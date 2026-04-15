Miercuri, 15 Aprilie 2026
Adevărul
Alexandru Nazare, întâlnire la Washington pentru finanțarea unor proiecte strategice: „România este considerată un partener serios și predictibil”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat miercuri că a avut o nouă întâlnire la Washington cu John Jovanovic, directorul general al US Exim Bank, pentru a continua discuțiile privind finanțarea unor proiecte strategice pentru România.

FOTO: Facebook / Alexandru Nazare
Potrivit oficialului român, dialogul dintre cele două părți vizează atât accelerarea investițiilor deja începute, cât și lansarea unor proiecte noi, în special în domeniul energiei.

„Parteneriat consolidat cu US Exim Bank: finanțare americană pentru noi proiecte strategice în energie și infrastructură. O nouă întâlnire la Washington cu John Jovanovic, CEO al US Exim Bank, în continuarea discuțiilor începute anul trecut, privind finanțarea unor proiecte strategice pentru România. Reluarea discuțiilor confirmă că România este considerată un partener serios și predictibil, iar oportunitățile de proiecte comune promovate de România sunt privite cu interes real de partea americană. Ce am discutat concret: obiectivul principal în dialogul cu US Exim Bank este accelerarea proiectelor deja începute și pregătirea unor noi investiții majore, în special în domeniul energiei — un sector esențial pentru securitatea economică a României și a întregii regiuni”, a transmis Nazare.

Ministrul a detaliat și principalele direcții de colaborare stabilite în cadrul întâlnirii, care includ proiecte energetice majore și dezvoltarea infrastructurii.

„Am reconfirmat împreună direcțiile prioritare: continuarea finanțării proiectelor nucleare, inclusiv modernizarea unităților existente și dezvoltarea de noi capacități dezvoltarea infrastructurii de gaze naturale, inclusiv proiectul Coridorului Vertical, în care România are un rol major pentru securitatea energetică regională sprijin pentru investiții în infrastructură și industrie, prin mecanisme de garantare și finanțare oferite de partea americană identificarea de noi instrumente de finanțare comune, inclusiv prin intermediul Băncii de Investiții și Dezvoltare din România, care poate deveni un vehicul important pentru proiecte realizate împreună cu parteneri strategici Proiectele discutate nu sunt doar despre infrastructură energetică. Ele înseamnă: energie mai sigură și mai accesibilă pentru populație și economie stabilitate economică pe termen lung poziționarea României ca hub energetic regional, inclusiv în contextul reconstrucției Ucrainei și al dezvoltării regiunii Mării Negre Am subliniat în discuții că România are astăzi o abordare pragmatică și orientată spre rezultate, iar parteneriatul cu instituții precum US Exim Bank este esențial pentru a transforma proiectele mari în investiții concrete. Continuăm să construim parteneriate care aduc finanțare reală și proiecte concrete pentru România. În perioada următoare, vom continua lucrul pentru ca aceste proiecte să avanseze cât mai rapid și să producă rezultate vizibile pentru economie”, a mai afirmat Nazare.

Întâlnirea face parte dintr-o serie de demersuri ale autorităților române pentru atragerea de finanțări externe în proiecte strategice, în special în sectorul energetic, considerat esențial pentru securitatea economică și stabilitatea regională.

