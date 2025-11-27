Avalanșă în Austria. Opt persoane prinse sub zăpadă au fost salvate după o intervenție de 4 ore

O avalanșă a avut loc joi în Tirol, Austria. Opt persoane care practicau sporturi de iarnă în afara pârtiilor amenajate au fost surprinse de nămeți. Toți au fost scoși în viață de echipele de salvare, după o operațiune de căutare care a durat aproximativ patru ore.

Avalanșa s-a produs în jurul orei 9:25, în zona „Rote Piste 9”, lângă secțiunea Daunscharte, deasupra localității Neustift im Stubaital. Conform poliției, placa de zăpadă a ajuns până pe pârtiile amenajate și pe terenul deschis, fiind declanșată cel mai probabil de schiorii care au ales să meargă în afara pistelor marcate, relatează presa austriacă, Kurier.at.

Patru dintre cei surprinși de avalanșă au suferit răni minore, iar două persoane au fost transportate cu elicopterul la spital. Purtătorul de cuvânt al operatorului stațiunii a declarat că intervenția echipelor de salvare și a personalului telecabinei a fost esențială pentru salvarea tuturor celor opt persoane implicate.

Autoritățile reamintesc pasionaților de sporturi de iarnă să respecte pârtiile amenajate și să fie precauți în zonele deschise, unde riscul de avalanșă este ridicat.

Dar în ultimele zile nu numai că a nins abundent în munții înalți – în prezent, pe ghețarul Stubai se află 70 cm de zăpadă proaspătă –, ci a fost și furtună în repetate rânduri. Vântul este considerat principalul factor care contribuie la formarea avalanșelor, deoarece în astfel de condiții se pot forma plăci de zăpadă.

Avalanșa de pe ghețarul Stubai este „relativ mare”. La peste 2.200 de metri se recomandă prudență pe „pârtiile foarte abrupte orientate spre vest, nord și est”. Aici se pot desprinde plăci de zăpadă.