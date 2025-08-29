Bărbat reținut după ce și-a filmat fiul minor în timp ce trăgea cu o armă, la îndemnul său

Un bărbat din Teleorman a fost reținut de polițiști după ce și-a pus fiul minor să tragă cu o armă cu aer comprimat, l-a filmat și a postat imaginile pe o rețea socială.

Faptele s-au petrecut în urmă cu aproape două săptămâni. Bărbatul cumpărase arma cu aer comprimat din străinătate și a vrut să-și învețe copilul să o folosească. A filmat prestația minorului și a postat-o online.

Tatăl a fost reţinut ulterior de poliţişti, Gorj Online

„La data de 19 august a.c., poliţiştii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Alexandria au pus în aplicare un mandat de percheziţie domiciliară, la domiciliul unui bărbat.Din cercetări, s-a stabilit faptul că bărbatul ar fi achiziţionat o armă dintr-o altă ţară, ar fi introdus-o în mod fraudulos în România şi ar fi încredinţat-o fiului său minor pe care l-ar fi încurajat să execute un foc asupra unui obiect şi pe care l-ar fi postat pe o reţea socială", au afirmat oficialii din cadrul IPJ Teleorman într-un comunicat.

Arma, confiscată

În urma percheziţiei domiciliare, au fost indisponibilizate o armă neletală cu aer comprimat, supusă autorizării, precum şi 38 de elemente de muniţie.

Amintim că, în octombrie 2024, poliţiştii au reuşit l-au identificat pe „pistolarul” care a fost filmat, în septembrie, același an trăgând cu arma în Sectorul 5 din Capitală, în timp ce se plimba cu maşina: un minor în vârstă de 15 ani.

În 2022, un copil de 13 ani din Maramureş s-a împuşcat în gât cu o armă cu aer comprimat.