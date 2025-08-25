search
Luni, 25 August 2025
Adevărul
Scene șocante surprinse la Paris: român vânat de traficanții care voiau să-l linșeze. „Omoară-l dacă mai filmează"

Publicat:

Un cunoscut vlogger român a scăpat ca prin urechile acului de o bandă de traficanți. Doar intervenția a două mașini de poliție a făcut ca românul să nu fie linșat de imigranții ilegali furioși că au fost filmați pe stradă.

Superbul Paris ascunde pericole multe la tot pasul. FOTO: Captură video
Superbul Paris ascunde pericole multe la tot pasul. FOTO: Captură video

Cristi şi Denisa, un fotograf şi un manager în comerț internațional, acum vloggeri, au vândut tot ce aveau în Franța și au pornit la drum. Au filmat în mai multe țări în zone periculoase, printre hoți de buzunar, traficanți de droguri și oameni care nu se dau în lături să ucidă, iar clipurile lor sunt vizionate pe You Tube de zeci de mii de fani. 

Vânat de imigranții ilegali pe străzile Parisului

Recent, Cristi a trăit aventura vieții la Paris, oraș pe care îl cunoaște bine, însă unde era să-și găsească sfârșitul. Într-un vlog în care prezenta frumusețile orașului umbrite de mizeria făcută de imigranții ilegali veniți din țări din lumea a treia, românul a deranjat un grup de traficanți pe care i-a filmat pe stradă. 

Ce a urmat e de domeniul fantasticului. În plină zi, imigranții violenți l-au urmărit pe străzile orașului și l-au vânat, deciși să-l ucidă pentru „păcatul” de a-i fi filmat. Românul a reușit chiar să filmeze momentul în care un tânăr de culoare se apropia amenințător în fugă, venind din spate, și le cerea prietenilor săi să-l prindă pe Cristi și să-l omoare. Totul sub privirile îngrozite ale trecătorilor, terorizați la rândul lor de bandele de infractori proveniți îndeosebi din țările africane și arabe. „Nu filma! Dacă mai filmează, omoară-l”, se aude cum strigă bărbatul din spatele său. 

Cum a scăpat

„Am fost nevoit să alerg. Am fost urmărit de 10 persoane până într-un magazin. De fapt, am alergat până într-un magazin după care am avut noroc că a venit armata, două mașini cu militari au venit. Cred că ați văzut în cadrul de mai devreme că era o persoană care mă urmărea și tot striga în spate. M-a prins de gât și multe altele, pentru că filmam. Libertate de exprimare în Europa nu mai există. Și ca să vedeți cum functionează, de fiecare dată când acele persoane încearca să te facă să pari un om rău spuneau că eu sunt rasist și că l-am agresat aseară pe unul dintre ei”, a povestit Cristi.

El a surprins și vocile polițiștilor care l-au salvat. „Acești oameni nu sunt francezi, sunt africani”, i-au spus oamenii legii care l-au salvat din ghearele imigranților violenți.

În continuare, Cristi a filmat pe străzile orașului mizeria de nedescris făcută, se pare, de imigranți, dar și oameni care pur și simplu zac pe marile bulevarde ale celui mai vizitat oraș din lume. 

Teroare în Paris

Mii de polițiști și trupe speciale patrulează pe străzile metropolei franceze, conștienți că cetățenii de rând și turiștii pot să devină foarte ușor victime ale infractorilor. Cu toate acestea, infractorii sunt la ei acasă și profită de orice moment de neatenție din partea milioanelor de turiști.

„Ați văzut că tot felul de chestii se întâmplă în timp ce eu filmezi ziua. Dați-vă seama că noaptea este mult mai rău! Și sunt locuri în care chiar i-am întrebat pe militari dacă aș putea să merg acolo să filmez. Și spuneau că nu, fără ei n-aș avea ce să caut acolo pentru că risc să pățesc lucruri destul de urâte”, a mai spus românul.

Dacă mare parte din populația pariziană nu-i mai dorește pe infractori, există și oameni, de obicei activiști și membri ai mișcărilor de stânga care îi protejează, spune Cristi.

Imigranții ilegali, susținuți de extrema stânga

„Ce mă uimește pe mine cel mai mult este că de obicei francezii care sunt cu păr albastru, verde, roz, au toate culorile în cap, îi protejează pe acei domni care sunt aici să facă chestii ilegale. Ies în stradă pentru ei și susțin că noi trebuie să-i acceptăm, să nu îi deportăm. Pentru că săracii de ei vin din țări unde sunt războaie, dar din câte știu majoritatea vin din țări destul de sigure, de fapt sigure pentru Africa, dar în care nu sunt războaie”, adaugă el.

Pe de altă parte, Guvernul de la Paris a încercat să ia măsuri împotriva imigranților ilegali și s-a vorbit serios despre deportarea acestora. Iar Franța nu e singura țară din Occident care încearcă să scape de imigranții ilegali. Germania, Austria, dar și Italia au luat măsuri dure împotriva acestora, dar până acum rezultatele sunt modeste.

La Paris, autoritățile par depășite de problemă. Cristi susține că imigranții ilegali sunt luați de multe ori de polițiști doar pentru a li se da din nou drumul, în loc să-i deporteze.

Autoritățile franceze sunt depășite

„În legătură cu deportările imigranților ilegali, pliția a făcut raiduri cam peste tot în Paris I-au luat frumos pe cei pe care au reușit să-i prindă. Și ghiciți unde i-au trimis. Pentru că toată lumea se gândește că atunci când prinzi acei imigranți ilegali, scopul este de a scăpa de ei din țară și să-i trimiți în țara din care au venit. Ei bine nu, nu așa funcționează aici. Acei imigranți ilegali de obicei sunt luați din Paris, din acest superb oraș, și sunt trimiși ori la periferiile orașului, ori sunt trimiși în sate și orașe mai mici din toată Franța. Ca și cum nu doar Parisul să aibă aceste probleme, ci toată Franța”, a mai spus Cristi.

Spre final, Cristi a ajuns și în zona în care anumiți cetățeni români. Chiar aproape de celebrul turn Eiffel, mai escroci români profită de naivitatea turiștilor. Unii dintre ei sunt cunoscuți bine pentru că îi păcălesc pe locanici și pen turiști să joace alba-neagra și îi fură de bani. Alții, hoți de buzunare de meserie, fură portofole și genți prin stațiile de metrou și în zonele aglomerate.

