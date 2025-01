Auchan România primește certificarea Top Employer 2025 pentru al treilea an consecutiv

Auchan România a fost desemnat Angajator de Top și în 2025, pentru al treilea an consecutiv, certificare oferită de organizația independentă Top Employers Institute din Olanda.

.În România, 85% dintre angajați recomandă Auchan în calitate de angajator, din proprie inițiativă, un procent care depășește media pieței de retail, iar Indicele de angajament în Auchan România este de 89% potrivit celui mai recent sondaj intern, realizat de IPSOS.

Distincția Angajator de Top este acordată în urma unei analize detaliate a proceselor de resurse umane din interiorul companiei, a facilităților acordate și a posibilităților de dezvoltare pe care le au angajații de pe toate nivelurile. Certificarea se acordă de către institutul independent Top Employers, anual, celor mai buni angajatori din lume. Companiile sunt analizate pe baza informațiilor pe care acestea le furnizează în chestionarul privind cele mai bune practici în domeniul resurselor umane.

Cu circa 7000 de angajați, dintre care peste 2.700 au între 10-18 ani vechime, Auchan este unul dintre cei mai mari angajatori din țară, care oferă un mediu incluziv, cu numeroase oportunități de promovare și programe de dezvoltare. Certificarea Top Employer 2025 reprezintă o recunoaștere a eforturilor continue de a construi o atmosferă de lucru centrată pe angajat și nevoile acestuia. La Auchan, integritatea stă la baza tuturor operațiunilor. Compania promovează un mediu de lucru transparent și etic, în care fiecare angajat este tratat cu respect și corectitudine. De asemenea, este încurajată performanța prin stabilirea unor obiective clare și recunoașterea meritelor angajaților.

Și anul acesta, Auchan a reușit să exceleze în domenii-cheie, obținând scoruri peste media pieței din România. Categoriile în cadrul cărora compania a obținut cele mai mari scoruri raportat la alte companii de pe plan local sunt Etica și Integritatea, Misiune și Valori, Mediul de lucru Plăcut, Ascultarea Angajaților și Sustenabilitatea. Aceste rezultate confirmă angajamentul ferm al companiei față de valorile care o definesc și care ghidează întreaga strategie de business.

„Suntem mândri să fim desemnați Angajator de Top pentru cel de-a treilea an consecutiv, o distincție care ne arată că eforturile noastre continue de a construi un mediu de lucru cât mai bun și împreună cu fiecare angajat, au adus cele mai bune rezultate. Credem că succesul nostru colectiv este construit pe performanța individuală a fiecărui membru al echipei. Ne consolidăm și în 2025 acest statut deosebit de important, continuând să investim în oameni pentru a rămâne performanți și relevanți, pentru că la Auchan oamenii sunt resursa cea mai valoroasă”, a declarat Adina Nanu, Director Resurse Umane și Transformare Auchan Retail România.

Peste 90% dintre angajații Auchan percep un grad ridicat de autonomie în activitatea lor.

Auchan organizează anual un sondaj alături de Ipsos, denumit Barometrul de Angajament și Satisfacție, care s-a transformat într-un instrument-cheie pentru o diagnoză umană, socială și managerială a companiei. Potrivit celui mai recent sondaj, la care au participat 99% dintre angajații eligibili, 93% dintre aceștia au declarat că apreciază autonomia și libertatea de acțiune de care beneficiază în cadrul companiei, un nivel foarte ridicat raportat la piață. Compania promovează o cultură a încrederii și a responsabilității, cu opțiunea organizării individuale și eficiente a muncii, însoțită de evaluarea performanței bazată pe rezultate.

Etica și integritatea, piloni ai performanței

Etica și Integritatea reprezintă o altă categorie importantă care contribuie la un grad înalt de angajament și la obținerea certificării Top Employer. În cadrul companiei, Auchan promovează etica și integritatea printr-un cod de conduită, formări pentru angajați, o politică anti-hărțuire și evaluări regulate ale eficacității, asigurând un mediu de lucru responsabil și sigur.

Sustenabilitatea, un factor-cheie al succesului

De asemenea, sustenabilitatea este un alt factor important luat în calcul pentru certificarea Top Employer, iar 92% dintre angajații Auchan apreciază faptul că lucrează într-o companie responsabilă, cu o viziune bine definită, revizuită periodic și integrată în strategia generală a companiei. În plus, retailerul încurajează angajații să susțină practicile și politicile de mediu ale companiei prin activități de voluntariat și prin Programul de Sustenabilitate Personală.

Despre Auchan România

Auchan România are în portofoliu 440 de magazine, cuprinzând 26 de hipermarketuri clasice, 7 hipermarketuri ATAC Hiper Discount, 8 supermarketuri, magazinul inteligent Auchan Go, aproape 400 de magazine de ultra-proximitate MyAuchan, din care majoritatea în stațiile Petrom, 10 magazine în franciză Simply by Auchan, precum și magazinul online auchan.ro. Cu o cifră de afaceri cu taxe în 2023 de peste 1,6 miliarde de Euro, Auchan propune locuitorilor din orașele în care sunt prezente magazinele sale un comerţ omnicanal, modern, de calitate, cu cele mai largi game de produse şi un concept de discount responsabil, cu toate preţurile mici, în fiecare zi. Auchan România a primit certificarea Top Employer atât în 2023, cât și în 2024, și a fost desemnat câștigător la categoria Best Benefits Strategy în cadrul galei Employer Branding Awards ediția 2024, pentru proiectul „salariu în avans", lansat în 2023 în colaborare cu BCR. De asemenea, a obținut distincția GOLD la categoria „Best Internal Communication Strategy” în cadrul aceleiași gale, pentru strategia de comunicare internă, care încurajează comunicarea bidirecțională, schimbul de idei și promovează o cultură a inovației și a implicării.