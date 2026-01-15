Ameninţare cu bombă la bordul unui avion. Aeronava a aterizat de urgenţă la Barcelona

Un avion al companiei Turkish Airlines a aterizat de urgenţă joi, 15 ianuarie, la Barcelona, în urma unei ameninţări cu bombă la bord, ceea ce a iniţiat o acţiune din partea forţelor de securitate, a comunicat Garda Civilă spaniolă.

Aeronava venea din Turcia, potrivit EFE, citată de Agerpres. Pasagerii au debarcat pe cont propriu şi se află într-o zonă sigură, a detaliat Protecţia civilă, care a activat planul de urgenţă Aerocat pentru supravegherea „situaţiei de risc" pe aeroport, care, potrivit operatorului Aena, continuă să funcţioneze normal.

„Nu afectează în niciun fel funcţionarea”

Poliţia autonomă din Catalonia (Mossos Esquadra) colaborează cu operatorul aeroportului şi cu Garda Civilă, care inspectează avionul, subliniind că „presupusa ameninţare nu afectează în niciun fel funcţionarea" acestuia.

Potrivit portalului de monitorizare a zborurilor Flight Radar, zborul TK1853 a decolat de la Istanbul la ora locală 09:22, cu o întârziere de aproximativ o jumătate de oră, aterizând la El Prat, în Barcelona, la ora locală 10:57, tot cu o întârziere de aproximativ 30 de minute.

Aeronava, care transporta 148 de pasageri şi şapte membri ai echipajului, a fost deviat către o zonă de staţionare securizată, potrivit unor surse din domeniul securităţii, care au detaliat că ameninţarea a fost primită în jurul orei locale 10:00.

La aterizare, cinci echipaje de pompieri au fost mobilizate preventiv pentru a oferi sprijin în caz de nevoie, iar poliţia locală din El Prat de Llobregat a trimis şi ea forţe.

Potrivit înregistrărilor Flight Radar, aeronava a executat cercuri timp de aproape 20 de minute în largul coastei Cataloniei, în nord-estul Spaniei, înainte de aterizare

Amintim că, în februarie 2025, un avion American Airlines, zborul AA 292, a fost deviat spre Roma în urma unei ameninţări cu bombă şi a aterizat pe aeroportul Fiumicino din capitala italiană.

În noiembrie, traficul aerian a fost suspendat pe Aeroportul „Ronald Reagan” din Washington, după primirea unei amenințări care viza un avion al companiei United Airlines. Pasagerii au fost evacuați, iar aeronava este verificată de autoritățile americane.