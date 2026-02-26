Video Războiul păcănelelor: primarul unui alt oraș interzice jocurile de noroc: „Nu ne vom clădi dezvoltarea pe lacrimile îndurerate ale familiilor”

Primarul municipiului Rădăuți, Bogdan Loghin, a anunțat că a elaborat un proiect de hotărâre prin care solicită interzicerea tuturor jocurilor de noroc pe raza orașului. Dacă proiectul va fi aprobat de Consiliul Local, locuitorii nu vor mai vedea niciun aparat de tip slot machine sau sală de jocuri de noroc, alăturându-se astfel inițiativelor similare deja anunțate în Slatina și Brăila.

„Așa cum am promis în ședința din 22 ianuarie a Consiliului Local, am redactat deja proiectul de hotărâre prin care interzicem jocurile de noroc. Cu alte cuvinte, dacă va trece acest proiect, rădăuțenii se vor bucura că nu vor mai vedea niciun joc de noroc pe raza municipiului. Este un pas mare, pentru că presiunile sunt și vor fi, dar nu ne vom clădi niciodată dezvoltarea municipiului pe lacrimile îndurerate ale familiilor”, a transmis primarul Bogdan Loghin, pe pagina sa de Facebook.

Rădăuți, al treilea oraș care ia această măsură

Inițiativa primarului din Rădăuți vine după ce alte municipii au luat decizii similare în ultimele săptămâni:

Slatina a fost primul oraș care a propus interzicerea jocurilor de noroc. Primarul Mario De Mezzo a declarat că sănătatea comunității și protecția familiilor sunt prioritare și că orașul va deveni „liber de păcănele”.

„În momentul în care ordonanța adoptată aseară va fi publicată în monitorul oficial, în prima ședință de Consiliul Local voi propune eliminarea din municipiul Slatina a tuturor sălilor de jocuri și a tuturor păcănelelor. Nici o păcănea nu va mai funcționa în municipiul Slatina”, a spus edilul.

Brăila urmează exemplul, primarul Marian Dragomir anunțând că va propune interzicerea sălilor de jocuri de noroc în municipiu, subliniind că decizia vizează protecția socială și nu restrângerea libertății de afaceri.

„Scoatem păcănele afară din Brăila. Îmi asum această decizie”, a spus edilul.