Video Aventurile a doi vloggeri în locul unde românii sunt mai urâți ca oriunde. „Cea mai mare plăcere a lor e să bată străini pe stradă”

Cristi și Denisa, doi vloggeri români, au ajuns în țara unde românii sunt alungați și li se spune „țigani”. Irlanda de Nord a fost de curând teatru de luptă între naționaliștii nord-irlandezi și străini, în special români.

Pe o ploaie tipic britanică, Cristi și Denisa au filmat la Belfast, capitala Irlandei de Nord. Este locul unde în ultimii ani au avut loc incidente violente între localnici și români, inclusiv în acest an. De multe ori, nord-irlandezii îi consideră pe români oameni de cea mai joasă speță și nu ratează niciun prilej pentru a le cere să plece din țara lor.

Însă nord-irlandezii nu au probleme doar cu românii, ci și între ei. Cine știe puțină istorie își amintește de un adevărat război civil între catolici și protestanți, iar dacă azi cele două comunități nu se mai vânează pe străzi și nu mai recurg la atentate cu bombe, dușmănia lor pare să nu aibă granițe în timp.

Magazinele se închid cu duimul din cauza crizei economice din Marea Britanie

„După Brexit și puțin înaintea Brexit-ului, multe magazine au fost nevoite să închidă în Irlanda de Nord din cauza problemelor din acest oraș. Și când vorbesc de probleme, mă refer la problemele dintre protestanți și catolici. Și vom avansa, vom vizita diverse părți ale acestui oraș, vă arătăm cam cum se prezintă, discutăm despre diverse amintiri ale noastre din perioada în care locuiam în acest oraș. Despre problemele pe care le putem întâlni acum în acest oraș, ca români. Pentru că românii nu sunt deloc bine primiți aici, sunt foarte multe povești și cred că toată lumea știe în ultimul timp ce s-a întâmplat cu românii și cu ce suntem asociați noi ca români, de fapt”, a spus Denisa.

Cristi a pus imediat punctul pe i și a explicat că români sunt asociați mereu cu romii în acest loc. De multe ori, spune el, și românii sunt vinovați pentru ura cu care sunt priviți. Au existat numeroase cazuri când unii cetățeni români au comis infracționalități în Irlanda de Nord. Iar Cristi a amintit și de ultimul caz, chiar în acest an, când au avut loc incidente violente între cetățeni români și nord-irlandezi din cauza unor infracțiuni comise de primii.

Românii sunt confundați cu romii

„Românii sunt mereu asociați în Irlanda de Nord cu romii. Chiar dacă suntem de aceeași naționalitate, suntem cu toți români, sunt mulți români care vin în Irlanda de Nord, locuiesc aici, lucrează din când în când aici, dar în mare parte fac destul de multe lucruri negative, cum ar fi furturi și chiar și violuri. Și despre asta este vorba. În ultima vreme s-a întâmplat un caz destul de trist în care doi romi au violat o fată irlandeză și de atunci a început un mare, mare scandal în Irlanda de Nord și au început să fie proteste peste tot, în principal în Belfast și în Derry, Londonderry”, spune Cristi.

La Belfast, oficial, ar fi circa 10.000 de români. Însă numărul lor ar putea fi în realitate mult mai mare, ținând cont că mulți dintre ei nu au forme legale, iar autoritățile locale nu reușesc să le țină evidența.

„Este un oraș care este cumva împărțit între Irlanda de Nord și Irlanda de Sud, Republica Irlanda. Vrem să vă zicem că în Irlanda de Nord sunt oficial 1.900.000 de oameni și cică ar fi cam 10.000 de români. Dar să știți că neoficial ar fi vorba că numărul acestora este dublu și toate aceste persoane suferă în ultima vreme din cauza problemelor dintre irlandezi și români pentru că irlandezii, chiar dacă unii știu să facă diferența între români și romi, din păcate mulți preferă să nu facă diferența și să-i atace pe toți”, au adăugat cei doi tineri.

Străinii sunt în pericol

Dacă în centrul orașului e o zonă cu magazine scumpe, nu departe apar primele semne ale crizei economice pe care Irlanda de Nord și Regatul Unit, în general, o traversează. Magazine închise, multe spații scoase la închiriat.

„Când locuiești, primele două, trei săptămâni este foarte interesant pentru că e un loc nou și îți zici că pare diferit și zici, a, parcă nu e așa de rău. Dar după ce vezi cum e vremea, cum sunt oamenii, cum arată locuințele, ce condiții ai în case, de obicei, îți cam schimb părerea și îți vine să pleci de aici. În Irlanda de Nord, și în special în Belfast, sunt mereu proteste sau diverse încăierări între localnici, dar, în același timp, irlandezii din Irlanda de Nord nu prea suportă pe nimeni care vine aici, chiar dacă ei se prefac. Cumva au stilul acela american de a vă arăta că sunteți bine priminiți, că e foarte ok că sunteți aici, dar, în același timp, vorbiți cu ei puțin, vă arată că au o macetă după ușă”, explică Cristi.

De multe ori, în momentul în care aud o limbă străină pe stradă, nord-irlandezii devin brusc ostili. Obișnuiți să consume cantități mari de alcool, localnicii sunt de multe ori arțăgoși.

„Chiar dacă nu sunt amețiți, se iau de voi pur și simplu pentru că aud altă limbă, vă văd că arătați diferit, și, în același timp, din păcate, sunt o dată pe an și parade. Parada despre care este vorba se petrece pe 12 iulie și celebrează tradițiile protestante și bătălia de la Boyne (n.r. - bătălia pentru tronul Angliei, Scoției și Irlandei, 1690, dintre catolicul Iacob al II-lea și protestantul William de Orania, câștigată de ultimul). De fapt, în principal, este o paradă în Belfast care începe dintr-un punct până într-un alt punct, deci vizitează cam tot orașul și acea paradă, și în acea zi, este recomandat ca străin să stai în casă pentru că sunt șanse foarte, foarte mari să-ți iei bătaie pentru că naționaliștii, în general, umblă pe străzi și bucuria lor este să bată străini”, avertizează tânărul.

Străinii sunt de multe ori respinși atunci când aplică pentru un loc de muncăm, chiar dacă au un CV foarte bun. Ca și cum n-ar fi de ajuns, de multe ori străinii sunt agresați în plină zi pe străzile Belfastului. Cristi amintește problemele pe care le-a avut în Insulă și spune că este locul cu cei mai rasiști europeni.

Cazuri concrete

„Poate ei cumva privilegiază pe ai lor, ceea ce e foarte bine, dar pentru mine a fost foarte greu să mă adaptez acestei țări din cauza vremii de unul, dar și din cauza că mi se pare una dintre cea mai rasistă țară, poate nu de pe această planetă, dar din Europa”, a mai spus el.

Soția lui a povestit și un caz concret: „Se întâmplă de multe ori, și nu mă refer în centru Belfastului, dar când stai aici și te duci spre exterior, să te trezești că te aud că vorbești în altă limbă și să se ia de tine. Și vorbesc de un caz concret. Adică noi ne plimbam de multe ori pe stradă și erau copii 12-13 ani care, pur și simplu, ori râdeau de noi, ori își băteau joc, ori te imitau cumva”.

Și Cristi și-a amintit un incident urât, în care a fost făcut să se simtă rău fiindcă e străin.

„Cred că a fost singurul moment în care cineva a fost rasist, într-un mod foarte urât pentru că eram român. S-a întâmplat în timp ce lucram în aeroportul internațional din Belfast. Nu George Best, ci aeroportul internațional. Deci, am mers la muncă într-o dimineață, eram fericit, am ascultat muzică în autobuzul către aeroport 300A, ca să vă dau toate detaliile. Am ajuns acolo și m-am dus până la toaletă. Și atunci, în momentul acela, a trecut pe lângă mine un irlandez la check-in. Și acel domn, nu știu cum și-a dat seama că sunt străin sau că sunt român. Și mi-a zis «român împuțit, marș acasă, nu ești binevinit aici». Și mi-a repetat-o de foarte multe ori. M-a supărat destul de mult și s-a oprit abia atunci când am anunțat poliția aeroportului și au intervenit”, a spus el.

Nu toți nord-irlandezii sunt rasiști

Totuși, Cristi a insistat că nu trebuie generalizat și că nu toți nord-irlandezii sunt rasiști. Ar fi vorba, în opinia sa, despre o minoritate, dar care este foarte vocală și foarte radicalizată.

„Vreau să nu generalizăm asta, nu înseamnă că ei cu toții sunt așa, nu înseamnă nici măcar că majoritatea sunt așa. Dar dacă sunt o minoritate destul de vocală în acest mod, din păcate dacă dai de ei, îți strică toată experiența în această țară”.

În drumul lor, cei doi tineri au ajuns într-o zonă neprimitoare a orașului, în care infracționalitatea este foarte ridicată.

„Aici sunt deja destul de multe case care sunt înconjurate de garduri destul de înalte și vedeți că totul deja pare oarecum dărăpânat, trist, totul închis, dar sigur că și vremea joacă un rol destul de important. Am observat că sunt destul de multe steaguri. Irlanda de Nord este cunoscută pentru faptul că vezi steagurile Irlandei și ale Mării Britanii cam peste tot pe străzi, ceea ce e normal. Până la urmă sunt steagurile țării și regatului din care fac parte, dar în același timp când te afli, cel puțin asta știam noi, când ne aflam pe o stradă sau o zonă, un cartier în care sunt prea multe steaguri asta însemna că nu eram chiar bineveniți”, au spus ei.

Nu departe, ei au ajuns într-un loc în care nord-irlandezii obișnuiesc să dea foc steagurilor națiunilor pe care le detestă visceral. Acolo, dar și în cartierul în care ei au locuit un timp, cei doi au filmat cu camera ascunsă.

Se bat și se înjunghie și între ei

Dată fiind infracționalitatea și scandalurile dintre protestanți și catolici, multe case s-au transformat în fortărețe cu țepi și sârmă ghimpată, pentru a-i împiedica pe intruși să intre. Așa arata și casa în care cei doi au locuit.

„Și în grădină, la această casă, aveam și gard cu țepi, ca să nu ne intre invadatori, nu știu. Da, de obicei, erau persoane care intrau prin curtea din spate pentru a intra în casele altora, pentru a-i ataca, pentru că se atacau între ei. De obicei, problema principală era religia. Pentru că aveau probleme mari între catolici și protestanți, dar au rămas așa construcțiile, sunt garduri peste tot și cam toate clădirile noi erau cu gard. Le construiau în acest mod. Da, adică gardul deja era foarte înalt din cărămizi, peste care puneau țepi, ca la închisoare. Și în acea zonă s-a întâmplat ca de multe ori copiii, în general, să știe, să-și dea seama că nu suntem de-ai lor și să arunce cu bulgări de zăpadă în geam iarna, cu pietre, cu petarde. Și să arunce gunoi în curte. Și vorbim de copii de, nu știu, 8-10 ani. Deci, făceau toate aceste lucruri copiii care, în mod normal, nu aveau de unde să știe să facă așa ceva, dar, ei erau învățați de părinți”, au adăugat cei doi.

Terorizați de huligani beți pe stradă

De acolo, ei au ajuns la stadionul unei echipe din Belfast. Era zona în care huliganii terorizau oameni, înainte și după meciuri.

„Din păcate, înainte aveam lângă noi și un stadion. Juca aici echipa, și încă joacă în continuare echipa Crusaders FC, se vede în partea de sus. Și asta însemna că se umplea de huligani toată această zonă în ziua meciului. Acei huligani erau beți la sfârșit de meci și se plimbau pe străzile orașului. Și atacau diverse case în care vedeau că nu există, nu locuiesc oamenii de-ai lor. Și, în general, cum își dădeau seama că nu locuiau oamenii de-ai lor? Ei bine, englezii sau irlandezii își puneau steagurile la ușă. Lucru pe care au început să-l facă și străinii tocmai cu speranța de a nu fi atacați. Dar, din păcate, unii știau, poate unii vecini sau persoane care îi cunoșteau, știau că ei sunt străini și îi atacau indiferent de ceea ce încercau ei să facă să se protejeze. Știm că la sfârșit când se îmbată, cam distrug multe lucruri. Și uitați că și... Suntem aici, 107 Arshor Road, aici este intrarea către stadion și aici sunt aceste garduri. Dar peste tot sunt garduri cu țepi și deasupra sârmă ghimpat”, au mai spus cei doi.

Nu departe, ei au arătat un loc unde copiii nord-irlandezi obișnuiau să atace casele străinilor „bombardându-le” cu diverse obiecte.

Copiii sunt de mici învățați să-i deteste pe străini

„Acolo, de obicei, se adunau copiii pe timp de seară și stăteau până târziu, până la 11, 12 și făceau prostii și aruncau cu chestii în geamuri și, de obicei, nu făceau asta cu casele irlandezilor, ci cu casele străinilor. Deci, casa este la numărul 15 și se află pe Mont Vernon Drive și era mult mai îngrijită când eram noi aici. Este chiar aceasta”, au mai afirmat Cristi și Denisa.

La finalul clipului, cei doi au lansat o provocare pentru urmăritorii lor. „Întrebarea zilei: Ce situații ieșite din comun ați avut în Regatul Unit sau în țara în care locuiți?”, au întrebat vloggerii.

Răspunsurile nu au întârziat, iar unii internauți au relatat despre problemele pe care le-au întâmpinat și le întâmpină în alte țări. Alții, în schimb, au comentat cele văzute în clip.

Ce cred românii

„Doamne, ce atmosferă deprimantă! Climă urâtă, oameni triști ( unt convinsă că îi chinuie reumatismele) și urâți! O „plăcere” să locuiești acolo!”, a scris cineva.

„Românii sunt foarte bine văzuți în Canada, ne respectă și toate națiile vorbesc frumos de noi. Chiar la job preferă români aici în Vancouver, nu avem țigani și emigrarea este dificilă”, a scris altul.

„În Veneția un patron de hotel a spus că preferă un român hoț decât un italian din sudul Italiei. Sunt în Italia de 26 ani, n-am avut probleme de rasism”, a fost altă perspectivă.

Alții au încercat să îi scuze pe nord-irlandezi și au dat vina pe străini, generalizând că toți ar fi cerșetori și hoți. „Dacă toți cerșetorii și hoții au plecat în Anglia și Irlanda cam ce părere vrei să aibă?”

„Că români nu ne place ce se întâmplă în Irlanda, dar asta ar trebui să ne pună pe gânduri legat de comportamentul unora dintre noi față de străini”, a fost alt comentariu. „Sunt multe țări care urăsc românii gândesc la fel”, a scris cineva.

„Am o întrebare incorectă-politic. Cine sunt scârboși cu românii, catolicii sau protestanții? Știu că stau în cartiere separate, așa că presupun că știi cine îți făceau necazuri”, a fost o curiozitate. Nu au răspuns vloggerii, dar altcineva sa venit cu o replică: „Dacă e adevărat că ei, aceeași nație, sunt separați pe baza religiei ne dăm seama cât de îngăduitori pot fi cu alte nații care nici nu au religia lor....”

„Stai liniștit că am auzit și italieni care spuneau că irlandezii s-au purtat urât cu ei”, a spus altul. „N-aș putea locui acolo. De când au început the troubles, țara este într-o stare continuă de tensiune”, a fost altă opinie.

„Mulțumim pentru aceste mărturisiri. Nu știu dacă vă «consolează» faptul că nici în Franța nu e mai bine: magazinele se închid unele după altele, doar că rasismul este un pic mai «deghizat» în lumea muncii”, a povestit cineva.

„N-aș merge acolo nici că turist , dar să locuiesc acolo. Apreciez mult că ne prezentați Belfastul cu specificul lui, dar mai bine e la noi. Respect imens pentru voi”, a fost alt mesaj.

„Oare de ce îi urăsc pe români?”, s-a întrebat cineva. „Nu îi urăsc numai pe români ci pe toți străinii. Se urăsc chiar și între ei din cauza religiei”, a venit răspunsul.