Video Scene șocante în curtea unui liceu din Costești: un elev de 16 ani a fost bătut cu bestialitate de trei tineri. Doi dintre adolescenți au fost reținuți

Un elev de 16 ani a fost agresat de trei tineri, în curtea liceului din orașul Costești, județul Argeș. Imaginile apărute în spațiul public au dus la intervenția poliției și la reținerea a doi dintre adolescenți.

Bătaia a avut loc chiar în curtea Liceului Teoretic Costești. Presa locală susține că între cei trei a izbucnit un conflict spontan, iar doi dintre agresori au tăbărât cu pumnii și picioarele pe victimă. Totul s-a întâmplat sub privirile altor elevi, care nu au intervenit, dar au filmat scenele șocante și au publicat ulterior imaginile pe rețelele de socializare.

Imaginile au atras atenția polițiștilor, care s-au sesizat din oficiu și au demarat verificări pentru identificarea tuturor celor implicați.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Argeș, incidentul s-a produs în dimineața zilei de 22 ianuarie. Conflictul a început între doi adolescenți de 16 ani, unul din Buzoești (Argeș) și celălalt din Tătărăștii de Sus (Teleorman). La scurt timp, alți doi tineri, de 17 și 16 ani, ambii din comuna Miroși, au intervenit în altercație și l-au lovit pe băiatul din Buzoești.

„Din cercetări a rezultat că starea conflictuală a avut loc în dimineața aceleiași zile, conflictul inițial fiind între doi minori de 16 ani, din Buzoești, respectiv de 16 ani, din Tătărăștii de Sus, județul Teleorman, iar cei care au intervenit ulterior, pentru a-l lovi pe minorul din Buzoești, sunt un minor de 17 ani și un alt minor de 16 ani, ambii din comuna Miroși”, a transmis IPJ Argeș.

În urma cercetărilor, toți cei patru minori au dobândit calitatea procesuală de suspecți într-un dosar penal deschis pentru loviri sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Costești.

După administrarea probatoriului, polițiștii au dispus reținerea pentru 24 de ore a celor doi adolescenți din Miroși. Aceștia urmează să fie prezentați Parchetului cu propunere de luare a unor măsuri preventive. Ancheta continuă pentru a stabili exact toate împrejurările în care s-a produs agresiunea.

„În urma administrării probatoriului și a parcurgerii etapelor procesuale, toți cei patru minori au dobândit calitatea procesuală de suspect . Totodată, conform aspectelor stabilite prin cercetări, față de doi dintre minori , respectiv față de minorii de 17 ani și de 16 ani, din comuna Miroși, a fost dispusă, în cursul nopții de 22 spre 23 ianuarie, reținerea pentru 24 de ore , pe bază de ordonanță”, au precizat polițiștii.

Urmează ca cei doi minori reținuți să fie prezentați Parchetului de pe lângă Judecătoria Costești, cu propunerea de luare a unor măsuri preventive, iar cercetările sunt continuate, pentru stabilitea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care fapta a fost săvârșită.

Alte două conflicte descoperite

În același context, polițiștii au descoperit și alte două stări conflictuale între minori, produse pe 20 și 22 ianuarie, fără legătură cu incidentul principal.

În aceste cazuri, au fost implicați minori de 14 și 15 ani, iar conflictele s-au petrecut în pauze dintre orele de curs. Toți copiii au fost identificați și audiați în prezența părinților, iar pentru fiecare situație au fost deschise dosare penale pentru aceleași infracțiuni.

IPJ Argeș precizează că, în toate cele trei situații, au fost analizate procedurile prevăzute de Legea 26/2024 privind emiterea ordinelor de protecție, însă nu a fost emis niciun ordin, întrucât nu au fost întrunite condițiile legale.

În anul școlar 2025–2026, la nivelul județului Argeș, au fost înregistrate 25 de infracțiuni în incinta și zona adiacentă unităților de învățământ – o scădere de aproximativ 14% față de perioada similară a anului școlar anterior, când au fost raportate 29 de fapte.

Pentru prevenirea violenței și a comportamentelor de risc, polițiștii de siguranță școlară au desfășurat 901 activități informativ-preventive, cu participarea a 31.586 de elevi și cadre didactice.