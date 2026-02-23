Video Marile viaducte de care depinde soarta Autostrăzii Transilvania. Câți kilometri au șanse reale de a fi inaugurați în 2026

Inaugurarea a cel puțin 40 de kilometri din Autostrada Transilvania depinde de ritmul lucrărilor la viaductele Topa Mică și Nădășelu, lucrări complexe pe care oficialii Ministerului Transporturilor le privesc cu optimism, în ciuda dificultăților de pe șantier. Alte două loturi sunt și ele așteptate.

Lucrările au fost reluate pe șantierele Autostrăzii Transilvania (A3), între Cluj-Napoca și Oradea, iar în 2026 autoritățile estimează finalizarea a aproape 70 de kilometri din autostradă. Unii oficiali se arată chiar mai optimiști în privința numărului de kilometri inaugurați în 2026.

„Anul acesta vom deschide circulația pe aproape 100 de kilometri noi din A3 – un moment extrem de așteptat, care va însemna timpi de deplasare mai scurți, siguranță sporită și o conexiune mai rapidă de la Cluj spre Zalău, Oradea și mai departe spre Europa”, a anunțat Horațiu Cosma, secretar de stat la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, după o vizită pe șantier.

Potrivit acestuia, constructorii lucrează susținut pe șantierele din Cluj, Sălaj și Bihor.

„Activitățile se concentrează în special la poduri, viaducte, șanțuri sau rigole și la instalarea parapetului metalic de protecție. Odată cu uscarea completă a terenului, în martie vor fi reluate în forță lucrările pe toate celelalte componente ale șantierelor, în special la terasamente și asfalt”, a adăugat secretarul de stat, după ce a vizitat șantierul de la Nădășelu.

Viaductele, punctele critice ale Autostrăzii A3

În ciuda mobilizării, două puncte critice ar putea întârzia finalizarea celor 42 de kilometri dintre Nădășelu și Poarta Sălajului. Segmentul de 3,2 kilometri de viaducte construite la Nădășelu și Topa Mică necesită lucrări complexe, într-o zonă unde alunecările de teren au făcut ca traseul inițial al autostrăzii să fie deviat.

„Au avut loc importante fenomene de instabilitate prin alunecarea terenului, cu deplasarea masivului de pământ și evoluții accelerate, fenomenele de instabilitate având un caracter evolutiv. Din cauza acestei situații a fost elaborat un nou proiect tehnic”, informa în 2021 Ministerul Transporturilor.

Viaductul Topa Mică, cu o lungime de circa doi kilometri, și viaductul Nădășelu (de aproximativ 1,2 kilometri) sunt construite pe segmentul Nădășelu – Poarta Sălajului al Autostrăzii Transilvania (A3 Cluj – Oradea).

Lucrările la cele două viaducte au început în primăvara anului 2025 și au termen de finalizare în 2026. Construcția lor este impusă de solul argilos și instabil, care nu permite realizarea unui terasament clasic și necesită soluții inginerești complexe, cu piloți forați adânc și structuri masive din beton.

La Nădășelu, constructorii lucrează la elementele de suprastructură ale viitorului viaduct de peste un kilometru, care, pe noul traseu, va trece peste cimitirul satului. Piloni uriași au fost implantați în colinele localității, mai jos de fostul traseu afectat de alunecări de teren. Sunt montate armături și cofraje pentru turnarea plăcii de beton, iar macaralele coordonează manipularea elementelor grele pe șantier. De asemenea, continuă lucrările la terasamente și la celelalte structuri.

La Topa Mică continuă lucrările la viaductele peste vale și la pasajul peste drumul național DN1F Cluj-Napoca – Zalău, unde s-a ajuns în faza montării tablierului. Sunt necesare lucrări ample de terasamente și excavații, într-o zonă afectată de alunecări de teren și cu risc de inundare.

Lucrările la cele două viaducte sunt finanțate din fonduri europene atrase prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și au termen de finalizare în 2026.

Tot în 2026 va trebui finalizat și nodul rutier de la Românași, intrat recent în șantier. Contractul pentru construcția nodului rutier, cu o valoare de 71,3 milioane de lei, finanțat prin PNRR, are un termen de execuție de șapte luni.

Nodul de la Românași, construit de UMB, va asigura legătura cu Autostrada Transilvania (subsecțiunea Zimbor – Poarta Sălajului), DN1F și DJ108A, până la finalizarea secțiunii Poarta Sălajului – Zalău, estimată pentru anul 2031.

42 de kilometri, aproape de final

Segmentele Nădășelu – Mihăiești (17 kilometri), Mihăiești – Zimbor (13 kilometri) și Zimbor – Poarta Sălajului (12 kilometri) se află în șantier din 2021. Pe întreg traseul dintre Nădășelu și Poarta Sălajului au fost proiectate 16 poduri și 18 viaducte, care traversează zona deluroasă a județelor Cluj și Sălaj.

→ Imaginea 1/10: Autostrada Transilvania Cluj Napoca Oradea în șantier Viaductele Nădășelu și Topa Mică Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (27) JPG

Tronsonul Nădășelu – Zimbor are o lungime totală de 24,59 kilometri și este realizat de asocierea Spedition UMB – Tehnostrade – Electromontaj. Contractul de proiectare și execuție a fost semnat în 28 decembrie 2020, iar lucrările au început în 25 ianuarie 2021. Valoarea actualizată a contractului este de 1,495 miliarde de lei fără TVA, după ajustări succesive prin acte adiționale.

În prezent, stadiul fizic al investiției este de 92 la sută, iar termenul de finalizare stabilit prin acordul părților este 7 octombrie 2026, cu deschiderea circulației estimată în cursul anului 2026, potrivit datelor publicate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere pe platforma Cestrin.

→ Imaginea 1/16: Autostrada Transilvania Cluj Napoca Oradea în șantier Viaductele Nădășelu și Topa Mică Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (17) JPG

Deși este într-un stadiu avansat de construcție, autostrada dintre Nădășelu și Poarta Sălajului nu va putea fi deschisă până la finalizarea viaductelor de la Nădășelu și Topa Mică și a nodului Românași.

Alte două loturi, privite cu optimism

Tot în 2026 ar putea fi deschis și tronsonul Suplacu de Barcău – Chiribiș, de 26 de kilometri, din județul Bihor. Acest segment din Autostrada Transilvania cuprinde unul dintre cele mai lungi viaducte de autostradă din Europa, la Suplacu de Barcău, cu o lungime de 1,8 kilometri.

Subsecțiunea 3C1 Suplacu de Barcău – Chiribiș este executată de SC Construcții Erbașu SRL. Contractul a fost semnat la 28 decembrie 2023, proiectarea a început în 15 martie 2024, iar execuția lucrărilor a demarat în 20 ianuarie 2025. Valoarea investiției este de 884,12 milioane de lei fără TVA. În prezent, stadiul fizic al contractului este de 51 la sută. Termenul contractual inițial era august 2026, însă finalizarea este estimată în ianuarie 2027, conform programului de execuție, cu deschiderea circulației prevăzută în cursul anului 2026, potrivit situației prezentate pe platforma Cestrin.

Unele estimări optimiste, invocate chiar și de oficiali din Ministerul Transporturilor, iau în calcul realizarea anticipată a segmentului de aproape 29 de kilometri dintre Chiribiș și Biharia, al cărui termen contractual de deschidere este anul 2027.

Subsecțiunea 3C2 Chiribiș – Biharia este atribuită asocierii Precon Transilvania SRL – Citadina 98 SA. Contractul de proiectare și execuție, în valoare de 785,22 milioane de lei fără TVA, a fost semnat în 3 aprilie 2024 și prevede o durată totală de 24 de luni (șase luni proiectare și 18 luni execuție). În prezent, stadiul fizic este sub unu la sută, iar finalizarea și deschiderea circulației sunt estimate pentru mai 2027, arată datele publicate pe platforma Cestrin.

Autostrada Transilvania, începută în 2004

În prezent, aproape 130 din cei 160 de kilometri ai Autostrăzii Transilvania (A3) Cluj-Napoca – Oradea – Vama Borș au rămas nefinalizați, iar pe unele sectoare ale traseului lucrările ar putea fi încheiate cel mai devreme în 2031.

Lucrările la primele sectoare ale Autostrăzii Transilvania (A3), proiectată să lege Brașovul de Vama Borș și nord-vestul României, au început în 2004, în urma unui contract atribuit de statul român la începutul anilor 2000 companiei Bechtel. Planurile inițiale vizau construirea unei autostrăzi de peste 400 de kilometri, care urma să traverseze orașele Brașov, Făgăraș, Sighișoara, Târgu Mureș, Turda, Cluj-Napoca, Zalău și Oradea. Autostrada A3 era completată de tronsonul București – Brașov.

Între timp, segmentul Brașov – Târgu Mureș a fost eliminat din planurile inițiale ale autostrăzii, fiind înlocuit cu Autostrada Sebeș – Turda (A10).

La 1 decembrie 2009 au fost deschiși circulației primii 42 de kilometri ai autostrăzii, între Turda și Cluj-Napoca, până în zona localității Gilău, iar în anii următori au fost finalizate secțiunile dintre Târgu Mureș și Cluj-Napoca. În prezent, șoferii pot circula neîntrerupt între Târgu Mureș și Cluj-Napoca (Nădășelu), pe o distanță de aproximativ 113 kilometri.

Pe ruta Cluj-Napoca (Gilău) – Oradea (Vama Borș), cu o lungime de 167 de kilometri, lucrările la unele secțiuni au început încă din 2004, iar în ultimii ani au fost deschise circulației trei secțiuni din județele Cluj și Bihor, care însumează aproximativ 30 de kilometri: Gilău – Nădășelu (9,5 kilometri), Nușfalău – Suplacu de Barcău (13,6 kilometri) și Biharia – Borș (5,4 kilometri).

Drumul de mare viteză din nord-vestul României va fi finalizat complet cel mai devreme în 2031, odată cu finalizarea celor două segmente din Sălaj, cu o lungime totală de aproximativ 40 de kilometri, care includ tunelul Meseș, cu o lungime de aproape trei kilometri. Acestea sunt Poarta Sălajului – Zalău (15,1 kilometri) și Zalău – Nușfalău (25,8 kilometri).