale Bundeswehr care contribuie la eAPS, ne mândrim cu faptul că transmitem un semnal vizibil care demonstrează hotărârea de a apăra fiecare centimetru pătrat al teritoriului Alianţei. Mulţumesc, pe această cale, gazdelor noastre din Forţele Aeriene Române pentru primirea profesională a detaşamentului nostru şi pentru ospitalitatea voastră constantă”, a subliniat general-maiorul Michael Hogrebe, conform sursei citate.