Forțele Armate ale Ucrainei lansează o ofensivă în sud. Care sunt obiectivele operațiunii

Gruparea Trupelor de Asalt Aerian din cadrul Forțelor Armate ale Ucrainei (FAU) a început o operațiune militară în sudul țării, potrivit unui comunicat al comandamentului. Zona principală de acțiune este direcția Oleksandrivka, situată în regiunile Zaporojie și Dnipropetrovsk.

Conform militarilor ucraineni, obiectivele-cheie ale operațiunii vizează blocarea planurilor Federației Ruse de a avansa în continuare în regiunile Dnipropetrovsk și Zaporojie, distrugerea forțelor inamice și împingerea acestora dincolo de granițele administrative ale regiunii Dnipropetrovsk.

„În pofida acțiunilor intense de asalt ale inamicului, unitățile Trupelor de Asalt Aerian resping toate atacurile și desfășoară cu succes operațiuni ofensive. În ansamblu, situația poate fi caracterizată drept una foarte dinamică”, se arată în declarația oficială.

Reprezentanții armatei susțin că trupele ruse încearcă să își mențină pozițiile, folosind toate resursele disponibile, atât umane, cât și tehnice. În același timp, unitățile ucrainene afirmă că își îndeplinesc misiunile stabilite și avansează „pas cu pas” pentru a elibera teritoriile ocupate.

Potrivit comandamentului, de la începutul operațiunii, forțele ucrainene, împreună cu unități învecinate, au recâștigat controlul asupra a peste 300 de kilometri pătrați și au securizat opt localități, unde ar fi fost eliminate grupuri de sabotaj și recunoaștere ale inamicului. Militarii precizează însă că, în contextul în care faza activă a operațiunii este în desfășurare, este prematur să fie trase concluzii definitive privind rezultatele finale.

Anterior, presa ucraineană relata că Forțele de Apărare au eliberat peste 300 de kilometri pătrați în zona Hulyaipole și pe direcțiile adiacente din regiunea Zaporojie.

În paralel, presa occidentală a analizat perspectivele conflictului, sugerând că Ucraina ar avea nevoie de o mobilizare suplimentară de aproximativ 250.000 de militari și de o intensificare semnificativă a livrărilor de armament pentru a-și consolida poziția pe front.