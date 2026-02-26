search
Joi, 26 Februarie 2026
Apar primele informații după prăbușirea avionului militar F-16 la graniţa cu Bulgaria. Aeronava era în misiune şi investiga „o urmă radar neidentificată"

Publicat:

Ministerul turc al Apărării a informat că avionul F‑16 prăbușit miercuri în apropierea autostrăzii Istanbul‑Izmir investiga o anomalie radar la frontiera cu Bulgaria.

Resturi avionului au ajuns inclusiv pe autostradă. FOTO: webp
Resturi avionului au ajuns inclusiv pe autostradă. FOTO: webp

Avionul de vânătoare turc de tip F‑16, prăbușit miercuri dimineață în vestul Turciei, era angajat într‑o misiune de alertă pentru a investiga o urmă radar neidentificată detectată în apropierea graniței cu Bulgaria, potrivit unui comunicat oficial al Ministerului turc al Apărării. Incidentul s‑a soldat cu moartea pilotului, deși acesta a încercat să se catapulteze din aeronavă înainte de impact, notează Turkish Minute.

Ministerul a precizat că, în noaptea de 25 februarie, două avioane F‑16 au decolat de pe Baza Aeriană din Balıkesir, la aproximativ 200 de kilometri nord‑est de Izmir, pentru a investiga o anomalie detectată de radar la granița cu Bulgaria. Această „urmă radar neidentificată” poate fi generată de o varietate de factori, de la fenomene meteorologice la păsări, baloane‑sondă sau drone, iar astfel de misiuni fac parte din procedurile standard de supraveghere a spațiului aerian, potrivit aceleiaşi surse.

Conform declarației oficiale, contactul radio cu unul dintre avioane s‑a pierdut la 00:56 (ora locală), la scurt timp după decolare.

„Pilotul a activat sistemul de catapultare într‑un ultim efort de a părăsi aeronava”, se arată în comunicat, însă acesta a murit în urma prăbușirii. Ministerul nu a oferit detalii suplimentare despre circumstanțele exacte ale incidentului.

Nu a fost stabilită cauza prăbuşirii

Epava avionului, un model Block 50 din 1993, a fost localizată în cadrul operațiunilor de căutare și salvare efectuate în zona unde s‑a prăbușit aparatul, resturile fiind răspândite pe o suprafață lmare, lângă autostrada Istanbul‑Izmir, ceea ce a determinat oprirea temporară a circulației pe tronsonul respectiv, potrivit relatărilor media turce.

Ministerul turc al Apărării a anunțat că o echipă specializată de anchetă va examina în detaliu epava pentru a stabili cauza exactă a accidentului, un proces care poate dura săptămâni.

„Cauza incidentului urmează să fie clarificată după o analiză amănunțită a materialului recuperat de echipele noastre de investigație”, a declarat un purtător de cuvânt al ministerului.

Acest eveniment tragic intervine într‑un context în care aeronavele F‑16, produse de compania americană Lockheed Martin, au fost implicate în mai multe accidente recente la nivel global.

În noiembrie, Turcia a suspendat toate zborurile transportoarelor C‑130 după ce unul dintre acestea s‑a prăbușit în Georgia, soldându‑se cu 20 de decese. De asemenea, alte avioane F‑16 s‑au prăbușit anul acesta în Taiwan și în Polonia, generând întrebări privind securitatea și întreținerea flotelor de aeronave de acest tip.

Autoritățile de la Ankara continuă ancheta și nu exclud nicio ipoteză în privința cauzelor care au dus la pierderea contactului și prăbușirea avionului. Într‑un mesaj publicat joi, președintele turc Recep Tayyip Erdoğan a asigurat că toate instituțiile competente colaborează pentru clarificarea rapidă a circumstanțelor tragicului incident și că vor fi luate măsurile necesare pentru siguranța zborurilor militare.


