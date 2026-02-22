Condiţii grele de trafic pe Podul Giurgiu-Ruse, MAE a emis o atenționare de călătorie pentru Bulgaria

Traficul pe Podul Prieteniei peste Dunăre Giurgiu - Ruse va înregistra valori crescute duminică şi luni din cauza condițiilor meteo nefavorabile şi a volumului mare de trafic greu peste 10 tone, a informat Ministerul Afacerilor Externe.

Autoritățile române şi bulgare competente au anunțat că traficul de autoturisme va avea prioritate față de traficul greu, în vederea fluidizării circulației pe pod, pe ambele sensuri de mers, se arată într-un comunicat de presă al MAE transmis AGERPRES.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Sofia: +35929712858 şi +35929733510, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă au la dispoziţie telefonul de urgenţă al Ambasadei României la Sofia: +359879440758.

MAE recomandă consultarea paginilor web: http://sofia.mae.ro, www.meteoalarm.org, www.mae.ro şi reaminteşte că românii care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia "Călătoreşte informat".