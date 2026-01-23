search
Vineri, 23 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Scene șocante în curtea unui liceu din Costești: un elev de 16 ani a fost bătut cu bestialitate de trei tineri. Doi dintre adolescenți au fost reținuți

0
0
Publicat:

Un elev de 16 ani a fost agresat de trei tineri, în curtea liceului din orașul Costești, județul Argeș. Imaginile apărute în spațiul public au dus la intervenția poliției și la reținerea a doi dintre adolescenți.

Elev bătut de alți adolescenți FOTO : captură video
Elev bătut de alți adolescenți FOTO : captură video

Bătaia a avut loc chiar în curtea Liceului Teoretic Costești. Presa locală susține că între cei trei a izbucnit un conflict spontan, iar doi dintre agresori au tăbărât cu pumnii și picioarele pe victimă. Totul s-a întâmplat sub privirile altor elevi, care nu au intervenit, dar au filmat scenele șocante și au publicat ulterior imaginile pe rețelele de socializare.

Imaginile au atras atenția polițiștilor, care s-au sesizat din oficiu și au demarat verificări pentru identificarea tuturor celor implicați. 

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Argeș, incidentul s-a produs în dimineața zilei de 22 ianuarie. Conflictul a început între doi adolescenți de 16 ani, unul din Buzoești (Argeș) și celălalt din Tătărăștii de Sus (Teleorman). La scurt timp, alți doi tineri, de 17 și 16 ani, ambii din comuna Miroși, au intervenit în altercație și l-au lovit pe băiatul din Buzoești.

„Din cercetări a rezultat că starea conflictuală a avut loc în dimineața aceleiași zile, conflictul inițial fiind între doi minori de 16 ani, din Buzoești, respectiv de 16 ani, din Tătărăștii de Sus, județul Teleorman, iar cei care au intervenit ulterior, pentru a-l lovi pe minorul din Buzoești, sunt un minor de 17 ani și un alt minor de 16 ani, ambii din comuna Miroși”, a transmis IPJ Argeș.

În urma cercetărilor, toți cei patru minori au dobândit calitatea procesuală de suspecți într-un dosar penal deschis pentru loviri sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Costești.

După administrarea probatoriului, polițiștii au dispus reținerea pentru 24 de ore a celor doi adolescenți din Miroși. Aceștia urmează să fie prezentați Parchetului cu propunere de luare a unor măsuri preventive. Ancheta continuă pentru a stabili exact toate împrejurările în care s-a produs agresiunea.

„În urma administrării probatoriului și a parcurgerii etapelor procesuale, toți cei patru minori au dobândit calitatea procesuală de suspect . Totodată, conform aspectelor stabilite prin cercetări, față de doi dintre minori , respectiv față de minorii de 17 ani și de 16 ani, din comuna Miroși, a fost dispusă, în cursul nopții de 22 spre 23 ianuarie, reținerea pentru 24 de ore , pe bază de ordonanță”, au precizat polițiștii.

Urmează ca cei doi minori reținuți să fie prezentați Parchetului de pe lângă Judecătoria Costești, cu propunerea de luare a unor măsuri preventive, iar cercetările sunt continuate, pentru stabilitea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care fapta a fost săvârșită.

Alte două conflicte descoperite

În același context, polițiștii au descoperit și alte două stări conflictuale între minori, produse pe 20 și 22 ianuarie, fără legătură cu incidentul principal.

În aceste cazuri, au fost implicați minori de 14 și 15 ani, iar conflictele s-au petrecut în pauze dintre orele de curs. Toți copiii au fost identificați și audiați în prezența părinților, iar pentru fiecare situație au fost deschise dosare penale pentru aceleași infracțiuni.

IPJ Argeș precizează că, în toate cele trei situații, au fost analizate procedurile prevăzute de Legea 26/2024 privind emiterea ordinelor de protecție, însă nu a fost emis niciun ordin, întrucât nu au fost întrunite condițiile legale.

În anul școlar 2025–2026, la nivelul județului Argeș, au fost înregistrate 25 de infracțiuni în incinta și zona adiacentă unităților de învățământ – o scădere de aproximativ 14% față de perioada similară a anului școlar anterior, când au fost raportate 29 de fapte.

Pentru prevenirea violenței și a comportamentelor de risc, polițiștii de siguranță școlară au desfășurat 901 activități informativ-preventive, cu participarea a 31.586 de elevi și cadre didactice.

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Crima din Timiș: Martorul-cheie din dosar crede că suspecții au aruncat borseta victimei în fața casei sale pentru a da vina pe el
digi24.ro
image
Kremlinul pune condiţia-cheie pentru pace: retragerea necondiţionată a armatei ucrainene din Donbas
stirileprotv.ro
image
Secretomania, politică de stat. Cazurile Mercosur, PNRR și „Ajutor pentru Ucraina”. Ce au de ascuns autoritățile române
gandul.ro
image
Meteorologii anunță vreme mai caldă în luna februarie
mediafax.ro
image
Dezastrul FCSB-ului a făcut deliciul românilor. Digi Sport, pe locul 2 în topul audiențelor cu meciul de la Zagreb
fanatik.ro
image
Situație dramatică în Ucraina: „Cea mai grea zi din 2022 încoace”
libertatea.ro
image
Reacții dure din Marea Britanie după declarațiile lui Trump despre aliații NATO: „Ar trebui să-și ceară iertare în genunchi”
digi24.ro
image
Titi Aur și-a scos la vânzare vila de 800.000 de euro: „5 dormitoare, piscină acoperită, saună, grădină” » În ce oraș din România se află
gsp.ro
image
A venit decizia oficială, după ce s-a cerut excluderea Statelor Unite ale Americii: "Din acest motiv"
digisport.ro
image
Mărturisirea care a spart tăcerea în cazul crimei din Timiș. Cum a aflat unchiul victimei, direct de la unul dintre adolescenții vinovați, că băiatul fusese omorât
stiripesurse.ro
image
Un bărbat cardiac a murit după ce farmacia i-a eliberat din greșeală medicamentele pentru diabet ale altui pacient
antena3.ro
image
Oferă salarii de 2.200 euro, cazare și mese gratuite, dar nu găsește angajați: "Unii aplică apoi dispar"
observatornews.ro
image
Vortexul polar aduce un episod de iarnă extremă. Unul dintre cele mai dure episode de iarnă pentru planetă
cancan.ro
image
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
prosport.ro
image
Kaufland vinde produse la 0,01 lei bucata. Noua strategie atrage din ce în ce mai mulţi români
playtech.ro
image
Doliu la CFR Cluj înainte de meciul cu FCSB! Fostul portar a murit
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Răsturnare de situație: Malcom Edjouma a semnat! Fostul jucător de la FCSB, deturnat peste noapte
digisport.ro
image
VIDEO Nicușor Dan intră în coliziune directă cu Ilie Bolojan: Se opune măsurii pregătite la Guvern
stiripesurse.ro
image
(P) Rolul farmacistului în menținerea sănătății de sezon
kanald.ro
image
Mario, adolescentul ucis în Cenei, și-a presimțit moartea?! Mesajele cutremurătoare pe care le-a postat pe internet înainte de tragedie: „Prietenul de azi, criminalul de mâine”
wowbiz.ro
image
E BOMBA anului în televiziune! Cine îi ia locul lui Măruță?! Se fac aranjamente uriașe la ProTV. Va fi o adevărată surpriză pentru telespectatori!
romaniatv.net
image
Soția lui Djokovic îi ia apărarea Soranei Cîrstea după incidentul cu Osaka. Acuzații dure pentru japoneză: Este lipsit de respect
mediaflux.ro
image
Titi Aur și-a scos la vânzare vila de 800.000 de euro: „5 dormitoare, piscină acoperită, saună, grădină” » În ce oraș din România se află
gsp.ro
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Prințesele aventuriere care au distrus Franța. Greșeala fatală comisă de trei femei de mare rang
actualitate.net
image
Rețeta de gogoși cu lingura din anul 1900. Nu au drojdie și nici praf de copt
click.ro
image
Ion Dolănescu ar fi împlinit 82 de ani. E adevărat că dormea pe o saltea plină cu bani? Dezvăluirile-șoc ale lui Dragoș Dolănescu: „Se temea să-i depună la bănci.” Cât câștiga la nunți, în „Epoca de Aur”?
click.ro
image
Surpriză neplăcută pentru un român în India. A dat 15 lei pe noapte la un hotel, dar ce a găsit acolo l-a lăsat mut de uimire: „Hai să-ți arăt ce primești la banii aceștia”
click.ro
Kate Middleton, Prințul William foto profimedia 1068330192 jpg
E uitucă, bea prea mult și are un nou bărbat în viața ei. Secretele lui Kate Middleton, dezvăluite în premieră!
okmagazine.ro
William Kate Wales, GettyImages jpg
Cel mai dureros zvon despre Kate și William reapare. Cuplul regal trece prin „provocări” înainte de a 15-a aniversare a nunții
okmagazine.ro
Jennifer Garner foto Profimedia jpg
Nu-i ușor să fii mamă! Jennifer Garner vorbește despre presiunea la care a fost supusă după ce a născut
clickpentrufemei.ro
Clasă de elevi din anul 1935 (© Muzeul de Etnografie Brașov)
Istoria unei fotografii: Clasă de elevi dintr-o școală brașoveană din anul 1935
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde, se schimbă totul din temelii, încep o nouă viață
image
Rețeta de gogoși cu lingura din anul 1900. Nu au drojdie și nici praf de copt

OK! Magazine

image
Cel mai dureros zvon despre Kate și William reapare. Cuplul regal trece prin „provocări” înainte de a 15-a aniversare a nunții

Click! Pentru femei

image
Nu-i ușor să fii mamă! Jennifer Garner vorbește despre presiunea la care a fost supusă după ce a născut

Click! Sănătate

image
Ai aceste lucruri în portofel? Scapă de ele astazi!