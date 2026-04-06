Autoritatea Vamală declanșează controale fulger la importurile de alimente: risc de fraude și produse periculoase

Autoritatea Vamală Română a demarat, începând cu 6 aprilie 2026, o acțiune operativă de amploare asupra transporturilor de produse alimentare perisabile provenite din import, ca urmare a unor analize de risc care au indicat nereguli semnificative în acest sector.

Într-un comunicat oficial, Autoritatea Vamală Română precizează că acțiunea vizează:

diferențe între cantitățile declarate și cele transportate efectiv;

subevaluarea mărfurilor și declararea incorectă a acestora;

posibila disimulare a originii produselor;

introducerea pe piața românească de produse neconforme din punct de vedere al siguranței alimentare.

Controalele sunt desfășurate în sistem coordonat cu Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și implică echipe mobile ale Vămii, desfășurate pe principalele fluxuri de transport, inclusiv în zonele Giurgiu, Negru Vodă, Calafat, Ilfov, precum și pe rutele interne către destinațiile finale declarate.

În cadrul acțiunii, transporturile sunt oprite și supuse unor verificări complexe, care includ control fizic, prelevare de probe și verificări documentare, pentru a se asigura conformitatea atât din punct de vedere vamal și fiscal, cât și în privința siguranței produselor. Având în vedere caracterul perisabil al mărfurilor, transporturile sunt direcționate către locațiile declarate sub sigiliu vamal și monitorizare, punerea lor în liberă circulație fiind permisă doar după confirmarea îndeplinirii tuturor condițiilor legale, inclusiv a celor privind siguranța alimentară.

Autoritatea Vamală Română subliniază că tratează cu maximă seriozitate orice tentativă de introducere pe piață a unor produse neconforme sau de nerespectare a legislației vamale și fiscale și va lua toate măsurile legale necesare în cazul constatării de nereguli.

„Acțiunea face parte dintr-un efort susținut de întărire a controlului operativ și de protejare a consumatorilor, precum și combaterii fraudei vamale și fiscale și protejării intereselor financiare ale statului”, se arată în comunicat.