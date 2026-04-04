Poliţiştii de frontieră au descoperit o armă cu aer comprimat şi 200 de cartuşe trimise de o firmă din Cehia către o persoană fizică din România. Arma şi muniţia au fost indisponibilizate, pentru că în colet nu se aflau şi documente din care să reiasă îndeplinirea condiţiilor de introducere în ţară.

O armă cu aer comprimat și 200 de proiectile pentru aceasta au fost decoperite de polițiști și vameși într-un colet venit din Cehia pe Aeroportul din Cluj-Napoca.

Totul a ieșit la iveală la controlul efectuat, unde într-unul dintre coletele verificate, care cântărea un kilogram, au fost descoperite arma şi o cutie care conţinea 200 de proiectile pentru acest tip de armă.

Din verificări s-a constatat că pachetul a fost expediat de către o persoană juridică din Cehia către o persoană fizică din România.

”Deoarece coletul nu era însoţit de documente din care să reiasă îndeplinirea condiţiilor de introducere în ţară, procurare şi deţinere a armei, acesta a fost indisponibilizat în vederea continuării cercetărilor şi a stabilirii situaţiei de fapt”, potrivit unui comunicat al Poliției de Frontieră.