Marți, 26 Mai 2026
Adevărul
Ultimele știri

Noul lider suprem al Iranului susține că Israelul „nu va mai supraviețui 15 ani” . „Regiunea nu va reveni la condițiile din trecut“

Noul lider Suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a lansat o serie de declarații belicoase la adresa statului evreu, reafirmând ostilitatea ideologică a regimului de la Teheran. Schimbul dur de replici vine într-un moment paradoxal, în care diplomații americani și iranieni încearcă să obțină un progres în negocierile pentru încheierea conflictului.

Ayatollahul Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului/FOTO:X

Mesajul noului lider, transmis marți dimineață de televiziunea de stat de la Teheran, reia lozincile tradiționale ale ordinii islamice, „Moarte Israelului” și „Moarte Americii”, amintind de o declarație similară făcută în urmă cu un deceniu de tatăl său, fostul lider suprem Ali Khamenei. Dincolo de retorica agresivă adresată nucleului dur al regimului, declarațiile vin în contextul în care Mojtaba Khamenei ar fi autorizat, în culise, continuarea discuțiilor diplomatice cu administrația condusă de Donald Trump.

Noul lider Suprem nu a mai apărut public de la preluarea funcției, după ce tatăl său a fost ucis într-un atac aerian la Teheran, la începutul campaniei militare recente desfășurate de SUA și Israel. În ciuda speculațiilor constante privind starea sa de sănătate și zvonurilor că ar fi fost rănit în conflict, noul lider încearcă să demonstreze că deține controlul asupra aparatului ideologic și militar al țării.

„Regiunea nu va reveni la condițiile din trecut, iar Washingtonul nu va mai avea un loc sigur pentru a-și menține bazele militare în zonă”, a transmis Mojtaba Khamenei, subliniind că sloganurile anti-occidentale vor rămâne de bază pentru tineretul islamic.

Dilema Corpului Gardienilor Revoluției: Între respectarea acordului și sentimentul de trădare

Marea provocare pentru stabilitatea unui eventual acord de pace o reprezintă reacția aripii dure din Iran, în special a celor peste 120.000 de membri ai Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) și ai milițiilor Basij. Pentru acești combatanți, un compromis cu Washingtonul – considerat responsabil pentru moartea fostului lider – este extrem de greu de acceptat.

Un membru al forțelor paramilitare Basij din Teheran, Hamidreza AhmadAbadi, a explicat pentru publicația The Jewish Chronicle (JC) că pierderile suferite de regim sunt privite mai degrabă ca o sursă de legitimitate istorică decât ca o înfrângere militară.

„Vom respecta negocierile. Dar sentimentul de trădare nu se va vindeca niciodată. Amintiți-vă de ce suntem capabili să facem în interiorul țării, în Strâmtoarea Hormuz și în întreaga lume. Desigur, vom respecta acordul”, a nuanțat acesta, subliniază caracterul volatil al stabilității regionale.

Opoziția internă și dizidenții se simt abandonați de Occident

În timp ce marile puteri discută aranjamente de securitate, opoziția pro-democratică din Iran și activiștii pentru drepturile omului resimt actualul curs diplomatic ca pe o abandonare din partea comunității internaționale. Mulți dizidenți se tem că un eventual acord va oferi Republicii Islamice spațiul de manevră necesar pentru a zdrobi definitiv resturile societății civile interne.

O avocată din Teheran, care a dorit să își păstreze anonimatul, a explicat cum retorica externă afectează mișcarea de protest din țară:

„Până acum, ceea ce Trump numește sprijin nu ne-a adus decât mai multă suferință. Regimul folosește declarațiile sale împotriva noastră, numindu-ne spioni americani și israelieni și susținând că mișcarea noastră este fabricată și finanțată de Occident. Când a fost ultima dată când i-ați auzit pe Benjamin Netanyahu sau Donald Trump vorbind despre poporul iranian? Tot ce auzim acum sunt negocieri nucleare, rachete și Strâmtoarea Ormuz.”

Activiștii indică măsurile severe luate de autorități pe durata conflictului, printre care blocarea totală a internetului timp de aproape trei luni, arestările în masă și o intensificare a execuțiilor politice. Presa de stat de la Teheran a raportat că cel puțin 29 de persoane au fost executate de la începutul confruntărilor din februarie, fiind acuzate de spionaj în favoarea Israelului sau de participare la proteste orchestrate din exterior. În plus, organizațiile pentru drepturile omului susțin că mii de demonstranți și-au pierdut viața în timpul represiunilor violente ale autorităților din ultimele luni.

De la Washington, semnalele rămân concentrate strict pe dosarele strategice mari. Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a reafirmat în cadrul unui briefing la Pentagon că obiectivele Statelor Unite sunt strict delimitate și exclud intervențiile de durată în politica internă a Teheranului: „Nu ne vom implica într-un proiect de reconstrucție statală”, limitând miza la dosarul nuclear și la securitatea căilor maritime comerciale.

