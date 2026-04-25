Căutările tânărului britanic dispărut în Munții Bucegi anul trecut, blocate de zăpada instabilă. Salvatorii nu pot relua intervenția

Salvatorii montani din cadrul Salvamont Brașov nu pot relua, deocamdată, căutările în cazul tânărului cetățean britanic dispărut anul trecut în Munții Bucegi, din cauza condițiilor dificile din teren. George Smyth, în vârstă de 18 ani, este dat dispărut din luna noiembrie a anului trecut, după ce plecase singur într-o drumeție.

Echipele au desfășurat sâmbătă o nouă acțiune de patrulare în zonele Valea Mălăiești și Valea Țigănești, pentru a evalua posibilitatea reluării intervenției. Concluzia salvatorilor a fost că stratul de zăpadă rămâne foarte mare, umed și instabil.

„Salvatorii montani din cadrul Serviciului Judeţean Salvamont Braşov au efectuat o nouă acţiune de patrulare până în zona Valea Mălăieşti, iar ulterior au încercat să înainteze spre Valea Ţigăneşti, pentru a evalua condiţiile din teren şi posibilitatea reluării acţiunilor de căutare a tânărului cetăţean britanic dispărut anul trecut. Din păcate, situaţia din teren rămâne în continuare dificilă. Stratul de zăpadă este încă foarte mare, puternic umezit şi instabil, iar în anumite zone deplasarea se face extrem de greu, cu afundare de până la aproximativ un metru sau chiar mai mult”, au transmis reprezentanții Salvamont, potrivit informațiilor publicate pe pagina oficială de Facebook.

Aceștia subliniază că monitorizează constant evoluția condițiilor meteo și nu au abandonat misiunea, urmând ca acțiunile de căutare să fie reluate imediat ce situația o va permite.

Tânărul britanic, în vârstă de 18 ani, este dat dispărut din luna noiembrie a anului trecut, după ce a apelat serviciul de urgență 112, anunțând că este epuizat, înghețat și dezorientat în timp ce era singur în Munții Bucegi. Salvatorii au cercetat zona o noapte întreagă, însă fără rezultat.

De-a lungul lunilor, zeci de salvatori montani au participat la operațiuni de amploare, sprijiniți de drone, câini de căutare și un elicopter Black Hawk. Într-una dintre misiuni a fost descoperit un rucsac cu echipament, predat ulterior Poliției.