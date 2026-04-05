De la sardine și fasole la ovăz și ciocolată: experții dezvăluie ce conţin stocurile lor pentru situaţii de urgenţă

Câţiva experți în securitatea alimentară recomandă ca fiecare gospodărie să aibă provizii pentru situații neprevăzute şi dezvăluie ce conţine stocul lor personal, amintind că rezervele nu servesc doar supraviețuirii, ci și menținerii moralului și solidarității în perioade de criză.

Într-o lume tot mai imprevizibilă, oamenii ar trebui să aibă în locuințe o rezervă de alimente pentru situații de urgență, în cazul în care conflictele, fenomenele meteo extreme sau atacurile cibernetice ar întrerupe aprovizionarea, afirmă experții în securitatea alimentară din Marea Britanie, citați de The Guardian.

Potrivit acestora, este recomandat să alegem produse cu termen lung de valabilitate, care pot fi consumate fără gătire, precum fasole, legume și pește la conservă, biscuiți din orez sau fulgi de ovăz, care pot fi înmuiați.

În același timp, este important să alegem produse pe gustul nostru, dar și câteva gustări, precum ciocolată sau chipsuri, pentru a menține moralul ridicat. Apa reprezintă, de asemenea, un element vital, nu doar pentru consum, ci și pentru igienă.

Poate cel mai surprinzător sfat este să fii pregătit să împarți proviziile cu vecinii.

„Da, faceți provizii de alimente, dar fiți pregătiți să le împărțiți pentru a menține solidaritatea socială”, a explicat profesorul Tim Lang.

„Toate teoriile și experiențele legate de reziliență, în situații de criză, războaie sau conflicte de intensitate redusă, arată că este esențial să menții coeziunea socială dacă vrei să păstrezi ordinea socială”, a completat el.

Sistemul alimentar, sub presiune

Un singur eveniment neașteptat ar putea declanșa tulburări sociale și chiar revolte pentru alimente în Marea Britanie, potrivit unui raport realizat de zeci dintre cei mai renumiți experți în alimentație din țară, publicat în februarie.

Aceștia au avertizat că problemele cronice, precum veniturile scăzute și lanțurile de aprovizionare fragile au transformat sistemul alimentar într-un „butoi cu pulbere”. Războiul din Iran, care afectează aprovizionarea cu combustibil și îngrășăminte vitale pentru agricultori, a amplificat și mai mult presiunea asupra sistemului.

Proviziile personale ale experților

Tim Lang, care are propriile rezerve de alimente, a dezvăluit principiul după care şi-a alcătuit stocul.

„Trebuie să te gândești la situația în care nu ai posibilitatea de a găti, poate nici apă, iar internetul nu mai funcționează, deci nu poți căuta informații online. Trebuie să te gândești foarte atent la ce ai putea consuma timp de o săptămână sau zece zile, dacă lucrurile ar deveni cu adevărat dificile”, a recomandat el.

„Mâncarea mea preferată este dalul (un preparat tradițional din bucătăria indiană și din alte părți ale Asiei de Sud, realizat în principal din leguminoase uscate precum linte, năut sau fasole, care sunt fierte până devin moi și aromate cu condimente – n.r.). Avem depozitată fasole în 24-36 de borcane mari și multe produse uscate”, a spus Tim Lang.

„Avem și conserve de sardine și alte tipuri de pește care te pot ajuta să treci peste o perioadă dificilă și avem mereu mult ovăz, pe care îl poți hidrata și consuma crud. Este un aliment de rezervă foarte bun”, a completat el.

Celor care locuiesc la casă, Tim Lang le recomandă și mici culturi în grădină, explicând faptul că două rânduri lungi de spanac și câteva plante aromatice în ghiveci pot transforma o masă monotonă.

„Dacă ai puțin arpagic, poți da un gust diferit fasolei pe care o mănânci pentru a patra sau a zecea oară în zece zile. Aceste lucruri contează și îți oferă și micronutrienți”, mai spune expertul.

Câtă apă este necesară

Profesorul Lang subliniază că apa este importantă nu doar pentru consum, ci şi pentru igienă.

„Ai nevoie, cel puțin, de 7 până la 12 litri de persoană pe zi”, apreciază el.

Ce alimente să includem în stocul de urgență

Profesorul Sarah Bridle, de la Universitatea din York, recomandă ca stocurile în caz de urgenţă să conţină produse care sunt consumate în mod normal, pentru a evita risipa.

„În timpul carantinei din pandemie am exagerat puțin făcând provizii, iar ce am învățat foarte repede este că trebuie să te asiguri că îți cumperi lucruri care îți plac și pe care le consumi oricum”, a explicat ea, continuând: „În cazul meu, îmi plac fasolea, lintea și năutul. Gătesc des cu ele, așa că am cam provizii pentru o săptămână, câte o conservă pe zi, și le folosesc constant”.

Produsele cu termen lung de valabilitate pot fi integrate ușor în dieta zilnică, astfel încât să devină parte firească a cămării, spun specialiştii în securitate alimentară. „Dacă nu sunt alimente care îți plac, vor fi irosite atunci când expiră”, avertizează Sarah Bridle.

George Monbiot, activist de mediu și editorialist la Guardian, a dezvăluit şi el propriul stoc: 25 kg orez, 15 kg năut uscat, 15 kg făină pentru pâine, 7 kg făină pentru chapati, 5 kg ovăz, șase litri ulei vegetal, conserve de roșii, nuci și fructe uscate.

Combinate cu legumele cultivate în propria grădină, aceste provizii acoperă aproximativ două luni pentru familia sa de trei persoane, a explicat el.

Cum se pregătesc unele țări

Unele state acordă o importanţă din ce în ce mai mare stocurilor alimentare individuale şi le oferă cetăţenilor lor recomandări şi ghiduri detaliate despre ce anume ar trebui să conţină stocurile de alimente pentru situaţii de urgenţă.

Elveția oferă o platformă online în care oamenii introduc detalii despre familie, alergii și animale de companie, primind o listă personalizată de alimente. De exemplu, pentru o familie cu doi adulți și doi copii, lista recomandată include 20 de conserve de legume, șapte supe instant, salam, un kilogram de cafea și 47 de sticle de apă de 1,5 litri.

Germania are un sistem similar, iar Letonia și Lituania distribuie broșuri despre cum să supraviețuiești 72 de ore în caz de criză. „Aveți nevoie de alimente sățioase, bogate în energie, care pot fi păstrate în siguranță la temperatura camerei și necesită foarte puțină apă sau pot fi consumate imediat. Începeți să vă construiți rezervele adăugând pur și simplu unul sau două produse în plus atunci când faceți cumpărăturile obișnuite”, sunt recomandările care apar în ghisul publicat de Suedia pentru cetăţenii săi.