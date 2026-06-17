Prima reacție din PNL după demisia lui Cătălin Predoiu din funcția de prim-vicepreședinte

Liderul PNL București, Sebastian Burduja, a declarat miercuri, 17 iunie, că membrii conducerii partidului au fost informați în ședința Biroului Politic Național despre demisia lui Cătălin Predoiu din funcția de prim-vicepreședinte al formațiunii.

Liderul PNL Bucureşti, deputatul Sebastian Burduja, a declarat miercuri, despre demisia lui Cătălin Predoiu, că au fost anunţaţi în cadrul şedinţei Biroului Politic Naţional, prin secretarul general, că a fost primită această demisie şi că Predoiu va explica motivele, la un moment sau altul.

„Am fost anunţaţi în cadrul şedinţei Biroului Politic Naţional, prin domnul secretar general, că a fost primită această demisie. Înţeleg că va explica dânsul motivele. Nu vreau să speculez, demisia e un act unilateral. Cel care şi-o dă ar trebui să o explice”, a spus Sebastian Burduja la Prima News.

Burduja a precizat că decizia acestuia e un act unilateral şi ar trebui să-şi explice în faţa partidului şi a cetăţenilor și a subliniat că Predoiu şi-a dat demisia din funcţia de prim-vicepreşedinte, nu și din calitatea de membru al Partidului Naţional Liberal.

Predoiu a demisionat doar din funcția de prim-vicepreședinte PNL, nu și din calitatea de membru al partidului. Cătălin Predoiu este vehiculat ca posibil viitor membru al guvernului Veștea sau chiar ca președinte al Senatului, în eventualitatea în care demersul PSD și al liberalilor disidenți de înlăturare a lui Mircea Abrudean va reuși.

În prezent, Predoiu ocupă funcția de vicepremier în guvernul Bolojan.

Acesta a susținut în mod constant refacerea coaliției cu PSD, în contextul în care formațiuni precum PSD și AUR au reușit să demită prin moțiune de cenzură guvernul Bolojan.