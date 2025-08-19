search
Asociația Procurorilor îl acuză pe Ilie Bolojan că impune măsuri de pe o poziție de forță și nu printr-un dialog real

0
0
Publicat:

Asociația Procurorilor din România a transmis că sistemul judiciar funcționează sub presiune constantă, într-un climat de instabilitate legislativă.

Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu reprezentanții magistraților FOTO: Guvernul României
Printre reprezentanții magistraților prezenți luni la discuțiile cu premierul Ilie Bolojan s-au aflat și membrii Asociației Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor.

Procurorii susțin că scopul întâlnirii a fost acela de a avea un dialog constructiv și tehnic cu puterea executivă, în vederea identificării unor soluții echilibrate,  dar că lucrurile nu au decurs așa cum și-au dorit.

”Cu regret constatăm că executivul nu a dat curs niciunui argument de fond prezentat de reprezentanții magistraților în cadrul întâlnirii. Deși s-a invocat inițial, ca motiv al modificării, impactul bugetar al schemei actuale de pensionare, executivul nu a fost în măsură să ofere niciun fel de explicații clare sau date concrete privind influența noii modificări asupra deficitului bugetar. Mai mult, informațiile prezentate de Guvern ridică semne serioase de întrebare privind acuratețea și fundamentarea lor tehnică. În mod deosebit, Prim-ministrul nu a putut oferi o explicație clară cu privire la motivul pentru care modificarea aceleiași legi în anul 2023 — modificare susținută atunci de executiv și adoptată în urma unui consens cu sistemul judiciar și organizațiile internaționale — este considerată acum greșită. Atunci, toate părțile au agreat necesitatea etapizării creșterii vârstei de pensionare și stabilizarea cuantumului pensiei, în acord cu nevoile sistemului judiciar și cu principiile sustenabilității. Premierul nu a putut indica niciun element obiectiv și cuantificabil care să fi intervenit în perioada scurtă de timp scursă de la acea decizie și care să justifice schimbarea de poziție”, potrivit Asociației Procurorilor.

Ei mai susțin că în cadrul întâlnirii i s-a comunicat premierului faptul că măsurile care destabilizează sistemul judiciar, impuse de pe o poziție de forță și nu printr-un dialog real, sunt profund nocive și, în final, se răsfrâng asupra cetățenilor, beneficiarii finali ai actului de justiție.

”Aceștia vor fi confruntați cu un sistem de justiție lipsit de profesioniști, cu un deficit de personal și fără resurse suficiente, exact într-un moment în care austeritatea economică și contextul social pot conduce în mod natural la o creștere a infracționalității și a numărului de litigii. AMASP își exprimă profunda îngrijorare față de lipsa de disponibilitate reală a puterii executive de a asculta și înțelege raționamentele tehnice prezentate de profesioniștii sistemului judiciar, reprezentanți ai puterii judecătorești, precum și față de maniera opacă și unilaterală în care este promovată o schimbare cu impact sistemic major”, mai precizează într-un comunicat de presă Asociația Procurorilor.

Aceștia au ținut să atragă atenția asupra unei probleme cu care se confruntă sistemul judiciar în ansamblu, respectiv  instabilitatea legislativă, care afectează nu doar organizarea și funcționarea sistemului juridic, ci mai ales cetățeanul care apelează la justiție în căutarea dreptății.

Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit luni, 18 august, cu reprezentanții asociațiilor de magistrați pe tema reformei pensiilor din sistem, componentă a celui de-al doilea pachet de măsuri guvernamentale pentru reducerea cheltuielilor publice.

„Sistemul de justiție are un rol foarte important pentru sănătatea unui stat democratic așa cum este România. Proiectul de lege privind reforma pensiilor magistraților este în linia normelor europene, însă ține cont, totodată, atât de aspecte de echitate socială, normalitate și eficiență, precum și de realitățile bugetare și necesitatea de a reduce cheltuielile de funcționare ale statului”, a afirmat prim-ministrul Ilie Bolojan.  

Premierul a adăugat faptul că majorarea vârstei de pensionare pentru magistrați este o măsură care va genera atât creșterea calității serviciului public, cât și sustenabilitatea sistemului de justiție, iar pentru a nu crea probleme legate de asigurarea resursei în sistem, noua reformă va include perioade tranzitorii.

O altă modificare importantă pe care o va introduce noul proiect de lege va fi legată de modul de calcul al pensiei magistraților, măsură ce este în concordanță cu politica guvernamentală de reducere a cheltuielilor publice.

