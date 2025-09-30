Șeful CJ Iași, despre importanța construirii A8: „De la Iași la Pașcani faci 1h54, iar Oradea–Budapesta 2h45”

Costel Alexe, președintele Consiliului Județean (CJ) Iași, a declarat că Autostrada A8 Ungheni-Iaşi-Târgu Mureş (88,7 km) va aduce dezvoltarea regiunii, unul dintre tronsoane fiind realizat prin programul SAFE („Acțiunea pentru securitatea Europei”).

„A fost premierul Ilie Bolojan în urmă cu trei săptămâni la Iaşi. Când a ajuns la Consiliul Judeţean am făcut două print screen-uri de pe Waze: de la Iaşi la Paşcani faci o oră şi 54 de minute, iar Oradea-Budapesta, tot Waze, două ore şi 45 de minute.

I-am arătat domnului premier care este diferenţa între cele două Românii. Nouă ne ia două ore să ajungem de la Iaşi la Paşcani, lui îi ia două ore şi jumătate să ajungă de la Oradea până la Budapesta”, a precizat Costel Alexe, potrivit News.ro.

Potrivit acestuia, firmele au nevoie de două zile pentru a transporta marfa de la Iaşi la Budapesta, iar acest lucru se regăseşte în costurile de producţie.

Alexe a mai spus că, dacă tronsonul Ungheni-Iaşi-Moţca din A8 va fi realizat prin programul SAFE, atunci se va rezolva şi problema centurilor de la Paşcani, Târgu Frumos şi Podu Iloaiei.

Autostrada Unirii A8 Târgu Mureș - Iași - Ungheni se întinde pe 305km și se împarte pe cinci tronsoane:

1. Târgu Mureș - Miercurea Nirajului

2. Miercurea Nirajului - Leghin

3. Leghin - Târgu Neamț

4. Târgu Neamț - Iași - Ungheni

5. Pod Ungheni

Întrebat de antreprenorul Dan Drăghici, preşedinte RBL Iaşi, despre traficul greoi din municipiul Iaşi, Costel Alexe a recunoscut că traficul este problema principală a oraşului, el invocând că infrastructura rutieră a Iaşiului a rămas în multe locuri cea ”de pe vremea lui Ştefan cel Mare”.

Alexe a precizat că transportul public nu oferă siguranţă şi că în multe zone din Iaşi s-a construit haotic, încât „nu intră acolo nici maşina de pompieri”.

La conferinţa RBL de la Iaşi au fost prezenţi aproximativ 150 de antreprenori din regiune, dar şi reprezentanţi ai administraţiei locale, ai mediului academic şi ai societăţii civile.