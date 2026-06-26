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Au fost reluate căutările în Munții Bucegi pentru găsirea adolescentul britanic dispărut încă de anul trecut

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Salvatorii montani au reluat căutările unui adolescent britanic dispărut în timp ce se plimba prin România anul trecut.

George Smyth esta dat dispărut din noiembrie 2025
George Smyth avea 18 ani FOTO: Facebook

Salvatorii montani din cadrul Salvamont Brașov au reluat  căutările în cazul tânărului cetățean britanic dispărut anul trecut în Munții Bucegi, din cauza condițiilor dificile din teren, potrivit BBC.

George Smyth, în vârstă de 18 ani, este dat dispărut din luna noiembrie a anului trecut, după ce plecase singur într-o drumeție.

Serviciul local de salvamont Brașov a declarat la momentul respectiv, că au fost făcute căutări în „condiții dificile” în zone în care zăpada atingea pe alocuri o grosime de până la 3 metri.

Purtătorul de cuvânt al Salvamont a declarat că speră ca temperaturile mai ridicate să topească zăpada pentru a permite percheziționarea în zone mai inaccesibile.

Dar a adăugat: „Din păcate, în acest moment nu au apărut alte indicii concludente.”

Ultima locație cunoscută a studentului de la Universitatea din Bristol a fost într-o „zonă montană foarte izolată și greu accesibilă”, a declarat Sebastian Marinescu, membru al echipei de salvare, în decembrie.

Într-o declarație pe rețelele de socializare, din luna aprilie a acestui an, el a spus că stratul gros de zăpadă a făcut „considerabil dificilă inspecția completă a solului”, dar echipele de salvare au continuat să caute în „zonele pe care le-au considerat relevante”.

Serviciul de salvare a precizat că zona a avut parte de o „iarnă prelungită”, ceea ce a cauzat o creștere a nivelului de zăpadă „mult peste estimările inițiale”.

În ianuarie, familia tânărului a declarat că a ajuns să accepte moartea lui.

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